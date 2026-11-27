Die AIXTRON Aktie verteidigt ihren Gewinn. Zum Handelsschluss notiert das Papier des Herzogenrather Anlagenbauers bei 26,89 Euro, ein Plus von 0,87 Euro oder 3,34 Prozent. Damit gehört AIXTRON am Abend zu den MDAX Gewinnern. Am Mittag hatte die Aktie bei 27,42 Euro noch mehr als 5 Prozent höher notiert.
AIXTRON Aktie: Chip-Rebound hält bis zum Schluss – der Anlagenbauer ist MDAX Gewinner, Aufträge mehr als verdoppelt
Die AIXTRON Aktie steigt am Freitag um 3,34 Prozent auf 26,89 Euro und gehört am Abend zu den MDAX Gewinnern. Der europäische Techsektor erholt sich weiter. Am Mittag hatte das Plus noch bei mehr als 5 Prozent gelegen.
Der Auslöser
Warum die AIXTRON Aktie als MDAX Gewinner steigt
Eine eigene Meldung gibt es nicht. AIXTRON profitiert von der Erholung des Technologiesektors: Laut dpa-AFX legte der Stoxx Europe 600 Technology am Vormittag 2,5 Prozent zu, im MDAX gehörte AIXTRON zu den Branchengewinnern. Im Tagesverlauf bröckelte das Plus etwas ab. An der Wall Street zeigte sich Nvidia im verkürzten Handel schwach.
Die Fundamentaldaten
Aufträge rauf, Kurs holt auf
Im dritten Quartal stieg der Auftragseingang um 122 Prozent auf 274,9 Millionen Euro, die Umsatzprognose für 2026 wurde bestätigt. Nach den Kursverlusten der vergangenen Wochen holt die Aktie nun schrittweise auf.
Einordnung der Redaktion: Die AIXTRON Aktie ist MDAX Gewinner, gibt aber einen Teil des Mittagsplus ab. Die starken Aufträge geben der Erholung ein Fundament.
FAQ
Häufige Fragen zur AIXTRON Aktie
Warum steigt die AIXTRON Aktie heute?
Der europäische Techsektor erholt sich weiter.
Wie hoch war der Auftragseingang im dritten Quartal?
274,9 Millionen Euro, ein Plus von 122 Prozent.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der AIXTRON Aktie?
ISIN DE000A0WMPJ6, WKN A0WMPJ. Handelssymbol an deutschen Börsen: AIXA. Das US-Handelssymbol wird nachgetragen.
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