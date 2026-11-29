AIRO, ein Drohnen- und Luftfahrtkonzern aus den USA, setzte im dritten Quartal 17,5 Millionen Dollar um, nach 6,3 Millionen im Vorjahr. Getrieben wurde der Sprung vom Drohnengeschäft; Avionik und Training blieben schwach. Die Bruttomarge stieg auf 57 Prozent. Unter dem Strich stand ein Verlust von 12,0 Millionen Dollar nach 8,0 Millionen im Vorjahr.

Der Haken: Das Vorjahresquartal war schwach, weil sich Drohnenlieferungen verschoben hatten. Der Vergleich ist also leicht. Gegenüber dem zweiten Quartal 2026 mit 43,2 Millionen Dollar sank der Umsatz deutlich, was das Management als geplant bezeichnete. Die AIRO Aktie muss also zeigen, dass die Lieferungen verlässlich fließen.