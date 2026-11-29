Wenn der Umsatz in einem Quartal um 179 Prozent springt, steigt normalerweise der Kurs. Bei der AIRO Aktie war es am 12. November anders: Nach den Zahlen zum dritten Quartal gab sie um 1,8 Prozent nach und notierte bei rund 5,50 US-Dollar. Zum Börsengang im Juni 2025 hatte AIRO 10 Dollar je Aktie erlöst. Was ist da los?
AIRO Aktie: Umsatz plus 179 Prozent, Drohnen-Auftragsbuch über 200 Millionen – und trotzdem 45 Prozent unter dem Ausgabepreis
AIRO hat im dritten Quartal fast dreimal so viel umgesetzt wie vor einem Jahr und erstmals einen US-Auftrag verbucht. Die AIRO Aktie reagierte trotzdem mit Abschlägen. Die große Analyse: was hinter dem Sprung steckt und warum die Prognose nur am unteren Ende hält.
Die Stammdaten für Anleger: Die AIRO Aktie hat die ISIN US0094221068 und die WKN A4146B. Das US-Handelssymbol an der Nasdaq lautet AIRO, das Handelssymbol in Frankfurt SI4.
Die Zahlen
Ein Rekordsprung mit Haken
AIRO, ein Drohnen- und Luftfahrtkonzern aus den USA, setzte im dritten Quartal 17,5 Millionen Dollar um, nach 6,3 Millionen im Vorjahr. Getrieben wurde der Sprung vom Drohnengeschäft; Avionik und Training blieben schwach. Die Bruttomarge stieg auf 57 Prozent. Unter dem Strich stand ein Verlust von 12,0 Millionen Dollar nach 8,0 Millionen im Vorjahr.
Der Haken: Das Vorjahresquartal war schwach, weil sich Drohnenlieferungen verschoben hatten. Der Vergleich ist also leicht. Gegenüber dem zweiten Quartal 2026 mit 43,2 Millionen Dollar sank der Umsatz deutlich, was das Management als geplant bezeichnete. Die AIRO Aktie muss also zeigen, dass die Lieferungen verlässlich fließen.
Auftragsbuch
Mehr als 200 Millionen – aber nicht vergleichbar
Der Drohnen-Auftragsbestand lag laut Unternehmen bei rund 200 Millionen Dollar, nach 163 Millionen im zweiten Quartal. Erstmals zählt AIRO darin US-Aufträge mit, die etwa ein Viertel ausmachen. Der Vergleich mit früheren Quartalen hinkt deshalb. Neu ist auch eine Pipeline von 1,5 Milliarden Dollar möglicher Geschäfte.
Im Quartal meldete AIRO den ersten US-Auftrag und verwies darauf, die Drohne RQ-70 Richtung Serienfertigung gebracht zu haben. Zugleich bestätigte das Unternehmen die Prognose von 15 bis 25 Prozent Umsatzwachstum für 2026, erwartet aber das untere Ende. Einige Aufträge rutschen ins Jahr 2027, hinzu kommen Währungseffekte.
Häufige Fragen zur AIRO Aktie
Was macht AIRO?
Der US-Konzern baut Drohnen, Avionik und Trainingssysteme für Militär und Behörden.
Ist AIRO profitabel?
Nein. Im dritten Quartal 2026 lag der Nettoverlust bei 12,0 Millionen Dollar.
Wo wird die AIRO Aktie gehandelt?
An der Nasdaq unter AIRO, in Frankfurt unter SI4.
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