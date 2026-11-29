Die Airbus Aktie hat am Freitag, 27. November 2026, auf Xetra bei 195,78 Euro geschlossen, ein Plus von 0,96 Prozent. Gegenüber dem Schluss vom 20. November bei 190,00 Euro ergibt sich ein Wochenplus von 3,04 Prozent. Vom 52-Wochen-Hoch bei 221,10 Euro aus dem Januar ist die Airbus Aktie noch rund 11 Prozent entfernt.
Airbus Aktie: Rund 250 Jets bis Silvester – der Endspurt zum Rekordjahr beginnt
Die Airbus Aktie schließt am Freitag auf Xetra bei 195,78 Euro und gewinnt auf Wochensicht 3,04 Prozent. Für das Ziel von rund 870 Auslieferungen muss der Flugzeugbauer im November und Dezember rund 250 Jets übergeben. Zudem verkauft Airbus sein US-Satellitengeschäft.
Airbus SE · ISIN: NL0000235190 · WKN: 938914 · Handelssymbol: AIR (Xetra)
Der Endspurt
Rund 250 Jets in zwei Monaten
Von Januar bis Oktober 2026 lieferte Airbus 621 Flugzeuge aus, 6,2 Prozent mehr als im Vorjahr. Für das Jahresziel von rund 870 Maschinen sind damit im November und Dezember noch etwa 250 Auslieferungen nötig. An Aufträgen fehlt es nicht, sondern an Tempo in der Fertigung.
Am 24. November vereinbarte Airbus den Verkauf seines US-Raumfahrtgeschäfts an den Finanzinvestor Cerberus. Der Vollzug soll bis Ende 2026 erfolgen.
Barclays-Analystin Milene Kerner bestätigte am Freitag die Kaufempfehlung für Airbus und nennt einen Zielwert von 260 Euro. Das sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Für die Airbus Aktie wird der Dezember zur Bewährungsprobe. Ob die rund 870 Auslieferungen gelingen, zeigt die Bilanz im Februar.
Häufige Fragen zur Airbus Aktie
Wie viele Flugzeuge muss Airbus noch ausliefern?
Rund 250 im November und Dezember, um das Ziel von rund 870 zu erreichen.
Wo hat die Aktie geschlossen?
Auf Xetra bei 195,78 Euro, 0,96 Prozent im Plus.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol?
ISIN NL0000235190, WKN 938914, Handelssymbol AIR.
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