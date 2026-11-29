Von Januar bis Oktober 2026 lieferte Airbus 621 Flugzeuge aus, 6,2 Prozent mehr als im Vorjahr. Für das Jahresziel von rund 870 Maschinen sind damit im November und Dezember noch etwa 250 Auslieferungen nötig. An Aufträgen fehlt es nicht, sondern an Tempo in der Fertigung.

Am 24. November vereinbarte Airbus den Verkauf seines US-Raumfahrtgeschäfts an den Finanzinvestor Cerberus. Der Vollzug soll bis Ende 2026 erfolgen.