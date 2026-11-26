Die Airbus Aktie (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Handelssymbol: AIR, US-Handelssymbol: EADSY) macht den Rückschlag vom Mittwoch mehr als wett. Am Donnerstagabend steht das Papier des europäischen Flugzeugbauers bei 194,60 Euro, ein Plus von 2,45 Prozent. Damit gehört Airbus zu den DAX Gewinnern am Abend. Am Mittwoch hatte die Airbus-Aktie rund 2 Prozent verloren.
Airbus Aktie: DAX Gewinner am Abend – Rekordziel im Visier, Warnstreik im Werk, warum der Markt die Störung ignoriert?
Die Airbus Aktie gehört am Donnerstagabend zu den DAX Gewinnern: Plus 2,45 Prozent auf 194,60 Euro. Der europäische Flugzeugbauer macht den Rückschlag vom Mittwoch wett, obwohl ein Warnstreik das Werk Hamburg-Finkenwerder laut IG Metall weitgehend lahmlegt. Was hinter dem Anstieg der Airbus Aktie steckt.
Der Auslöser
Markterholung schlägt Streik: warum die Airbus Aktie steigt
Ein Warnstreik und ein Verkauf in den USA – der Markt konzentriert sich auf das große Bild.
Die IG Metall hat im Werk Hamburg-Finkenwerder zu einem Warnstreik aufgerufen, laut Gewerkschaft nahmen nur rund 600 Beschäftigte die Arbeit auf. Airbus äußerte sich nicht zu Folgen für Produktion und Auslieferungen. Zugleich verkauft der Konzern seine US-Raumfahrttochter in Florida an den Finanzinvestor Cerberus, Finanzdetails wurden nicht genannt. Beides wiegt für Anleger offenbar weniger schwer als die breite Erholung: Der DAX stieg um 2,08 Prozent, auch die Airbus Aktie wurde nach dem Minus vom Mittwoch wieder gekauft.
Markterholung
Der DAX steigt um mehr als 2 Prozent.
Rekordziel 2026
Airbus hält an rund 870 Auslieferungen fest.
Fokus aufs Kerngeschäft
Der Verkauf der US-Raumfahrttochter strafft das Portfolio.
Streik als Risiko
Der Warnstreik kostet Produktionszeit im Jahresendspurt.
Die Fundamentaldaten
Rekordjahr im Visier: der Endspurt entscheidet
Airbus peilt für 2026 rund 870 Auslieferungen an, so viele wie nie zuvor, dazu ein bereinigtes operatives Ergebnis von rund 7,5 Milliarden Euro und einen freien Cashflow von etwa 4,5 Milliarden Euro. Nach neun Monaten lag der Umsatz bei 50,6 Milliarden Euro, ein Plus von 7 Prozent. Für das Ziel muss Airbus im Schlussquartal mehr als 300 Flugzeuge ausliefern. Deshalb kommt der Warnstreik in Finkenwerder, wo Maschinen der A320-Familie entstehen, zu einem heiklen Zeitpunkt.
Die Marken
Airbus Aktie: 196 Euro als Hürde
Charttechnisch hat die Airbus Aktie den Rückschlag vom Mittwoch wettgemacht. Die nächste Hürde ist die Zone um 196 Euro, wo sie am Mittwochvormittag notierte. Nach unten bildet der Bereich um 190 Euro die erste Unterstützung.
Häufige Fragen zur Airbus Aktie
Warum ist die Airbus Aktie heute DAX Gewinner?
Die breite Markterholung überwiegt. Warnstreik und Verkauf der US-Raumfahrttochter belasten den Kurs bislang nicht.
Welche ISIN und WKN hat die Airbus Aktie?
Die ISIN lautet NL0000235190, die WKN 938914, das Handelssymbol AIR. In den USA wird ein ADR unter EADSY gehandelt.
Wie viele Flugzeuge will Airbus 2026 ausliefern?
Rund 870 Verkehrsflugzeuge.
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