Warum ist die Airbus Aktie heute DAX Gewinner?

Die breite Markterholung überwiegt. Warnstreik und Verkauf der US-Raumfahrttochter belasten den Kurs bislang nicht.

Welche ISIN und WKN hat die Airbus Aktie?

Die ISIN lautet NL0000235190, die WKN 938914, das Handelssymbol AIR. In den USA wird ein ADR unter EADSY gehandelt.

Wie viele Flugzeuge will Airbus 2026 ausliefern?

Rund 870 Verkehrsflugzeuge.