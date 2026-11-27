Noch fünf Wochen, über 300 Flugzeuge: Für das Rekordjahr 2026 muss Airbus im Schlussquartal so viele Jets ausliefern wie selten zuvor. Die Airbus-Aktie (Handelssymbol AIR, ISIN NL0000235190) schloss am Donnerstagabend bei 194,60 Euro, ein Plus von 2,45 Prozent, und gehörte zu den DAX-Gewinnern. Den Rückschlag vom Mittwoch von rund 2 Prozent machte sie damit wett – obwohl ein Warnstreik im wichtigen Werk Hamburg-Finkenwerder den Jahresendspurt stören könnte.
Airbus-Aktie: 870 Jets, ein Warnstreik und ein Rekordziel – schafft der Flugzeugbauer den Endspurt?
Die Airbus-Aktie schloss am Donnerstagabend bei 194,60 Euro (+2,45 %). Im Schlussquartal muss der Konzern über 300 Jets ausliefern, um das Rekordziel von rund 870 zu erreichen – ein Warnstreik in Hamburg kommt zur Unzeit.
Steckbrief
- Unternehmen
- Airbus SE
- ISIN
- NL0000235190
- Handelssymbol
- AIR
- Index
- DAX
- Freier Cashflow 2026 (Ziel)
- rund 4,5 Mrd. €
Stand: 26.11.2026, Xetra, 17:29 Uhr
Warum der Markt die Störung bislang ignoriert und was für die Airbus-Aktie jetzt auf dem Spiel steht, zeigt der Blick auf Prognose, Lieferkette und Charttechnik.
Der Auslöser
Warum ist die Airbus-Aktie am Donnerstag gestiegen?
Der Hauptgrund war die breite Erholung am Aktienmarkt: Der DAX stieg am Donnerstag um 2,08 Prozent, europäische Zykliker wurden nach dem Ausverkauf der Vortage wieder gekauft. Hinzu kommt eine Zollentspannung, die laut Börsenberichten Flugzeugbauer stützte. Die IG Metall hatte zugleich zu einem Warnstreik in Hamburg-Finkenwerder aufgerufen, wo Maschinen der A320-Familie entstehen. Nach Gewerkschaftsangaben, die auf einer ungeprüften Meldung beruhen, nahmen nur rund 600 Beschäftigte die Arbeit auf. Airbus äußerte sich bislang nicht zu Folgen für Produktion und Auslieferungen.
Markterholung
Der DAX legte um mehr als 2 Prozent zu, auch die Airbus-Aktie profitierte.
Rekordziel
Airbus hält an rund 870 Auslieferungen für 2026 fest.
Streik als Risiko
Der Warnstreik kostet Produktionszeit – ausgerechnet im Endspurt.
Die Zahlen
Wie realistisch ist das Auslieferungsziel der Airbus-Aktie?
Airbus peilt für 2026 rund 870 Auslieferungen an, mehr als je zuvor, dazu ein bereinigtes operatives Ergebnis von rund 7,5 Milliarden Euro und einen freien Cashflow von etwa 4,5 Milliarden Euro. Nach neun Monaten lag der Umsatz bei 50,6 Milliarden Euro, ein Plus von 7 Prozent. Berichten zufolge muss der Konzern im Schlussquartal mehr als 300 Maschinen ausliefern, um das Ziel zu erreichen. Das ist machbar, wenn Triebwerke rechtzeitig ankommen, aber jede Störung in der Endmontage zählt.
|Kennzahl
|Wert
|Kurs am Donnerstagabend
|194,60 € (+2,45 %)
|Geplante Auslieferungen 2026
|rund 870
|Bereinigtes EBIT 2026 (Ziel)
|rund 7,5 Mrd. €
|Freier Cashflow 2026 (Ziel)
|rund 4,5 Mrd. €
|Umsatz nach neun Monaten
|50,6 Mrd. € (+7 %)
Kurse Xetra vom 26.11.2026; Prognosen laut Unternehmensangaben in Medienberichten.
Quelle: Airbus, stock3, airdatanews, Kursliste der Redaktion
Die Lieferkette
Was bremst Airbus im Endspurt?
Das größte Fragezeichen bleibt die Lieferkette. Immer wieder haben fehlende Triebwerke die Auslieferungen des Konzerns gebremst, auch das Produktionsziel für die A320-Familie wurde nach Berichten verschoben. Dazu kommen neue US-Zollpläne, die für das Geschäft mit amerikanischen Kunden zum Risiko werden können. Der Warnstreik in Finkenwerder wiegt deshalb schwerer, als die geringe Teilnehmerzahl vermuten lässt: Im Schlussquartal zählt jeder Produktionstag.
Die Marken
Wo liegen die wichtigen Marken der Airbus-Aktie?
Charttechnisch hat die Airbus-Aktie den Rückschlag vom Mittwoch ausgeglichen. Die nächste Hürde ist die Zone um 196 Euro, wo sie am Mittwochvormittag notierte. Nach unten bildet der Bereich um 190 Euro, der Schlusskurs vom Mittwoch, die erste Orientierung. Ob die Erholung hält, hängt auch davon ab, wie der Markt am verkürzten Handelstag in den USA reagiert.
Häufige Fragen zur Airbus-Aktie
Warum ist die Airbus-Aktie gestiegen?
Die breite Erholung am Aktienmarkt (DAX plus 2,08 Prozent) überwog nach dem Minus vom Mittwoch die Sorgen vor dem Warnstreik.
Welche ISIN hat die Airbus-Aktie?
Die ISIN lautet NL0000235190, das Handelssymbol AIR.
Wie viele Flugzeuge will Airbus 2026 ausliefern?
Rund 870 Verkehrsflugzeuge.
Welche Prognose hat Airbus für 2026?
Ein bereinigtes EBIT von rund 7,5 Milliarden Euro und ein freier Cashflow von etwa 4,5 Milliarden Euro.
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