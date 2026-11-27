Warum ist die Airbus-Aktie gestiegen?

Die breite Erholung am Aktienmarkt (DAX plus 2,08 Prozent) überwog nach dem Minus vom Mittwoch die Sorgen vor dem Warnstreik.

Welche ISIN hat die Airbus-Aktie?

Die ISIN lautet NL0000235190, das Handelssymbol AIR.

Wie viele Flugzeuge will Airbus 2026 ausliefern?

Rund 870 Verkehrsflugzeuge.

Welche Prognose hat Airbus für 2026?

Ein bereinigtes EBIT von rund 7,5 Milliarden Euro und ein freier Cashflow von etwa 4,5 Milliarden Euro.