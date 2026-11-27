Die Air-Liquide-Aktie hat die Woche mit einem soliden Plus beendet. Um 17:35 Uhr notierte der Industriegase-Konzern an der Euronext Paris 0,86 Prozent höher bei 191,96 Euro, ein Plus von 1,64 Euro gegenüber dem Vortagesschluss. Mit einem Handelsvolumen von 146 Millionen Euro war Air Liquide einer der umsatzstärksten Werte des Tages. Als CAC40 Gewinner steht der Konzern auf Platz 14.
Air-Liquide-Aktie als CAC40 Gewinner: Gasekonzern mit hohem Umsatz im Plus
Die Air-Liquide-Aktie schließt am Freitag 0,86 % höher bei 191,96 Euro und zählt zu den CAC40 Gewinnern. Das Handelsvolumen von 146 Millionen Euro ist hoch.
CAC40 Gewinner
Warum die Air-Liquide-Aktie heute steigt
Eine eigene Meldung gab es nicht. Die Air-Liquide-Aktie folgte dem freundlichen Markt, an dem 30 von 40 CAC-Werten stiegen. Als defensiver Industriewert mit stabilem Geschäft gilt Air Liquide in unsicheren Phasen als gefragt. Das hohe Handelsvolumen spricht für rege Beteiligung am Schlusshandel.
Steckbrief
- Unternehmen
- L'Air Liquide S.A.
- ISIN
- FR0000120073
- WKN
- 850133
- Handelssymbol
- AI (Euronext Paris)
- US-Symbol
- AIQUY (OTC)
- Kurs
- 191,96 €
Stand: 27.11.2026, Kurs: comdirect, 17:35 Uhr, Euronext Paris
FAQ
Häufige Fragen zur Air-Liquide-Aktie
Warum ist die Air-Liquide-Aktie CAC40 Gewinner? Der Markt war freundlich, die Aktie stieg um 0,86 Prozent auf 191,96 Euro.
Wie hoch war das Handelsvolumen? Laut comdirect rund 146 Millionen Euro.
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