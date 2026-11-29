Agility Robotics aus Salem im US-Bundesstaat Oregon kam nicht über einen klassischen Börsengang an den Markt, sondern über die Fusion mit der Börsenhülle Churchill Capital Corp XI. Der Deal bewertete das Unternehmen mit rund 2,5 Milliarden Dollar und brachte brutto etwa 465 Millionen Dollar ein. Zu den Geldgebern gehören Nvidia, Amazon und der Vision Fund 2 von SoftBank. Damit ist die Agility Robotics Aktie das erste US-Papier, dessen gesamtes Geschäft aus humanoiden Robotern besteht.

Der Roboter heißt Digit, ist türkis-schwarz und läuft auf zwei Beinen. Anders als viele Konkurrenten ist er kein Bühnenmodell: Laut Börsenprospekt ist die vierte Generation an neun Kundenstandorten im Einsatz oder fest eingeplant und hat mehr als 65.000 Betriebsstunden gesammelt. Zu den Anwendern zählen der Zulieferer Schaeffler und ein kanadisches Toyota-Werk. Dort übernimmt Digit wiederkehrende Aufgaben im Materialfluss, etwa das Bewegen von Behältern.