Die Agility Robotics Aktie hat in nicht einmal vier Wochen erlebt, wofür andere Börsenneulinge Jahre brauchen: Euphorie, Absturz und Gegenbewegung. Am 5. November eröffnete das Papier an der Nasdaq bei 11,26 Dollar und schloss den ersten Handelstag bei 11,51 Dollar. Am 24. November stand es bei 5,39 Dollar. Am Freitag ging die Aktie mit 6,65 Dollar ins Wochenende – ein Wochenplus von knapp 14 Prozent, aber noch immer rund 42 Prozent unter dem ersten Schlusskurs.
Agility Robotics Aktie: Die erste Humanoiden-Aktie der Wall Street verliert in drei Wochen die Hälfte – dann kommt Citi
Am 5. November startete Agility Robotics an der Nasdaq, als erste reine Humanoiden-Aktie der USA. Keine drei Wochen später war die Agility Robotics Aktie nur noch halb so viel wert. Dann nahm Citi die Bewertung auf, und der Kurs sprang um 20 Prozent. Die große Analyse: 300 Millionen Dollar an zugesagten Aufträgen, 174.000 Dollar Halbjahresumsatz und die Frage, was Roboter Digit an der Börse wert ist.
Der Börsengang
Ein Roboter, der schon arbeitet
Agility Robotics aus Salem im US-Bundesstaat Oregon kam nicht über einen klassischen Börsengang an den Markt, sondern über die Fusion mit der Börsenhülle Churchill Capital Corp XI. Der Deal bewertete das Unternehmen mit rund 2,5 Milliarden Dollar und brachte brutto etwa 465 Millionen Dollar ein. Zu den Geldgebern gehören Nvidia, Amazon und der Vision Fund 2 von SoftBank. Damit ist die Agility Robotics Aktie das erste US-Papier, dessen gesamtes Geschäft aus humanoiden Robotern besteht.
Der Roboter heißt Digit, ist türkis-schwarz und läuft auf zwei Beinen. Anders als viele Konkurrenten ist er kein Bühnenmodell: Laut Börsenprospekt ist die vierte Generation an neun Kundenstandorten im Einsatz oder fest eingeplant und hat mehr als 65.000 Betriebsstunden gesammelt. Zu den Anwendern zählen der Zulieferer Schaeffler und ein kanadisches Toyota-Werk. Dort übernimmt Digit wiederkehrende Aufgaben im Materialfluss, etwa das Bewegen von Behältern.
Die Zahlen
174.000 Dollar Umsatz, 362 Millionen Dollar Verlust
So real der Roboter ist, so klein ist bislang das Geschäft. Im Jahr 2025 setzte Agility 1,78 Millionen Dollar um und schrieb einen Nettoverlust von 138,1 Millionen Dollar. Im ersten Halbjahr 2026 fiel der Umsatz auf 174.000 Dollar, nach 625.000 Dollar im Vorjahreszeitraum – der Prospekt erklärt den Rückgang mit einmaligen Roboterverkäufen an einen Investor im Vorjahr. Der Nettoverlust des Halbjahres: 361,9 Millionen Dollar.
Die Fantasie steckt im Auftragsbuch. Agility nennt zugesagte Mehrjahresaufträge über 300 Millionen Dollar für die fünfte Generation, Digit 5, die am 15. September vorgestellt wurde. Die Zusagen hängen an vertraglichen Meilensteinen und Produkteigenschaften. Ausgewählte Kunden sollen Digit 5 im ersten Halbjahr 2027 erhalten. Pro Einsatz kalkuliert das Unternehmen mit rund 500.000 Dollar Umsatz über fünf Jahre.
Die Analysten
Citi sieht den nächsten großen Investitionszyklus
Am 25. November nahm Citi-Analyst Andrew Kaplowitz die Bewertung mit „Buy“ und einem Kursziel von 8 Dollar auf. Die Agility Robotics Aktie schloss an diesem Tag bei 6,49 Dollar, gut 20 Prozent über dem Vortag. Citi schätzt den adressierbaren Markt in den US-Zielbranchen bis 2032 auf eine Billion Dollar, räumt aber ein, dass die Kommerzialisierung am Anfang steht und die Einführung holprig verlaufen kann. Insgesamt beobachten laut Longbridge drei Häuser den Wert: zwei raten zum Kauf, eines ist neutral, die Kursziele reichen von 8 bis 15 Dollar. Das sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Eine einzigartige Gelegenheit am öffentlichen Markt, in Humanoide zu investieren.
Die Risiken
Was im Mai auf den Kurs drücken kann
Drei Punkte sollten Anleger kennen. Erstens: Altaktionäre und der Sponsor der Börsenhülle dürfen ihre Aktien 180 Tage nach Abschluss der Fusion nicht verkaufen. Die Sperre läuft damit Anfang Mai 2027 aus, unter bestimmten Kursbedingungen auch früher. Zweitens hat Agility am 10. November einen Prospekt eingereicht, der Aktien bestehender Eigner zum Weiterverkauf registriert. Drittens ist die Konkurrenz groß und finanzstark: Tesla entwickelt Optimus, in China liefern Hersteller wie Unitree bereits Tausende Humanoide pro Jahr aus.
Stammdaten: Agility Robotics – ISIN US0084701061, WKN A42QPT, US-Handelssymbol AGLT (Nasdaq). Nvidia – ISIN US67066G1040, WKN 918422, Handelssymbol NVD, US-Handelssymbol NVDA. Amazon – ISIN US0231351067, WKN 906866, Handelssymbol AMZ, US-Handelssymbol AMZN. SoftBank Group – ISIN JP3436100006, WKN 891624, Handelssymbol SFT, US-Handelssymbol SFTBY. Schaeffler – ISIN DE000SHA0100, WKN SHA010, Handelssymbol SHA0. Toyota – ISIN JP3633400001, WKN 853510, Handelssymbol TOM, US-Handelssymbol TM. Tesla – ISIN US88160R1014, WKN A1CX3T, Handelssymbol TL0, US-Handelssymbol TSLA.
Häufige Fragen zur Agility Robotics Aktie
Was macht Agility Robotics?
Das Unternehmen baut den zweibeinigen Roboter Digit für Lager und Fabriken und bietet ihn zusammen mit der Flottensoftware Agility Arc im Verkauf oder im Abonnement an.
Seit wann ist die Agility Robotics Aktie an der Börse?
Seit dem 5. November 2026 an der Nasdaq unter dem Kürzel AGLT, nach der Fusion mit Churchill Capital Corp XI.
Warum ist die Agility Robotics Aktie so stark gefallen?
Eine einzelne Ursache ist nicht belegt. Der Kurs fiel in einem schwachen Umfeld für KI-Aktien; zudem zeigte der Prospekt einen Halbjahresumsatz von nur 174.000 Dollar.
Was sagt Citi zur Agility Robotics Aktie?
Citi startete am 25. November mit „Buy“ und einem Kursziel von 8 Dollar. Das ist die Einschätzung der Bank, keine Prognose der Redaktion.
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