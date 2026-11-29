Fünf Drohnenfirmen sind 2026 an die Börse gegangen. Die größte von ihnen heißt AEVEX – und sie zeigt, wie schnell die Stimmung gekippt ist. Am 17. April kam die AEVEX Aktie zu 20 Dollar an die New Yorker Börse, drei Tage später kostete sie 42,34 Dollar. Zuletzt waren es 12,28 Dollar. Das sind 39 Prozent weniger als der Ausgabepreis, obwohl das Unternehmen seine Ziele seit dem Börsengang dreimal angehoben hat.
AEVEX Aktie: Dritte Prognoseanhebung in Folge – doch der Börsenneuling notiert 39 Prozent unter dem Ausgabepreis
AEVEX baut die Kamikazedrohnen, die als Phoenix Ghost in der Ukraine bekannt wurden, und ging im April zu 20 Dollar an die Börse. Das Unternehmen hebt seine Jahresprognose zum dritten Mal an, die AEVEX Aktie kostet dennoch nur gut 12 Dollar. Die große Analyse: Was nach dem Auslaufen des Ukraine-Geschäfts kommt.
Die Stammdaten für Anleger: Die AEVEX Aktie wird an der New York Stock Exchange unter dem US-Handelssymbol AVEX gehandelt.
Das Unternehmen
Vom Geheimprojekt an die Wall Street
Bekannt wurde AEVEX durch ein Programm, über das jahrelang kaum jemand sprechen durfte.
Das Unternehmen aus Solana Beach in Kalifornien entwickelte die Drohnenfamilie Phoenix Ghost, die die USA ab 2022 an die Ukraine lieferten. Dazu gehören die Modelle Atlas, Disruptor und Dominator: Fluggeräte, die über weite Strecken ein Ziel ansteuern und sich darauf stürzen. Das US-Heer hat das kleinste Modell Atlas inzwischen für ein eigenes Beschaffungsprogramm ausgewählt.
Im September kaufte AEVEX für 600 Millionen Dollar BlackSea Technologies und baut seither auch unbemannte Boote. Am 10. November folgte ein Rahmenvertrag für Drohnen mit einer Obergrenze von knapp 400 Millionen Dollar. Den Kunden nennt AEVEX nicht.
Die Zahlen
Rekordprognose, sinkende Quartale
Der Umsatz stieg im dritten Quartal um 56,5 Prozent auf 189,7 Millionen Dollar. Analysten hatten rund 151 Millionen erwartet. Für das Gesamtjahr stellt AEVEX nun 820 bis 840 Millionen Dollar in Aussicht. Im Frühjahr waren es 600 bis 620 Millionen, im Sommer 700 bis 720 Millionen. Etwa die Hälfte der jüngsten Anhebung stammt aus dem BlackSea-Zukauf.
Unter dem Strich stand trotzdem ein Verlust von 16,8 Millionen Dollar. Grund war eine Steuerlast von 41,7 Millionen Dollar, überwiegend ein einmaliger Effekt aus dem Umbau nach der Übernahme. Vor Steuern verdiente AEVEX 25,0 Millionen Dollar.
Der Schönheitsfehler steckt im Verlauf. Der Umsatz ist drei Quartale in Folge gesunken.
AEVEX: Quartalsumsatz 2026
Mio. Dollar
Quelle: AEVEX, Quartalsberichte 2026, laut Earnings Whispers
Daten als Tabelle
|Quartal
|Umsatz
|1. Quartal
|216,7
|2. Quartal
|201,8
|3. Quartal
|189,7
Die Kernfrage
Was kommt nach der Ukraine?
Die Lieferungen für die Ukraine laufen aus. Daran hängt die ganze Bewertung.
Für das vierte Quartal erwartet AEVEX aus dem Ukraine-Programm noch rund 36 Millionen Dollar, danach endet es. Die gute Nachricht: Das übrige Geschäft wächst schnell. Es stieg von 49 Millionen Dollar im ersten auf 137 Millionen Dollar im dritten Quartal und war damit erstmals seit mehr als einem Jahr größer als das Ukraine-Geschäft.
Häufige Fragen zur AEVEX Aktie
Wann war der Börsengang von AEVEX?
Am 17. April 2026 an der New York Stock Exchange. 16 Millionen Aktien wurden zu je 20 Dollar ausgegeben, das brachte 320 Millionen Dollar ein.
Was ist Phoenix Ghost?
Eine Familie von Drohnen, die nach längerem Flug ein Ziel angreifen. Die USA lieferten sie ab 2022 an die Ukraine.
Wie hoch ist die Prognose für 2026?
820 bis 840 Millionen Dollar Umsatz und ein bereinigtes operatives Ergebnis (EBITDA) von 128 bis 132 Millionen Dollar.
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