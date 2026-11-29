Das Unternehmen aus Solana Beach in Kalifornien entwickelte die Drohnenfamilie Phoenix Ghost, die die USA ab 2022 an die Ukraine lieferten. Dazu gehören die Modelle Atlas, Disruptor und Dominator: Fluggeräte, die über weite Strecken ein Ziel ansteuern und sich darauf stürzen. Das US-Heer hat das kleinste Modell Atlas inzwischen für ein eigenes Beschaffungsprogramm ausgewählt.

Im September kaufte AEVEX für 600 Millionen Dollar BlackSea Technologies und baut seither auch unbemannte Boote. Am 10. November folgte ein Rahmenvertrag für Drohnen mit einer Obergrenze von knapp 400 Millionen Dollar. Den Kunden nennt AEVEX nicht.