Es ist das Paradox des Drohnenjahres 2026. AeroVironment meldet binnen drei Tagen Aufträge über zusammen rund 720 Millionen Dollar – und die AeroVironment Aktie steht trotzdem dort, wo sie zuletzt vor Jahren stand. Am Freitag kostete das Papier im frühen US-Handel rund 94 Dollar. Das sind 61 Prozent weniger als zu Jahresbeginn und weniger als ein Viertel des 52-Wochen-Hochs von 408,25 Dollar. Wie passt das zusammen?
AeroVironment Aktie: 720 Millionen Dollar an Aufträgen in drei Tagen – und trotzdem 61 Prozent im Minus
Ein Laser-Großauftrag aus dem Nahen Osten, dazu ein Rahmenvertrag über bis zu 940 Millionen Dollar: AeroVironment sammelt Bestellungen wie selten zuvor. Die AeroVironment Aktie notiert dennoch bei rund einem Viertel ihres Hochs. Die große Analyse vor den Quartalszahlen im Dezember: was die Aufträge wert sind, was den Kurs drückt und worauf es jetzt ankommt.
Die Stammdaten für Anleger: Die AeroVironment Aktie trägt die ISIN US0080731088 und die WKN A0MJX7. Das US-Handelssymbol an der Nasdaq lautet AVAV, in Deutschland wird das Papier unter dem Handelssymbol JPX gehandelt.
Die Aufträge
Laser gegen Drohnen: der Durchbruch einer neuen Waffengattung
Der wichtigste Auftrag kommt nicht aus Washington, sondern aus dem Nahen Osten.
Am 11. November meldete AeroVironment eine Bestellung über 405 Millionen Dollar für sein Laserwaffensystem LOCUST X3. Den Kunden nennt das Unternehmen nicht, nur die Region. Der Laser soll kleine und mittelgroße Drohnen abwehren, etwa Angriffsdrohnen vom Typ Shahed. Zum Auftrag gehört der Aufbau eines Wartungsstützpunkts im Land des Kunden.
Das Verkaufsargument ist die Kostenrechnung. Eine Abfangrakete kostet nach Unternehmensangaben Hunderttausende bis Millionen Dollar je Schuss, ein Laserschuss einen Bruchteil davon. Wer Schwärme billiger Drohnen abwehren muss, kann sich Raketen auf Dauer kaum leisten.
Zwei Tage zuvor hatte AeroVironment einen mehrjährigen Rahmenvertrag mit einem US-Kunden über bis zu 940 Millionen Dollar bekannt gegeben. Fest zugesagt ist daraus zunächst ein Abruf über rund 315 Millionen Dollar. Welche Behörde bestellt und welches Produkt, darf das Unternehmen nicht sagen.
Der Kurs
Warum die AeroVironment Aktie nicht mitzieht
Die Antwort liegt im Frühjahr – und in einem einzigen gestrichenen Programm.
Im März kündigte die US-Regierung an, die Vereinbarung über das Antennenprogramm BADGER für die Space Force zu beenden. Der geschätzte Wert: 1,7 Milliarden Dollar. Die AeroVironment Aktie verlor daraufhin 47 Prozent und fiel von 392,86 auf 207,73 Dollar. Seitdem laufen Sammelklagen von Aktionären, die dem Unternehmen vorwerfen, zu spät über die Risiken informiert zu haben. Entschieden ist darüber nichts.
Hinzu kommt die Ertragslage. Im Geschäftsjahr 2026, das im April endete, setzte AeroVironment zwar knapp 2,0 Milliarden Dollar um, schrieb aber einen Verlust von 265,1 Millionen Dollar. Im ersten Quartal des neuen Geschäftsjahres stieg der Umsatz nur noch um 6 Prozent auf 480,5 Millionen Dollar. Der Verlust schrumpfte auf 5,1 Millionen Dollar.
Der Ausblick
Dezember wird zum Prüfstein
Für das laufende Geschäftsjahr 2027 stellt das Management einen Umsatz von 2,125 bis 2,225 Milliarden Dollar und einen Nettogewinn von 10 bis 27 Millionen Dollar in Aussicht. Die zweite Jahreshälfte soll 55 Prozent des Umsatzes bringen. Genau hier setzen die neuen Aufträge an: Sie müssen zeigen, dass aus Bestellungen rechtzeitig Auslieferungen werden.
Die Zahlen zum zweiten Quartal werden für die zweite Dezemberwoche erwartet; Datenanbieter nennen den 8. Dezember, eine Bestätigung des Unternehmens liegt uns nicht vor.
Häufige Fragen zur AeroVironment Aktie
Warum ist die AeroVironment Aktie 2026 so stark gefallen?
Auslöser war das angekündigte Ende des BADGER-Programms der Space Force im März mit einem geschätzten Wert von 1,7 Milliarden Dollar. Dazu kamen ein Jahresverlust und die allgemeine Schwäche der Drohnen-Aktien.
Was ist LOCUST X3?
Ein Hochenergielaser zur Abwehr kleiner und mittelgroßer Drohnen. Er lässt sich mit Radar und anderen Abwehrsystemen koppeln.
Wie lauten ISIN und WKN der AeroVironment Aktie?
ISIN US0080731088, WKN A0MJX7, Nasdaq-Symbol AVAV.
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