Am 11. November meldete AeroVironment eine Bestellung über 405 Millionen Dollar für sein Laserwaffensystem LOCUST X3. Den Kunden nennt das Unternehmen nicht, nur die Region. Der Laser soll kleine und mittelgroße Drohnen abwehren, etwa Angriffsdrohnen vom Typ Shahed. Zum Auftrag gehört der Aufbau eines Wartungsstützpunkts im Land des Kunden.

Das Verkaufsargument ist die Kostenrechnung. Eine Abfangrakete kostet nach Unternehmensangaben Hunderttausende bis Millionen Dollar je Schuss, ein Laserschuss einen Bruchteil davon. Wer Schwärme billiger Drohnen abwehren muss, kann sich Raketen auf Dauer kaum leisten.

Zwei Tage zuvor hatte AeroVironment einen mehrjährigen Rahmenvertrag mit einem US-Kunden über bis zu 940 Millionen Dollar bekannt gegeben. Fest zugesagt ist daraus zunächst ein Abruf über rund 315 Millionen Dollar. Welche Behörde bestellt und welches Produkt, darf das Unternehmen nicht sagen.