Warum ist die Aegon-Aktie heute AEX Gewinner?

Die Aktie schloss 2,37 Prozent höher bei 7,694 Euro und folgte der Erholung von Finanzwerten und Gesamtmarkt.

Wie lautet die ISIN der Aegon-Aktie?

BMG0112X1056. In Amsterdam lautet das Symbol AGN, an der New Yorker Börse AEG.

Welche Rolle spielt das US-Geschäft?

Über Transamerica ist Aegon stark in den USA vertreten. Das macht die Aktie abhängig von der Entwicklung dort.