Banken, Beteiligungsfirmen, Versicherer: Finanzwerte prägen die Gewinnerliste. Die Aegon-Aktie (ISIN: BMG0112X1056, WKN: A3EULU, Handelssymbol Amsterdam: AGN, US-Handelssymbol: AEG) schließt am Donnerstag 2,37 Prozent höher bei 7,694 Euro. Aegon ist damit AEX Gewinner und der stärkste der drei Versicherer im Index.
Aegon-Aktie ist AEX Gewinner: Plus 2,4 Prozent auf 7,69 Euro – Versicherer im Aufwind
Die Aegon-Aktie schließt am Donnerstag 2,37 Prozent höher bei 7,694 Euro und ist AEX Gewinner. Alle drei Versicherer im Index legen zu.
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Die Gründe
Finanzwerte holen auf
Eine Unternehmensmeldung liegt nicht vor. Aegon steigt mit dem Gesamtmarkt, der nach der Erholung an der Wall Street kräftig zulegte (AEX plus 1,86 Prozent). Für Aegon ist die Entwicklung in den USA wichtig: Mit der Tochter Transamerica macht der Konzern einen großen Teil seines Geschäfts dort. Fangen sich die US-Börsen, hilft das den Kapitalanlagen und dem Altersvorsorgegeschäft.
Hohe Ausschüttungen erwartet
Bank of America nannte Aegon am 17. November eine interessante Chance: Bis Ende 2029 könne der Konzern mehr als 35 Prozent seines Börsenwerts ausschütten.
Einstufung neutral
Dieselbe Bank rät bei Aegon zu Halten, bei ASR Nederland und NN Group zum Kauf.
Solide Kapitalbasis
Benelux-Versicherer weisen laut der Studie Solvenzquoten von mehr als 200 Prozent aus.
Häufige Fragen zur Aegon-Aktie
Warum ist die Aegon-Aktie heute AEX Gewinner?
Die Aktie schloss 2,37 Prozent höher bei 7,694 Euro und folgte der Erholung von Finanzwerten und Gesamtmarkt.
Wie lautet die ISIN der Aegon-Aktie?
BMG0112X1056. In Amsterdam lautet das Symbol AGN, an der New Yorker Börse AEG.
Welche Rolle spielt das US-Geschäft?
Über Transamerica ist Aegon stark in den USA vertreten. Das macht die Aktie abhängig von der Entwicklung dort.
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