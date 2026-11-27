Die Aegon-Aktie (ISIN: BMG0112X1056, WKN: A3EULU, Handelssymbol Amsterdam: AGN, US-Handelssymbol: AEG) steigt am Freitagmorgen 1,22 Prozent auf 7,788 Euro. Aegon ist damit AEX Gewinner. Am Donnerstag hatte die Aktie 2,37 Prozent auf 7,694 Euro zugelegt.
Aegon-Aktie ist AEX Gewinner: Plus 1,2 Prozent auf 7,79 Euro – Versicherer auf Erholungskurs
Die Aegon-Aktie steigt am Freitagmorgen 1,22 Prozent auf 7,788 Euro und ist AEX Gewinner. Laut IEX legen auch die Banken zu, eine Firmenmeldung zu Aegon gibt es nicht.
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Die Gründe
Finanzwerte ziehen mit
Laut IEX stieg Aegon am Morgen zusammen mit ING, ABN AMRO und NN Group. Eine Unternehmensmeldung liegt nicht vor. Der AEX gewinnt 1,24 Prozent. Als Lebensversicherer mit großem US-Geschäft über Transamerica reagiert Aegon auf Kapitalmärkte und Zinsen.
Ausschüttungen
Bank of America sah am 17. November bis Ende 2029 Ausschüttungen von mehr als 35 Prozent des Börsenwerts.
Einstufung neutral
Dieselbe Bank rät bei Aegon zu Halten, bei ASR und NN zu Kaufen.
Solvenz
Benelux-Versicherer weisen laut der Studie Quoten von mehr als 200 Prozent aus.
Häufige Fragen zur Aegon-Aktie
Warum ist die Aegon-Aktie heute AEX Gewinner?
Die Aktie stieg um 1,22 Prozent auf 7,788 Euro und folgte den Finanzwerten im freundlichen Markt.
Wie lautet die ISIN der Aegon-Aktie?
BMG0112X1056. In Amsterdam lautet das Symbol AGN, an der New Yorker Börse AEG.
Welche Rolle spielt das US-Geschäft?
Über Transamerica macht Aegon einen großen Teil des Geschäfts in den USA.
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