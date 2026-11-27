Warum ist die Aegon-Aktie heute AEX Gewinner?

Die Aktie stieg um 1,22 Prozent auf 7,788 Euro und folgte den Finanzwerten im freundlichen Markt.

Wie lautet die ISIN der Aegon-Aktie?

BMG0112X1056. In Amsterdam lautet das Symbol AGN, an der New Yorker Börse AEG.

Welche Rolle spielt das US-Geschäft?

Über Transamerica macht Aegon einen großen Teil des Geschäfts in den USA.