Am Montag, dem 23. November, nach Börsenschluss, teilte Adyen mit, dass Mitgründer und Co-CEO Pieter van der Does zum Jahresende 2026 zurücktritt und dem Unternehmen als Berater erhalten bleibt. Ingo Uytdehaage führt Adyen ab Januar 2027 allein; die Doppelspitze bestand seit 2023. Van der Does begründete den Schritt damit, dass nach 20 Jahren der richtige Zeitpunkt gekommen sei.

JPMorgan-Analyst Sandeep Deshpande erwartet in seiner Studie vom 23. November einen reibungslosen Übergang und bestätigte „Overweight“ mit einem Kursziel von 1.160 Euro. Er merkte an, viele Investoren seien seit dem Herbst 2025 von der Kommunikation des Unternehmens enttäuscht. Jefferies-Analyst Hannes Leitner hält an „Buy“ mit einem Kursziel von 1.077 Euro fest. Das sind Einschätzungen Dritter und keine Empfehlung von aktiencheck.de.