Es gibt Tage, an denen eine Aktie steigt, ohne dass das Unternehmen eine Zeile veröffentlicht hat. Die Adyen-Aktie (Ticker ADYEN, ISIN NL0012969182) schloss am Donnerstag bei 868,40 Euro, ein Plus von 4,4 Prozent, und war damit Spitzenreiter im niederländischen AEX. Eine Unternehmensnachricht gab es nicht. Anleger deckten sich offenbar vor dem Black Friday ein, der für Zahlungsabwickler zu den umsatzstärksten Tagen des Jahres zählt, und kauften Technologie- und Wachstumswerte nach den jüngsten Schwankungen zurück.
Adyen-Aktie: Der Gründer geht, das Margenziel ist weg – ist der Zahlungsriese vor dem Black Friday ein Comeback-Kandidat?
Adyen-Aktie springt um 4,4 % auf 868,40 Euro. Mitgründer van der Does geht, das Margenziel ist gestrichen, Analysten sehen Ziele über 1.000 Euro.
Steckbrief
- Unternehmen
- Adyen N.V.
- Ticker
- ADYEN (Euronext Amsterdam)
- ISIN
- NL0012969182
- Verarbeitetes Volumen Q3
- 451,1 Mrd. € (+30 %)
- Nächste Zahlen
- voraussichtlich 11.02.2027 (unbestätigt)
Stand: 26.11.2026, Schlusskurs Euronext Amsterdam
Dabei ist die Lage bei Adyen alles andere als ruhig: Erst vor drei Tagen kündigte Mitgründer Pieter van der Does seinen Abschied an. Und seit dem Quartalsupdate Ende Oktober fehlt ein Versprechen, auf das viele Investoren jahrelang gebaut hatten. Der Kurs lag am 24. November bei rund 820 Euro. Was also treibt die Adyen-Aktie nach oben, und wie viel Erholung ist realistisch?
Was bedeutet der Abschied von Pieter van der Does für die Adyen-Aktie – und wer führt künftig?
Am Montag, dem 23. November, nach Börsenschluss, teilte Adyen mit, dass Mitgründer und Co-CEO Pieter van der Does zum Jahresende 2026 zurücktritt und dem Unternehmen als Berater erhalten bleibt. Ingo Uytdehaage führt Adyen ab Januar 2027 allein; die Doppelspitze bestand seit 2023. Van der Does begründete den Schritt damit, dass nach 20 Jahren der richtige Zeitpunkt gekommen sei.
JPMorgan-Analyst Sandeep Deshpande erwartet in seiner Studie vom 23. November einen reibungslosen Übergang und bestätigte „Overweight“ mit einem Kursziel von 1.160 Euro. Er merkte an, viele Investoren seien seit dem Herbst 2025 von der Kommunikation des Unternehmens enttäuscht. Jefferies-Analyst Hannes Leitner hält an „Buy“ mit einem Kursziel von 1.077 Euro fest. Das sind Einschätzungen Dritter und keine Empfehlung von aktiencheck.de.
Warum strich Adyen das Margenziel – und was kostet das den Kurs?
Der eigentliche Kursbruch kam mit dem Business Update zum dritten Quartal am 28. Oktober. Der Nettoumsatz stieg laut Bericht um 23 Prozent auf 738,1 Millionen Euro (währungsbereinigt plus 22 Prozent), das verarbeitete Volumen um 30 Prozent auf 451,1 Milliarden Euro. Die Wachstumsprognose von 21 bis 23 Prozent blieb unverändert. Neu war dagegen die Margenpolitik: Die EBITDA-Marge soll 2026 bei rund 50 Prozent liegen, das mittelfristige Margenziel strich Adyen, um sich Flexibilität zu erhalten. Mehrausgaben gehen auch an die zugekauften Firmen Talon.One und Orb.
Die Aktie reagierte mit zweistelligen Abschlägen; die genaue Höhe wird in Portalberichten mit 12 bis 13 Prozent angegeben. Neue Finanzziele für 2027 will das Unternehmen laut Bericht mit den Zahlen für das zweite Halbjahr im Februar 2027 vorlegen. Bis dahin müssen Anleger mit Unsicherheit über das Profitabilitätsniveau leben.
|Kennzahl
|Q3 2026
|Nettoumsatz
|738,1 Mio. € (+23 %)
|Verarbeitetes Volumen
|451,1 Mrd. € (+30 %)
|Umsatzwachstum 2026 (Ausblick)
|21–23 %
|EBITDA-Marge 2026
|rund 50 %
|Investitionen
|7 % des Nettoumsatzes
Zahlen laut Q3-Business-Update vom 28.10.2026 (Sekundärquelle, Adyen-Original zum Gegenlesen).
Quelle: europreneursmedia.com, 28.10.2026
Was erwarten Analysten vom Adyen-Kursziel – und wie weit ist der Abstand?
Die Spanne der Analystenmeinungen ist breit. Bernstein-Analystin Harshita Rawat führte am 16. November „Buy“ mit einem Kursziel von 1.440 Euro. JPMorgan sieht 1.160 Euro (23.11.), Jefferies 1.077 Euro (23.11.). Alle drei Ziele liegen deutlich über dem Schlusskurs von 868,40 Euro. Ein Konsens-Kursziel von rund 1.373 Euro, das MarketScreener ausweist, stammt allerdings aus der Zeit vor dem Q3-Update und gilt als überholt.
Der Abstand zeigt vor allem eines: Der Markt hat die Aktie nach der Margenenttäuschung abgestraft, während die Analysten das Wachstum weiter hoch bewerten. Ob Anleger dem Management das Vertrauen zurückgeben, entscheidet sich nach Einschätzung der Häuser vor allem an den neuen Zielen im Februar.
Wie geht es weiter mit der Adyen-Aktie – welche Termine zählen?
Kurzfristig richtet sich der Blick auf den Black Friday am 27. November und die Weihnachtswochen, die für Zahlungsabwickler zu den stärksten des Jahres gehören. Ob sich das im Handelsvolumen zeigt, wird allerdings erst mit den nächsten Zahlen sichtbar. Diese stehen laut Portalberichten am 11. Februar 2027 an; der Termin ist nicht bestätigt. Dann soll Adyen neue Ziele nennen. Ab Januar liegt die Verantwortung bei Ingo Uytdehaage allein.
FAQ: Adyen-Aktie
Warum stieg die Adyen-Aktie am 26. November um 4,4 Prozent? Es gab keine Unternehmensnachricht. Portalberichten zufolge halfen eine Erholung bei Technologiewerten und Käufe vor dem Black Friday.
Wer führt Adyen ab 2027? Ingo Uytdehaage führt das Unternehmen ab Januar allein, Mitgründer Pieter van der Does tritt zum Jahresende zurück.
Was ist mit dem Margenziel bei Adyen? Das mittelfristige Ziel wurde Ende Oktober gestrichen; für 2026 peilt Adyen eine EBITDA-Marge von rund 50 Prozent an.
Welche Kursziele nennen Analysten? Bernstein 1.440 Euro (16.11.), JPMorgan 1.160 Euro (23.11.), Jefferies 1.077 Euro (23.11.). Alles Einschätzungen Dritter.
Wann kommen die nächsten Adyen-Zahlen? Voraussichtlich am 11. Februar 2027, laut Portalberichten; der Termin ist nicht bestätigt.
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