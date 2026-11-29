Ein Unternehmen aus Nürtingen bei Stuttgart, notiert in New York, bewertet mit rund 730 Millionen Euro – bei 7,4 Millionen Euro Umsatz in sechs Monaten. Die ADS-TEC Energy Aktie gehört zu den ungewöhnlichsten deutschen Batteriewerten. Am Freitag schloss sie an der Nasdaq bei 10,60 Dollar, ein Plus von 9,4 Prozent. Schon am Mittwoch hatte sie knapp 7 Prozent zugelegt. Eine Nachricht des Unternehmens gab es an beiden Tagen nicht. Die Spanne der vergangenen zwölf Monate reicht von 8,51 bis 13,50 Dollar.
ADS-TEC Energy Aktie: 7 Millionen Euro Halbjahresumsatz, 730 Millionen Börsenwert – die schwäbische Wette auf einen der größten Batteriespeicher Europas
Die ADS-TEC Energy Aktie ist am Freitag um mehr als 9 Prozent auf 10,60 Dollar gestiegen, ohne dass es eine Unternehmensmeldung gab. Der Speicher- und Schnellladespezialist aus Nürtingen ist an der Nasdaq notiert und plant in Süddeutschland ein Batteriekraftwerk mit einem Gigawatt Leistung. Der Umsatz hat sich im ersten Halbjahr allerdings halbiert. Die Analyse einer Aktie, die fast ganz von einem Projekt lebt.
Das Geschäft
Schnellladen ohne starken Netzanschluss
ADS-TEC Energy ist mit einer cleveren Idee groß geworden: Die ChargeBox kombiniert eine Batterie mit Leistungselektronik und lädt Elektroautos auch dort schnell, wo das Stromnetz dafür eigentlich zu schwach ist. Daneben baut das Unternehmen Batteriespeicher für Gewerbe und Stadtwerke. Am 19. November bestellten die Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim zwei weitere Speicher mit zusammen 10 Megawattstunden.
Neu ist das Betreibermodell. ADS-TEC will Ladestationen und Speicher künftig selbst besitzen und betreiben und hat dafür mehr als 100 Standorte gesichert. Der Umsatz daraus betrug im ersten Halbjahr erst 0,1 Millionen Euro.
Das Großprojekt
Ein Gigawatt am Höchstspannungsnetz
Die Bewertung erklärt sich durch ein einzelnes Vorhaben. Unter dem Namen SKM plant ADS-TEC in Süddeutschland ein Speicherkraftwerk mit 1 Gigawatt Leistung und 4 Gigawattstunden Kapazität, direkt angeschlossen an das Höchstspannungsnetz. Es wäre eines der größten Batteriespeicherprojekte Europas. Die Politik hat dem Projekt ein überragendes öffentliches Interesse bescheinigt, eine Arbeitsgruppe der Regierung begleitet es. Ende Oktober meldete das Unternehmen, die Baugenehmigung rücke näher.
Der entscheidende Schritt fehlt: die Finanzierung. ADS-TEC will noch 2026 beginnen, sofern die Projektfinanzierung steht. Die Gespräche laufen.
Die Zahlen
Halbierter Umsatz, hohe Erwartungen
Das laufende Geschäft ist deutlich kleiner als die Pläne. Im ersten Halbjahr 2026 sank der Umsatz von 14,6 auf 7,4 Millionen Euro. Davon entfielen 4,5 Millionen auf Serviceleistungen. Der operative Verlust ging leicht auf 26,3 Millionen Euro zurück. Das Management spricht von einer Phase gezielter Investitionen in die nächste Gerätegeneration.
Für die ADS-TEC Energy Aktie bedeutet das ein klares Profil: Wer sie hält, setzt darauf, dass das Großprojekt finanziert und gebaut wird und das Betreibermodell trägt. Am heutigen Umsatz gemessen ist die Bewertung sehr hoch.
Häufige Fragen zur ADS-TEC Energy Aktie
Ist ADS-TEC Energy ein deutsches Unternehmen?
Der operative Sitz ist Nürtingen in Baden-Württemberg. Die Holding ist in Irland registriert, die Aktie notiert an der Nasdaq.
Was ist das SKM-Projekt?
Ein geplantes Batteriespeicher-Kraftwerk in Süddeutschland mit 1 Gigawatt Leistung und 4 Gigawattstunden Kapazität.
Warum ist der Umsatz gesunken?
Das Unternehmen investiert in neue Produkte und das Betreibermodell; das bisherige Geschäft mit Ladesystemen lief schwächer.
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