ADS-TEC Energy ist mit einer cleveren Idee groß geworden: Die ChargeBox kombiniert eine Batterie mit Leistungselektronik und lädt Elektroautos auch dort schnell, wo das Stromnetz dafür eigentlich zu schwach ist. Daneben baut das Unternehmen Batteriespeicher für Gewerbe und Stadtwerke. Am 19. November bestellten die Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim zwei weitere Speicher mit zusammen 10 Megawattstunden.

Neu ist das Betreibermodell. ADS-TEC will Ladestationen und Speicher künftig selbst besitzen und betreiben und hat dafür mehr als 100 Standorte gesichert. Der Umsatz daraus betrug im ersten Halbjahr erst 0,1 Millionen Euro.