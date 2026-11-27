adidas Aktie rutscht ab: Euro Stoxx 50 Verlierer ohne frische Nachrichten

aktiencheck.de Redaktion 27.11.2026, 12:14 2 Min.

Die adidas Aktie verliert am Mittag 0,95% auf 172,10 Euro und zählt zu den Euro Stoxx 50 Verlierern. Schon zum Handelsstart war sie der schwächste Index-Wert, ein Auslöser aus dem Unternehmen ist nicht erkennbar.

Bild: adidas AG

Die adidas Aktie notiert am Freitagmittag 0,95% schwächer bei 172,10 Euro und gehört zu den Euro Stoxx 50 Verlierern. Zum Handelsstart war der Sportartikelhersteller mit Abschlägen von mehr als 1% sogar der schwächste Wert im Leitindex. Eine neue Unternehmensmeldung gibt es nicht. Der Rückgang fällt in einen Markt, der am Morgen von Rüstungs-, Chip- und Energietechnikwerten getragen wurde. Starke Zahlen, verhaltene Aktie adidas Aktie am Mittag bei 172,10 Euro -0,95% Umsatzwachstum im dritten Quartal +9% Betriebsergebnis im dritten Quartal +37% Angepeiltes operatives Ergebnis 2026 ca. 2,5 Mrd. Euro Quelle : adidas, Q3 2026 (laut Börse Express) Operativ liefert adidas: Im dritten Quartal stieg der Umsatz auf 7.252 Mio. Euro, das Betriebsergebnis wuchs um 37% auf 1.008 Mio. Euro. Für 2026 peilt der Konzern ein operatives Ergebnis von rund 2,5 Mrd. Euro an. Allerdings tragen rückerstattete US-Zölle dazu bei, die Prognose enthält 200 Mio. Euro an Zollrückzahlungen. Metzler-Analyst Felix Dennl verwies darauf, dass das operative Ergebnis auch ohne die Erstattungen neun Prozent über dem Konsens lag. Skepsis von Cantor, Zuspruch von anderen Cantor Fitzgerald nahm die Beobachtung der adidas Aktie im November mit "Neutral" auf und setzte das Kursziel auf 170 Euro, knapp unter dem aktuellen Kurs. Die Analysten verwiesen unter anderem auf rückläufige Einzelhandelsumsätze im Oktober bei Pou Sheng, einem Partner von adidas und Nike. Auf der anderen Seite steht ein überwiegend positives Lager: Die Deutsche Bank hob ihr Ziel von 205 auf 210 Euro an und bestätigte "Buy", JPMorgan nennt 230 Euro. Risiken: Nordamerika und Zölle Was belastet Eine anhaltende strukturelle Schwäche in Nordamerika gilt als größtes Argument gegen die Aktie.

Zollerstattungen verzerren das Ergebnis und verlangen laut Beobachtern einen genaueren Blick auf die Gewinnqualität.

Im Euro Stoxx 50 fließt Kapital derzeit in zyklische Titel, Konsumwerte bleiben zurück. Fazit Die adidas Aktie ist am Mittag Euro Stoxx 50 Verlierer, ohne dass eine eigene Nachricht vorliegt. Starken Quartalszahlen stehen Zollverzerrungen, Schwäche in Nordamerika und ein Marktumfeld gegenüber, das Konsumwerte meidet.

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