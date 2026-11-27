Die adidas Aktie notiert am Freitagmittag 0,95% schwächer bei 172,10 Euro und gehört zu den Euro Stoxx 50 Verlierern. Zum Handelsstart war der Sportartikelhersteller mit Abschlägen von mehr als 1% sogar der schwächste Wert im Leitindex. Eine neue Unternehmensmeldung gibt es nicht. Der Rückgang fällt in einen Markt, der am Morgen von Rüstungs-, Chip- und Energietechnikwerten getragen wurde.
adidas Aktie rutscht ab: Euro Stoxx 50 Verlierer ohne frische Nachrichten
Die adidas Aktie verliert am Mittag 0,95% auf 172,10 Euro und zählt zu den Euro Stoxx 50 Verlierern. Schon zum Handelsstart war sie der schwächste Index-Wert, ein Auslöser aus dem Unternehmen ist nicht erkennbar.
Starke Zahlen, verhaltene Aktie
Operativ liefert adidas: Im dritten Quartal stieg der Umsatz auf 7.252 Mio. Euro, das Betriebsergebnis wuchs um 37% auf 1.008 Mio. Euro. Für 2026 peilt der Konzern ein operatives Ergebnis von rund 2,5 Mrd. Euro an. Allerdings tragen rückerstattete US-Zölle dazu bei, die Prognose enthält 200 Mio. Euro an Zollrückzahlungen. Metzler-Analyst Felix Dennl verwies darauf, dass das operative Ergebnis auch ohne die Erstattungen neun Prozent über dem Konsens lag.
Skepsis von Cantor, Zuspruch von anderen
Cantor Fitzgerald nahm die Beobachtung der adidas Aktie im November mit "Neutral" auf und setzte das Kursziel auf 170 Euro, knapp unter dem aktuellen Kurs. Die Analysten verwiesen unter anderem auf rückläufige Einzelhandelsumsätze im Oktober bei Pou Sheng, einem Partner von adidas und Nike. Auf der anderen Seite steht ein überwiegend positives Lager: Die Deutsche Bank hob ihr Ziel von 205 auf 210 Euro an und bestätigte "Buy", JPMorgan nennt 230 Euro.
Risiken: Nordamerika und Zölle
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