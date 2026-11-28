adidas eilt operativ von Rekord zu Rekord – nur die Börse spielt nicht mit. Am Freitag schloss die adidas Aktie mit einem Mini-Plus von 0,06 Prozent bei 173,85 Euro und gehörte zu den schwächsten Werten im DAX. Dabei hat der Konzern sein Gewinnziel für 2026 gerade erst angehoben.
adidas Aktie: Rekordquartal, Gewinnziel 2,5 Milliarden – warum der Kurs trotzdem nicht vom Fleck kommt
Über eine Milliarde Euro Betriebsgewinn in einem Quartal, angehobene Prognose, starkes Bekleidungsgeschäft. Doch Europa schwächelt. Die adidas Aktie trat am Freitag auf der Stelle.
adidas AG · ISIN: DE000A1EWWW0 · WKN: A1EWWW · Handelssymbol: ADS · US-Handelssymbol: ADDYY
Die Zahlen
Ein Quartal der Rekorde
Im dritten Quartal 2026 erzielte adidas einen Umsatz von 7,252 Milliarden Euro, so viel wie nie zuvor in einem Vierteljahr. Das Betriebsergebnis stieg um 37 Prozent auf 1,008 Milliarden Euro. Für das Gesamtjahr erwartet der Konzern nun ein Betriebsergebnis von rund 2,5 Milliarden Euro und ein währungsbereinigtes Umsatzwachstum von 9 bis 10 Prozent.
adidas verdient so gut wie lange nicht, doch ein Teil des Gewinnsprungs stammt aus erstatteten Zöllen. Für die adidas Aktie zählt, wie stark das Wachstum ohne Sondereffekte bleibt.
Der Haken
Zollerstattung und Europa
In der angehobenen Prognose sind rund 200 Millionen Euro an US-Zollrückerstattungen enthalten. Während die anderen Regionen zweistellig wuchsen, sank der Umsatz in Europa im dritten Quartal, unter anderem wegen einer Systemumstellung. Stark lief das Geschäft mit Bekleidung, das währungsbereinigt um 19 Prozent zulegte. Für das Schlussquartal erwartet adidas ein Umsatzplus im hohen einstelligen Prozentbereich.
Häufige Fragen zur adidas Aktie
Wie schloss die adidas Aktie am Freitag?
Bei 173,85 Euro, ein Plus von 0,06 Prozent.
Welches Gewinnziel gilt für 2026?
Ein Betriebsergebnis von rund 2,5 Milliarden Euro.
Wo schwächelt adidas?
In Europa, wo der Umsatz im dritten Quartal sank.
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