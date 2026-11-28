Wie schloss die adidas Aktie am Freitag?

Bei 173,85 Euro, ein Plus von 0,06 Prozent.

Welches Gewinnziel gilt für 2026?

Ein Betriebsergebnis von rund 2,5 Milliarden Euro.

Wo schwächelt adidas?

In Europa, wo der Umsatz im dritten Quartal sank.