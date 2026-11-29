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adidas Aktie: JPMorgan streicht die Kaufempfehlung – die Aktie hält trotzdem 170 Euro

aktiencheck.de Redaktion 29.11.2026, 11:21 2 Min.

JPMorgan hat die adidas Aktie am Freitag auf Neutral abgestuft, einen Tag zuvor stufte die UBS auf Sell. Im Handel fiel das Papier bis auf 169,35 Euro, zum Schluss lag es mit 173,85 Euro knapp im Plus.

Bild: adidas AG

Die adidas Aktie hat am Freitag, 27. November 2026, auf Xetra bei 173,85 Euro geschlossen, ein Plus von 0,06 Prozent. Im Tagesverlauf war sie nach einer Abstufung durch JPMorgan bis auf 169,35 Euro gefallen. Das 52-Wochen-Hoch der adidas Aktie liegt bei 188,80 Euro, erreicht am 6. Juli 2026. adidas AG · ISIN: DE000A1EWWW0 · WKN: A1EWWW · Handelssymbol: ADS (Xetra) · US-Handelssymbol (außerbörslich): ADDDF Xetra-Schlusskurs am 27.11.2026 173,85 € Tagestief am 27.11.2026 169,35 € Zielwert von JPMorgan 184 € Zielwert der UBS 156 € Quelle : finanzen.net (Xetra), dpa-AFX, AD HOC NEWS, Stand 27.11.2026 Die Analysten Zwei Banken werden vorsichtiger JPMorgan-Analystin Wendy Liu hat adidas am Freitag von „Overweight“ auf „Neutral“ abgestuft und den Zielwert auf 184 Euro gesenkt. Sie erwartet für die Sportartikelbranche geringeres Wachstum und härteren Wettbewerb und vermisst bei adidas neue Erfolgsprodukte. UBS-Analyst Robert Krankowski hatte die Aktie zuvor von „Neutral“ auf „Sell“ gesenkt und den Zielwert von 160 auf 156 Euro reduziert. Das sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion. adidas aus Herzogenaurach entwickelt und verkauft Sportschuhe, Bekleidung und Accessoires weltweit. Was für adidas spricht Eine Aktie, die sich trotz zweier Abstufungen behauptet hat, und eine starke Marke im Laufsport- und Lifestylegeschäft. Was dagegen spricht Abstufungen von JPMorgan und UBS, erwartet schwächeres Branchenwachstum 2027 und härterer Wettbewerb. Häufige Fragen zur adidas Aktie Was hat JPMorgan entschieden?

Abstufung von „Overweight“ auf „Neutral“, Zielwert 184 Euro. Wo hat die adidas Aktie geschlossen?

Auf Xetra bei 173,85 Euro, 0,06 Prozent im Plus. Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol?

ISIN DE000A1EWWW0, WKN A1EWWW, Handelssymbol ADS. Fazit: Gegenwind aus dem Research Die adidas Aktie hat den Analystendruck am Freitag abgefangen. Für 2027 bleibt die Frage, ob neue Produkte das Wachstum tragen.

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