Die adidas Aktie hat am Freitag, 27. November 2026, auf Xetra bei 173,85 Euro geschlossen, ein Plus von 0,06 Prozent. Im Tagesverlauf war sie nach einer Abstufung durch JPMorgan bis auf 169,35 Euro gefallen. Das 52-Wochen-Hoch der adidas Aktie liegt bei 188,80 Euro, erreicht am 6. Juli 2026.
adidas Aktie: JPMorgan streicht die Kaufempfehlung – die Aktie hält trotzdem 170 Euro
JPMorgan hat die adidas Aktie am Freitag auf Neutral abgestuft, einen Tag zuvor stufte die UBS auf Sell. Im Handel fiel das Papier bis auf 169,35 Euro, zum Schluss lag es mit 173,85 Euro knapp im Plus.
adidas AG · ISIN: DE000A1EWWW0 · WKN: A1EWWW · Handelssymbol: ADS (Xetra) · US-Handelssymbol (außerbörslich): ADDDF
Die Analysten
Zwei Banken werden vorsichtiger
JPMorgan-Analystin Wendy Liu hat adidas am Freitag von „Overweight“ auf „Neutral“ abgestuft und den Zielwert auf 184 Euro gesenkt. Sie erwartet für die Sportartikelbranche geringeres Wachstum und härteren Wettbewerb und vermisst bei adidas neue Erfolgsprodukte. UBS-Analyst Robert Krankowski hatte die Aktie zuvor von „Neutral“ auf „Sell“ gesenkt und den Zielwert von 160 auf 156 Euro reduziert. Das sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Zwei Abstufungen in zwei Tagen hätten die adidas Aktie tiefer drücken können. Dass sie am Abend im Plus schloss, zeigt, dass viel Vorsicht schon eingepreist war.
adidas aus Herzogenaurach entwickelt und verkauft Sportschuhe, Bekleidung und Accessoires weltweit.
Häufige Fragen zur adidas Aktie
Was hat JPMorgan entschieden?
Abstufung von „Overweight“ auf „Neutral“, Zielwert 184 Euro.
Wo hat die adidas Aktie geschlossen?
Auf Xetra bei 173,85 Euro, 0,06 Prozent im Plus.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol?
ISIN DE000A1EWWW0, WKN A1EWWW, Handelssymbol ADS.
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