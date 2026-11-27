Drei Handelstage, knapp 695.000 Aktien, rund 19,9 Millionen Dollar: Adaptive-Biotechnologies-Gründer Chad Robins hat einen großen Teil seiner direkt gehaltenen Aktien zu Geld gemacht. Der Zeitpunkt fällt in die beste Phase der Firmengeschichte. Im dritten Quartal verdiente der Spezialist für Immunsequenzierung erstmals Geld, die Adaptive Biotechnologies Aktie hat sich in einem halben Jahr etwa verdoppelt.
Adaptive Biotechnologies Aktie: Gründer Robins verkauft für 19,9 Millionen Dollar – nach dem ersten Gewinnquartal
Adaptive-Mitgründer und Vorstandschef Chad Robins hat laut SEC-Meldung vom 23. bis 25. November knapp 695.000 Aktien für rund 19,9 Millionen Dollar verkauft. Die Aktie hat sich binnen sechs Monaten etwa verdoppelt, das Unternehmen schrieb erstmals schwarze Zahlen. Was der Insiderverkauf bedeutet.
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Steckbrief
- Unternehmen
- Adaptive Biotechnologies Corporation
- Sitz
- Seattle, Washington
- US-Handelssymbol
- ADPT (Nasdaq)
- Vorstandschef
- Chad Robins
- Kernprodukt
- clonoSEQ, Test auf minimale Resterkrankung
Stand: 26.11.2026, Transaktionen laut SEC-Meldung
Die Stammdaten für Anleger: Die Adaptive-Aktie wird in den USA unter dem Kürzel ADPT an der Nasdaq gehandelt.
Die Meldung
Optionen zu 7 Dollar, Verkauf zu 29 Dollar
Robins übte am 23. und 24. November Optionen auf 410.000 Aktien zu je 7,27 Dollar aus. Insgesamt verkaufte er 694.687 Aktien zu Kursen zwischen rund 28 und 29 Dollar. Allein am 23. November waren es 211.438 Aktien zu durchschnittlich 29,06 Dollar. Die Verkäufe liefen über einen Handelsplan nach Rule 10b5-1, den Robins am 21. August 2026 abgeschlossen hat. Danach hält er direkt 1.795.831 Aktien.
Der Vergleich mit früheren Verkäufen zeigt den Kurssprung. Ende November 2025 verkaufte Robins Aktien noch zu rund 19,68 Dollar, im August 2026 um 25 Dollar. Jetzt waren es knapp 29 Dollar. Rechnet man den Verkauf gegen seinen Bestand, hat er rund 28 Prozent seiner direkt gemeldeten Position abgegeben.
Das Umfeld
Erstmals profitabel
Erster Gewinn
Im dritten Quartal meldete Adaptive einen Gewinn von 2 Cent je Aktie. Erwartet war ein Verlust von 10 Cent.
clonoSEQ wächst
Die Zahl der ausgelieferten clonoSEQ-Tests stieg um 46 Prozent auf 39.587.
Prognose angehoben
Für den MRD-Umsatz 2026 erwartet Adaptive nun 276 bis 286 Millionen Dollar, ein Plus von 30 bis 35 Prozent.
Häufige Fragen zum Insiderverkauf bei Adaptive Biotechnologies
Wie viel hat Chad Robins verkauft?
694.687 Aktien für rund 19,9 Millionen Dollar vom 23. bis 25. November 2026.
Lief der Verkauf über einen Plan?
Ja. Der 10b5-1-Plan wurde am 21. August 2026 abgeschlossen.
Was macht Adaptive Biotechnologies?
Das Unternehmen entschlüsselt die Gene des Immunsystems. Sein wichtigstes Produkt clonoSEQ misst, ob nach einer Blutkrebstherapie noch Krebszellen vorhanden sind.
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