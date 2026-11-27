Wie viel hat Chad Robins verkauft?

694.687 Aktien für rund 19,9 Millionen Dollar vom 23. bis 25. November 2026.

Lief der Verkauf über einen Plan?

Ja. Der 10b5-1-Plan wurde am 21. August 2026 abgeschlossen.

Was macht Adaptive Biotechnologies?

Das Unternehmen entschlüsselt die Gene des Immunsystems. Sein wichtigstes Produkt clonoSEQ misst, ob nach einer Blutkrebstherapie noch Krebszellen vorhanden sind.