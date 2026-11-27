Die Acerinox-Aktie (ISIN: ES0132105018, WKN: A0B7GP, deutsches Handelssymbol: ACE1, US-Handelssymbol: ACRXF (OTC)) gehört zu den IBEX 35 Gewinnern des Tages. Sie schloss am Freitag bei 14,88 Euro und damit 1,64 Prozent über dem Vortag. Im Ranking des spanischen Leitindex belegt Acerinox damit Platz 15. Bereits am Donnerstag hatte Acerinox 2,81 Prozent zugelegt.
Acerinox-Aktie IBEX 35 Gewinner: Edelstahlhersteller legt zu – Stahlwerte profitieren von China
Die Acerinox-Aktie gehört zu den IBEX 35 Gewinnern des Tages: Mit einem Plus von 1,64 Prozent auf 14,88 Euro folgt der Edelstahlhersteller ArcelorMittal nach oben. Wir zeigen die Gründe für den Kursgewinn.
IBEX 35 am Abend
Starker Wochenausklang: IBEX 35 nur knapp unter 19.400 Punkten
Stahlwerte gehörten am Freitag zu den gefragten Titeln. Neben ArcelorMittal legte auch Acerinox zu.
Der IBEX 35 hat die Woche mit kräftigen Gewinnen beendet. Am Freitag stieg der spanische Leitindex um 1,72 Prozent auf 19.386,60 Punkte, ein Plus von 328,70 Punkten und der höchste Schlussstand der Woche. Auf Wochensicht gewann der Index rund 2,7 Prozent, nachdem er in der Vorwoche 5,73 Prozent verloren hatte. Getragen wurde die Erholung vor allem von zyklischen Werten und Banken. Rückenwind kam von der niedrigeren Inflation in Spanien: Laut vorläufiger Schätzung des Statistikamts INE sank die Teuerung im November auf 4,1 Prozent, vor allem wegen günstigerer Kraftstoffe. Auch die US-Börsen legten am Freitag nach dem Thanksgiving-Feiertag zu. Mit Ausnahme von Acciona und Rovi schlossen alle Werte im IBEX 35 im Plus.
Die Gründe für den Kursgewinn
Warum die Acerinox-Aktie heute zulegt
Eine eigene Unternehmensmeldung gab es am Freitag nicht. Acerinox folgte dem Stahlsektor, der von neuen Hilfen für den Kapitalmarkt in China profitierte. Nach unserer Einschätzung half zudem das US-Geschäft: Mit North American Stainless produziert Acerinox direkt in den USA, und die US-Börsen legten nach dem Feiertag zu.
Stahlsektor gefragt
ArcelorMittal war der größte Gewinner im IBEX 35.
China-Impuls
Peking kündigte weitere Hilfen für den Kapitalmarkt an.
US-Werk
North American Stainless produziert direkt in den USA.
Das Unternehmen
Acerinox: Edelstahl aus Spanien und den USA
Acerinox mit Sitz in Madrid gehört zu den größten Edelstahlherstellern der Welt. Neben Werken in Spanien und Südafrika betreibt der Konzern North American Stainless in den USA. Mit der Übernahme des US-Spezialisten Haynes International ist Acerinox auch bei Hochleistungslegierungen für Luftfahrt und Energie vertreten.
Am Sonntag, 29. November, wählt Spanien ein neues Parlament. Laut einer Auswertung von El Español fiel der IBEX 35 in zehn der letzten elf Wahlen am ersten Handelstag danach. Analysten haben vor allem Banken, Versorger, erneuerbare Energien und Immobiliengesellschaften im Blick, weil ein Regierungswechsel Steuern und Regulierung verändern könnte. Von der US-Notenbank erwarten Marktbeobachter am 9. Dezember eine Zinserhöhung.
Häufige Fragen zur Acerinox-Aktie
Warum ist die Acerinox-Aktie heute ein IBEX 35 Gewinner?
Die Acerinox-Aktie stieg um 1,64 Prozent. Eine eigene Meldung gab es nicht. Der Stahlsektor profitierte von neuen Hilfen in China.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der Acerinox-Aktie?
Die ISIN lautet ES0132105018, die WKN A0B7GP. In Deutschland wird die Aktie unter dem Kürzel ACE1 gehandelt, in den USA unter ACRXF (OTC).
Wie stark ist die Acerinox-Aktie am Freitag gestiegen?
Die Acerinox-Aktie schloss bei 14,88 Euro und damit 1,64 Prozent über dem Schlusskurs vom Donnerstag (14,64 Euro).
Ist Acerinox von US-Zöllen betroffen?
Teilweise. Mit North American Stainless produziert Acerinox direkt in den USA. Zölle auf Importe treffen den Konzern daher anders als rein europäische Hersteller.
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