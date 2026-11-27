Die Acciona Energía-Aktie (ISIN: ES0105563003, WKN: A3CS39, deutsches Handelssymbol: 5BP, US-Handelssymbol: CRPAY (OTC)) gehört am Freitagmorgen zu den IBEX 35 Gewinnern. Gegen 9:19 Uhr notierte sie bei 19,44 Euro und damit 2,21 Prozent über dem Schlusskurs vom Donnerstag. Im Ranking des spanischen Leitindex belegt Acciona Energía damit Platz drei. Zur Eröffnung hatte die Aktie laut EFE sogar 4,10 Prozent zugelegt und die Liste der IBEX 35 Gewinner angeführt.
Acciona Energía-Aktie IBEX 35 Gewinner: Spekulation auf Rückzug von der Börse – Mutter Acciona prüft Delisting
Die Acciona Energía-Aktie gehört am Freitagmorgen zu den IBEX 35 Gewinnern: Zur Eröffnung stieg sie um mehr als 4 Prozent, um 9:19 Uhr liegt sie 2,21 Prozent im Plus bei 19,44 Euro. Laut Medienberichten prüft der Mutterkonzern Acciona, die Ökostromtochter wieder ganz zu übernehmen. Wir zeigen die Hintergründe.
IBEX 35 am Morgen
Zweiter Tag der Erholung: Inflation sinkt, Asien zieht an
Am Freitagmorgen sorgt ein Medienbericht für Bewegung bei der Ökostromtochter von Acciona. Die Acciona Energía-Aktie war zur Eröffnung der stärkste Wert im IBEX 35.
Der IBEX 35 knüpft am Freitag an die Erholung vom Vortag an. Am Donnerstag hatte der spanische Leitindex 2,26 Prozent auf 19.057,90 Punkte zugelegt, alle 35 Werte schlossen im Plus. Am Freitag eröffnete der Index laut der Nachrichtenagentur EFE 0,61 Prozent höher bei rund 19.198 Punkten, um 9:34 Uhr lag er 0,88 Prozent im Plus bei 19.225,20 Punkten. Rückenwind kommt aus Asien: In China zogen Technologiewerte kräftig an, nachdem Peking weitere Maßnahmen zur Stützung des Kapitalmarkts angekündigt hatte. Auch die US-Terminkontrakte legten nach dem Thanksgiving-Feiertag zu. Dazu kamen Inflationsdaten aus Spanien: Laut vorläufiger Schätzung des Statistikamts INE sank die Teuerung im November von 4,9 auf 4,1 Prozent, den niedrigsten Stand seit Juli. Hauptgrund waren günstigere Kraftstoffe. Die Kerninflation ging auf 2,6 Prozent zurück.
Die Gründe für den Kursgewinn
Warum die Acciona Energía-Aktie heute zulegt
Auslöser ist ein Medienbericht. Laut der Wirtschaftszeitung Expansión und Berichten unter Berufung auf Bloomberg prüft Acciona, seine börsennotierte Ökostromtochter wieder vollständig in den Konzern einzugliedern. Zuvor hatte der Mutterkonzern keinen Käufer zu seinen Preisvorstellungen gefunden. Weil Acciona bereits rund 91 Prozent an Acciona Energía hält, müsste ein solcher Schritt über ein Übernahmeangebot mit anschließendem Rückzug von der Börse laufen. Einen Preis nennen die Berichte nicht, und Acciona hat sich dazu nicht geäußert. Anleger spekulieren nach unserer Einschätzung dennoch auf einen Aufschlag zum aktuellen Kurs.
Delisting im Gespräch
Acciona prüft laut Berichten ein Angebot für die restlichen rund 9 Prozent.
Kein Käufer gefunden
Angebote der Finanzinvestoren EQT und Ardian im Oktober erfüllten die Erwartungen nicht.
Kursabschlag seit Börsengang
Seit dem Börsengang 2021 hat die Aktie rund 35 Prozent verloren.
Das Unternehmen
Acciona Energía: Wind, Sonne und Wasserkraft
Acciona Energía ist seit Juli 2021 an der Börse und gehört mehrheitlich zum Infrastrukturkonzern Acciona (ISIN: ES0125220311, WKN: 865629, deutsches Handelssymbol: AJ3, US-Handelssymbol: ACXIF), den die Familie Entrecanales kontrolliert. Das Unternehmen betreibt Wind- und Solarparks sowie Wasserkraftwerke in Spanien, Lateinamerika, Nordamerika und Australien. Beim Börsengang wurde Acciona Energía mit rund 8,8 Milliarden Euro bewertet. Bei der Suche nach strategischen Optionen lässt sich Acciona laut Expansión von Citi und Goldman Sachs beraten.
Die Wall Street handelt am Freitag wegen des Black Friday nur verkürzt. Am Sonntag, 29. November, wählt Spanien ein neues Parlament. Analysten haben vor allem Banken, Versorger, erneuerbare Energien und Immobiliengesellschaften im Blick, weil ein Regierungswechsel Steuern und Regulierung verändern könnte. Für den 9. Dezember erwarten Anleger zudem eine Zinserhöhung der US-Notenbank um 0,25 Prozentpunkte.
Häufige Fragen zur Acciona Energía-Aktie
Warum ist die Acciona Energía-Aktie heute ein IBEX 35 Gewinner?
Die Acciona Energía-Aktie steigt, weil Medien berichten, dass der Mutterkonzern Acciona eine vollständige Übernahme mit anschließendem Rückzug von der Börse prüft. Eine Bestätigung des Unternehmens gibt es nicht.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der Acciona Energía-Aktie?
Die ISIN lautet ES0105563003, die WKN A3CS39. In Deutschland wird die Aktie unter dem Kürzel 5BP gehandelt, in den USA unter CRPAY (OTC).
Wie stark steigt die Acciona Energía-Aktie am Freitagmorgen?
Gegen 9:19 Uhr notierte die Acciona Energía-Aktie bei 19,44 Euro und damit 2,21 Prozent über dem Schlusskurs vom Donnerstag (19,02 Euro).
Wie viel von Acciona Energía gehört Acciona?
Acciona hält laut Expansión rund 91 Prozent an Acciona Energía. Ein Rückzug von der Börse müsste daher über ein Übernahmeangebot für die übrigen Aktien laufen.
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