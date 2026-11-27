Warum ist die Acciona Energía-Aktie heute ein IBEX 35 Gewinner?

Die Acciona Energía-Aktie steigt, weil Medien berichten, dass der Mutterkonzern Acciona eine vollständige Übernahme mit anschließendem Rückzug von der Börse prüft. Eine Bestätigung des Unternehmens gibt es nicht.

Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der Acciona Energía-Aktie?

Die ISIN lautet ES0105563003, die WKN A3CS39. In Deutschland wird die Aktie unter dem Kürzel 5BP gehandelt, in den USA unter CRPAY (OTC).

Wie stark steigt die Acciona Energía-Aktie am Freitagmorgen?

Gegen 9:19 Uhr notierte die Acciona Energía-Aktie bei 19,44 Euro und damit 2,21 Prozent über dem Schlusskurs vom Donnerstag (19,02 Euro).

Wie viel von Acciona Energía gehört Acciona?

Acciona hält laut Expansión rund 91 Prozent an Acciona Energía. Ein Rückzug von der Börse müsste daher über ein Übernahmeangebot für die übrigen Aktien laufen.