Die Acciona Energía-Aktie (ISIN: ES0105563003, WKN: A3CS39, deutsches Handelssymbol: 5BP, US-Handelssymbol: CRPAY (OTC)) gehört zu den IBEX 35 Gewinnern des Tages. Sie schloss am Freitag bei 19,79 Euro und damit 4,05 Prozent über dem Vortag. Im Ranking des spanischen Leitindex belegt Acciona Energía damit Platz drei. Die Mutter Acciona gehörte dagegen zu den beiden einzigen Verlierern im Index.
Acciona Energía-Aktie IBEX 35 Gewinner: Delisting-Fantasie treibt den Ökostromwert – Mutter Acciona prüft Rückkauf
Die Acciona Energía-Aktie gehört zu den größten IBEX 35 Gewinnern des Tages: Mit einem Plus von 4,05 Prozent auf 19,79 Euro reagiert der Ökostromkonzern auf Berichte, wonach Mutter Acciona die Tochter wieder ganz übernehmen könnte. Wir zeigen die Hintergründe.
IBEX 35 am Abend
Starker Wochenausklang: IBEX 35 nur knapp unter 19.400 Punkten
Ein Medienbericht bewegte am Freitag die Ökostromtochter von Acciona. Die Acciona Energía-Aktie schloss unter den drei stärksten Werten im IBEX 35.
Der IBEX 35 hat die Woche mit kräftigen Gewinnen beendet. Am Freitag stieg der spanische Leitindex um 1,72 Prozent auf 19.386,60 Punkte, ein Plus von 328,70 Punkten und der höchste Schlussstand der Woche. Auf Wochensicht gewann der Index rund 2,7 Prozent, nachdem er in der Vorwoche 5,73 Prozent verloren hatte. Getragen wurde die Erholung vor allem von zyklischen Werten und Banken. Rückenwind kam von der niedrigeren Inflation in Spanien: Laut vorläufiger Schätzung des Statistikamts INE sank die Teuerung im November auf 4,1 Prozent, vor allem wegen günstigerer Kraftstoffe. Auch die US-Börsen legten am Freitag nach dem Thanksgiving-Feiertag zu. Mit Ausnahme von Acciona und Rovi schlossen alle Werte im IBEX 35 im Plus.
Die Gründe für den Kursgewinn
Warum die Acciona Energía-Aktie heute zulegt
Auslöser ist ein Medienbericht. Laut der Wirtschaftszeitung Expansión prüft Acciona, seine börsennotierte Ökostromtochter wieder vollständig in den Konzern einzugliedern, nachdem sich kein Käufer zu den Preisvorstellungen gefunden hatte. Weil Acciona bereits rund 91 Prozent hält, müsste dies über ein Übernahmeangebot mit anschließendem Rückzug von der Börse laufen. Einen Preis nennt der Bericht nicht, Acciona hat sich nicht geäußert. Bereits im Mai hatten Analysten die Kosten für die restlichen 9 Prozent auf 650 bis 700 Millionen Euro geschätzt. Anleger spekulieren nach unserer Einschätzung auf einen Aufschlag.
Delisting im Gespräch
Acciona prüft laut Expansión ein Angebot für die restlichen rund 9 Prozent.
Kein Käufer gefunden
Angebote von EQT und Ardian im Oktober erfüllten die Erwartungen nicht.
Kursabschlag seit Börsengang
Seit dem Börsengang 2021 hat die Aktie rund 35 Prozent verloren.
Das Unternehmen
Acciona Energía: Wind, Sonne und Wasserkraft
Acciona Energía ist seit Juli 2021 an der Börse und gehört mehrheitlich zum Infrastrukturkonzern Acciona (ISIN: ES0125220311, WKN: 865629, deutsches Handelssymbol: AJ3, US-Handelssymbol: ACXIF), den die Familie Entrecanales kontrolliert. Das Unternehmen betreibt Wind- und Solarparks sowie Wasserkraftwerke in Spanien, Lateinamerika, Nordamerika und Australien. Beim Börsengang wurde Acciona Energía mit rund 8,8 Milliarden Euro bewertet. Bei der Suche nach strategischen Optionen lässt sich Acciona laut Expansión von Citi und Goldman Sachs beraten.
Am Sonntag, 29. November, wählt Spanien ein neues Parlament. Laut einer Auswertung von El Español fiel der IBEX 35 in zehn der letzten elf Wahlen am ersten Handelstag danach. Analysten haben vor allem Banken, Versorger, erneuerbare Energien und Immobiliengesellschaften im Blick, weil ein Regierungswechsel Steuern und Regulierung verändern könnte. Von der US-Notenbank erwarten Marktbeobachter am 9. Dezember eine Zinserhöhung.
Häufige Fragen zur Acciona Energía-Aktie
Warum ist die Acciona Energía-Aktie heute ein IBEX 35 Gewinner?
Die Acciona Energía-Aktie stieg um 4,05 Prozent, weil laut Expansión der Mutterkonzern Acciona eine vollständige Übernahme mit anschließendem Rückzug von der Börse prüft. Eine Bestätigung des Unternehmens gibt es nicht.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der Acciona Energía-Aktie?
Die ISIN lautet ES0105563003, die WKN A3CS39. In Deutschland wird die Aktie unter dem Kürzel 5BP gehandelt, in den USA unter CRPAY (OTC).
Wie stark ist die Acciona Energía-Aktie am Freitag gestiegen?
Die Acciona Energía-Aktie schloss bei 19,79 Euro und damit 4,05 Prozent über dem Schlusskurs vom Donnerstag (19,02 Euro).
Wie viel von Acciona Energía gehört Acciona?
Acciona hält laut Expansión rund 91 Prozent an Acciona Energía. Ein Rückzug von der Börse müsste daher über ein Übernahmeangebot für die übrigen Aktien laufen.
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