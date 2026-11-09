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ABO Energy setzt die am 8. November 2026 fällige Zinszahlung auf die Anleihe 2024/2029 aus - Anleihenews

aktiencheck.de Redaktion 09.11.2026, 12:43 1 Min. anleihencheck.de

ABO Energy setzt Zinszahlung aus - der Projektentwickler zahlt fällige Zinsen von rund 3,125 Mio. EUR nicht und verhandelt über eine umfassende Restrukturierung

Ad hoc-Mitteilung der ABO Energy GmbH & Co. KGaA vom 06. November 2026: ABO Energy GmbH & Co. KGaA ("Gesellschaft") hat heute beschlossen, die nach den Anleihebedingungen am 8.November 2026 fällige und am 9.November 2026 zahlbare Zinszahlung in Höhe von rund EUR3,125 Mio. ("Zinszahlung") auf ihre nachrangige Anleihe 2024/2029 (ISIN DE000A3829F5/ WKN A3829F) mit einem ausstehenden Gesamtnennbetrag von EUR80 Mio. und einem Zinssatz von 7,75% p.a. ("Anleihe") nicht zu leisten. Die Gesellschaft befindet sich auf Grundlage eines Sanierungsgutachtens nach IDWS6 in Verhandlungen mit ihren wesentlichen Finanzierungsgläubigern über ein umfassendes Restrukturierungskonzept, das auch umfassende Sanierungsbeiträge von Anleihegläubigern, sonstigen Fremdkapitalgebern und Aktionären beinhalten würde. Um die laufenden Verhandlungen nicht zu gefährden, hat die Gesellschaft beschlossen, die Zinszahlung auszusetzen. Die Bedingungen der Anleihe sehen für die Nichtzahlung von Zinsen ausdrücklich kein Kündigungsrecht vor. Das operative Geschäft, insbesondere Kunden, Lieferanten und Belegschaft des Unternehmens, sind von dieser Aussetzung der Zinszahlung nicht betroffen. Die Gesellschaft wird den Kapitalmarkt und die Öffentlichkeit entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen über die weiteren Verhandlungen mit den Finanzierungsgläubigern und die weiteren Entwicklungen informieren.

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