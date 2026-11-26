Die Banken laufen mit. Die ABN-AMRO-Aktie (ISIN: NL0011540547, WKN: A2JQYJ, Handelssymbol Amsterdam: ABN, US-Handelssymbol: ABMRF) schließt am Donnerstag 1,92 Prozent höher bei 38,20 Euro. ABN AMRO ist damit AEX Gewinner, gemeinsam mit ING, die ebenfalls zulegt.
ABN-AMRO-Aktie ist AEX Gewinner: Plus 1,9 Prozent auf 38,20 Euro – Banken im Erholungsmodus
Die ABN-AMRO-Aktie schließt am Donnerstag 1,92 Prozent höher bei 38,20 Euro und ist AEX Gewinner. Die niederländische Großbank folgt der Erholung der Finanzwerte, eine Firmenmeldung gibt es nicht.
Die Gründe
Marktrebound statt Firmenmeldung
Eine Unternehmensmeldung von ABN AMRO liegt nicht vor. Die Bank steigt mit dem Gesamtmarkt: Der AEX schloss 1,86 Prozent höher, die Midkap legte 2,4 Prozent zu, Frankfurt, Paris und London gewannen bis zu gut 2 Prozent. Laut IEX hatten Anleger die enttäuschenden US-Inflationsdaten und die neuen Zollvorschläge weitgehend verarbeitet.
Zinsumfeld
Steigende Zinserwartungen stützen grundsätzlich die Margen von Banken, belasten aber Kreditnehmer.
Breite Erholung
Nach zwei schwachen Tagen kehren Käufer an die Börse zurück.
Gleichlauf im Sektor
ING, Aegon, NN Group und ASR Nederland legen ebenfalls zu.
Häufige Fragen zur ABN-AMRO-Aktie
Warum ist die ABN-AMRO-Aktie heute AEX Gewinner?
Die Aktie schloss 1,92 Prozent höher bei 38,20 Euro und folgte der Erholung der Finanzwerte. Eine Unternehmensmeldung gab es nicht.
Wie lauten ISIN und WKN der ABN-AMRO-Aktie?
ISIN NL0011540547, WKN A2JQYJ, Symbol in Amsterdam ABN.
Was macht ABN AMRO?
Die Bank mit Sitz in Amsterdam bietet Privat-, Firmenkunden- und Vermögensverwaltungsgeschäft an, vor allem in den Niederlanden.
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