Warum ist die ABN-AMRO-Aktie heute AEX Gewinner?

Die Aktie schloss 1,92 Prozent höher bei 38,20 Euro und folgte der Erholung der Finanzwerte. Eine Unternehmensmeldung gab es nicht.

Wie lauten ISIN und WKN der ABN-AMRO-Aktie?

ISIN NL0011540547, WKN A2JQYJ, Symbol in Amsterdam ABN.

Was macht ABN AMRO?

Die Bank mit Sitz in Amsterdam bietet Privat-, Firmenkunden- und Vermögensverwaltungsgeschäft an, vor allem in den Niederlanden.