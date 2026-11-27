Aberdeen-Aktie CBOE UK 100 Gewinner: Vermögensverwalter steigt um 3,6 Prozent – Börsenfreude hilft den Gebühren

aktiencheck.de Redaktion 27.11.2026, 09:48 1 Min.

Die Aberdeen-Aktie gehört am Freitagmorgen zu den CBOE UK 100 Gewinnern. Eine freundliche Börse stützt Vermögensverwalter, deren Erträge an Marktwerten hängen.

Aberdeen-Aktie bei Tradegate, 2,742 Euro (08:29 Uhr) +3,63 % Kursgewinn je Aktie +0,10 Euro Umsatz bei Tradegate bis 08:29 Uhr 13.589 Euro Die Aberdeen-Aktie legt am Freitagmorgen bei Tradegate um 3,63 Prozent auf 2,742 Euro zu und zählt zu den CBOE UK 100 Gewinnern. Der Vermögensverwalter profitiert von einer Börse, die nach der Wochenmitte wieder Fahrt aufnimmt. ABDN ABDN — 1T 5T 1M 3M 6M YTD 1J 5J 20J 5T · — Chart wird geladen Wertpapier 1 Monat 6 Monate 1 Jahr ABDN — — — Die Hintergründe Je höher die Märkte, desto höher die Gebühren Asset Manager wie Aberdeen verdienen an verwaltetem Vermögen; steigen Aktien- und Anleihekurse, steigen die Gebühreneinnahmen. Am Donnerstag schloss der FTSE 100 1,75 Prozent höher bei 10.609,30 Punkten, am Freitag signalisiert die starke Asien-Sitzung weitere Gewinne (FTSE 100 gegen 9:17 Uhr MEZ: plus 0,63 Prozent). Die Aberdeen-Aktie reagiert auf solche Marktphasen typischerweise empfindlich. Hinzu kommt der Rückenwind für britische Finanzwerte nach dem Bericht der Bank of England zur Finanzstabilität: Die Notenbank senkte Kapitalanforderungen für Banken, was den gesamten Sektor stützte. Was dagegen spricht Aberdeen reagiert stark auf Marktschwankungen; fallende Börsen drücken Erträge und Aktie.

Netto-Mittelabflüsse sind eine Dauerbaustelle der Branche. Steckbrief Unternehmen Aberdeen Group plc ISIN GB00BF8Q6K64 Symbol London ABDN Symbol Deutschland T3V2 US-Symbol ABDNY (OTC) Kurs 2,742 Euro Veränderung +3,63 % Stand: 27.11.2026, Kurs Tradegate, 08:29 Uhr Warum steigt die Aberdeen-Aktie?

Steigende Börsen stützen die Gebühreneinnahmen von Vermögensverwaltern. Gehört die Aberdeen-Aktie zu den CBOE UK 100 Gewinnern?

Ja, mit +3,63 Prozent bei Tradegate am Morgen.

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