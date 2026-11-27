Aberdeen-Aktie CBOE UK 100 Gewinner: Vermögensverwalter steigt um 2,3 Prozent – Börsenfreude hilft den Gebühren

aktiencheck.de Redaktion 27.11.2026, 18:18 1 Min.

Die Aberdeen-Aktie gehört am Freitag zu den CBOE UK 100 Gewinnern. Steigende Märkte stützen das Gebührengeschäft des Vermögensverwalters.

Aberdeen-Aktie bei Tradegate, 2,708 Euro (15:51 Uhr) +2,34 % Kursgewinn je Aktie +0,06 Euro Handelsumsatz bei Tradegate 32.026 Euro Die Aberdeen-Aktie steigt am Freitag bei Tradegate um 2,34 Prozent auf 2,708 Euro und zählt zu den CBOE UK 100 Gewinnern. Am Morgen lag das Plus bei 3,63 Prozent. ABDN ABDN — 1T 5T 1M 3M 6M YTD 1J 5J 20J 5T · — Chart wird geladen Wertpapier 1 Monat 6 Monate 1 Jahr ABDN — — — Die Hintergründe Je höher die Märkte, desto höher die Gebühren Asset Manager wie Aberdeen verdienen an verwaltetem Vermögen; steigen Aktien- und Anleihekurse, steigen die Einnahmen. Der Freitag war an der Londoner Börse ein freundlicher Tag mit gefragten Finanzwerten. Die Aberdeen-Aktie reagiert auf solche Marktphasen typischerweise empfindlich. Was dagegen spricht Netto-Mittelabflüsse sind eine Dauerbaustelle der Branche.

Fallende Märkte drücken Erträge und Aktie. Steckbrief Unternehmen Aberdeen Group plc ISIN GB00BF8Q6K64 Symbol London ABDN US-Symbol ABDNY (OTC) Kurs 2,708 Euro Veränderung +2,34 % Stand: 27.11.2026, Kurs Tradegate, 15:51 Uhr Warum steigt die Aberdeen-Aktie?

Steigende Börsen stützen die Gebühreneinnahmen. Wie lief der Morgen?

Das Plus lag gegen 8:29 Uhr bei 3,63 Prozent.

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