Die Aberdeen-Aktie steigt am Freitag bei Tradegate um 2,34 Prozent auf 2,708 Euro und zählt zu den CBOE UK 100 Gewinnern. Am Morgen lag das Plus bei 3,63 Prozent.
Aberdeen-Aktie CBOE UK 100 Gewinner: Vermögensverwalter steigt um 2,3 Prozent – Börsenfreude hilft den Gebühren
Die Aberdeen-Aktie gehört am Freitag zu den CBOE UK 100 Gewinnern. Steigende Märkte stützen das Gebührengeschäft des Vermögensverwalters.
ABDNABDN
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Die Hintergründe
Je höher die Märkte, desto höher die Gebühren
Asset Manager wie Aberdeen verdienen an verwaltetem Vermögen; steigen Aktien- und Anleihekurse, steigen die Einnahmen. Der Freitag war an der Londoner Börse ein freundlicher Tag mit gefragten Finanzwerten.
Die Aberdeen-Aktie reagiert auf solche Marktphasen typischerweise empfindlich.
Steckbrief
- Unternehmen
- Aberdeen Group plc
- ISIN
- GB00BF8Q6K64
- Symbol London
- ABDN
- US-Symbol
- ABDNY (OTC)
- Kurs
- 2,708 Euro
- Veränderung
- +2,34 %
Stand: 27.11.2026, Kurs Tradegate, 15:51 Uhr
Warum steigt die Aberdeen-Aktie?
Steigende Börsen stützen die Gebühreneinnahmen.
Wie lief der Morgen?
Das Plus lag gegen 8:29 Uhr bei 3,63 Prozent.
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