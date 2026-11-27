Die ABB Aktie zählt am Freitagmittag zu den SMI Gewinnern: Der Technologiekonzern legt 1,81% auf 66,42 Franken zu. Nach einer schwachen Woche greifen Anleger bei der ABB Aktie wieder zu - der Titel hatte zuletzt ein Sechsmonatstief markiert.
ABB Aktie: SMI Gewinner am Mittag - Schnäppchenjäger kehren zurück
Die ABB Aktie gewinnt am Mittag 1,81% auf 66,42 Franken und zählt zu den SMI Gewinnern. Nach Wochenverlusten greifen Anleger zu - Hintergründe im Überblick.
Warum die ABB Aktie am Mittag steigt
Eine neue Unternehmensnachricht liegt für den Freitag nicht vor, die Bewegung ist vor allem Marktstimmung. Im SMI und im SMIM hatten ABB, Logitech und VAT in dieser Woche die größten Kursverluste verzeichnet. Am Freitag zählen sie mit Aufschlägen zwischen 2,2% und 3,2% zu den größten Gewinnern: Schnäppchenjäger kehren in die Technologiebranche zurück, nachdem sich die US-Technologiewerte erholt haben.
Die ABB Aktie hatte bereits am Donnerstag rund 2,5% auf 65,30 Franken gewonnen. Zuvor war sie unter Druck geraten: Am 25. November erreichte sie laut boerse.de ein neues Sechsmonatstief und steht seit dem 15. Oktober in einem Abwärtstrend mit mehr als 15% Minus.
Hintergrund: KI-Skepsis, Rechenzentren und Zukauf
Die Schwäche der vergangenen Wochen hat weniger mit dem operativen Geschäft als mit der Stimmung bei KI-Werten zu tun. ABB gilt als wichtiger Ausrüster für Rechenzentren und ist deshalb vom Abverkauf KI-naher Aktien betroffen. Dabei wuchs der Auftragseingang im dritten Quartal 2026 laut ABB um 40%; der Gewinn je Aktie blieb allerdings hinter den Erwartungen zurück.
Strategisch rückt Kühl- und Klimatechnik für digitale Infrastruktur in den Fokus: ABB will den deutschen Ventilatoren- und Motorenhersteller Ziehl-Abegg übernehmen. Die Vereinbarung wurde am Montag unterzeichnet und bewertet Ziehl-Abegg mit 2,65 Mrd. US-Dollar, der Eigenkapitalwert liegt bei 2,22 Mrd. US-Dollar. Der Abschluss ist für die zweite Hälfte 2027 vorgesehen. Zusätzlich läuft seit dem 9. Februar 2026 ein Aktienrückkaufprogramm von bis zu 2 Mrd. US-Dollar.
|Thema
|Stand
|Kurs am Mittag (27.11.)
|66,42 CHF
|Schlusskurs Donnerstag (26.11.)
|rund 65,24 CHF
|Auftragseingang Q3 2026
|+40%
|Ziehl-Abegg (Unternehmenswert)
|2,65 Mrd. US-Dollar
|Abschluss Übernahme
|2. Halbjahr 2027
|Aktienrückkauf
|bis zu 2 Mrd. US-Dollar
Kurse in Franken an der SIX, soweit nicht anders angegeben.
Quelle: boerse-express.com, wallstreet-online.de, ABB, boerse.de
Fazit zur ABB Aktie als SMI Gewinner
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