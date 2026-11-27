Die Schwäche der vergangenen Wochen hat weniger mit dem operativen Geschäft als mit der Stimmung bei KI-Werten zu tun. ABB gilt als wichtiger Ausrüster für Rechenzentren und ist deshalb vom Abverkauf KI-naher Aktien betroffen. Dabei wuchs der Auftragseingang im dritten Quartal 2026 laut ABB um 40%; der Gewinn je Aktie blieb allerdings hinter den Erwartungen zurück.

Strategisch rückt Kühl- und Klimatechnik für digitale Infrastruktur in den Fokus: ABB will den deutschen Ventilatoren- und Motorenhersteller Ziehl-Abegg übernehmen. Die Vereinbarung wurde am Montag unterzeichnet und bewertet Ziehl-Abegg mit 2,65 Mrd. US-Dollar, der Eigenkapitalwert liegt bei 2,22 Mrd. US-Dollar. Der Abschluss ist für die zweite Hälfte 2027 vorgesehen. Zusätzlich läuft seit dem 9. Februar 2026 ein Aktienrückkaufprogramm von bis zu 2 Mrd. US-Dollar.