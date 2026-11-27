ABB Aktie: SMI-Gewinner am Abend – Erholung verliert am Nachmittag an Kraft

aktiencheck.de Redaktion 27.11.2026, 18:10 2 Min.

Die ABB Aktie schließt am Freitag 0,77 Prozent höher bei 65,74 Franken und zählt zu den SMI-Gewinnern. Vom Morgenplus von mehr als 2 Prozent bleibt bis zum Handelsschluss nur ein Drittel übrig.

Bild: ABB Ltd.

Die ABB Aktie zählt am Freitagabend zu den SMI-Gewinnern: Das Papier des Elektrotechnik-Konzerns schließt 0,77 Prozent höher bei 65,74 Franken. Am Morgen hatte ABB mit plus 2,24 Prozent noch den Leitindex angeführt. Der SMI gewinnt 0,42 Prozent auf 14.879,97 Punkte. SMI-Gewinner am Abend Warum die ABB Aktie nur noch leicht zulegt Die Schnäppchenjäger kamen früh. Am Nachmittag fehlten die Anschlusskäufer. Laut der Nachrichtenagentur AWP gehörten ABB, Logitech und VAT in dieser Woche zu den Titeln mit den größten Kursverlusten. Entsprechend griffen Schnäppchenjäger am Freitagmorgen zu. Die ABB Aktie stieg bis auf rund 66,70 Franken, am Mittag stand sie noch bei 66,34 Franken. Danach bröckelte der Kurs ab. cash.ch spricht zum Handelsschluss von einer Erholung von den Wochenverlusten. Anders als Logitech konnte ABB vom festen Start der Wall Street nicht mehr profitieren. ABB Aktie am Freitag +0,77 % Schlusskurs der ABB Aktie 65,74 CHF Kurs am Morgen (+2,24 %) 66,70 CHF Schlusskurs vom Montag 68,32 CHF Quelle : comdirect (27.11.2026, 17.31 Uhr), finanzen.at ABB Aktie: Die Woche endet mit einem Minus Die Bilanz der Woche fällt gemischt aus. Am Montag schloss die ABB Aktie nach der Ankündigung der Übernahme von Ziehl-Abegg bei 68,32 Franken. Dienstag und Mittwoch brachten Verluste von 4,22 und 3,18 Prozent. Donnerstag und Freitag holten 3,8 Prozent zurück. Unter dem Strich steht die Aktie 3,8 Prozent unter dem Montagsschluss. Mit einem Handelsvolumen von 146 Millionen Franken gehörte sie am Freitag zu den meistgehandelten SMI-Titeln. Was die ABB Aktie bremsen kann KI-Zweifel: Händlern zufolge sind die Zweifel am KI-Boom nur vorübergehend in den Hintergrund getreten.

Schwacher Schluss: Die Aktie beendete den Tag fast 1 Franken unter dem Morgenkurs.

Übernahmepreis: Der Kauf von Ziehl-Abegg gilt manchen Beobachtern als teuer. Ausblick: Wie geht es mit der ABB Aktie weiter? Der SMI-Gewinner ABB geht mit einer halben Erholung ins Wochenende. Die Richtung der US-Technologiewerte bleibt der wichtigste Taktgeber. Operativ steht der Konzern mit einem Auftragsplus von 40 Prozent im dritten Quartal solide da. Stammdaten der genannten Unternehmen ABB Ltd: ISIN CH0012221716, WKN 919730, Handelssymbol ABBN (SIX Swiss Exchange), US-Handelssymbol ABBNY (OTC-ADR)

Logitech International S.A.: ISIN CH0025751329, WKN A0J3YT, Handelssymbol LOGN (SIX Swiss Exchange), US-Handelssymbol LOGI (Nasdaq)

Ziehl-Abegg: nicht börsennotiert

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