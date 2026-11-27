ABB Aktie: Größter SMI-Gewinner am Morgen – Erholung geht in den zweiten Tag

aktiencheck.de Redaktion 27.11.2026, 09:38 2 Min.

Die ABB Aktie steigt am Freitagmorgen um 2,24 Prozent auf 66,70 Franken und führt die SMI-Gewinner an. Feste Börsen in Asien und höhere US-Futures treiben den Technologiekonzern weiter nach oben.

Bild: ABB Ltd.

Die ABB Aktie ist am Freitagmorgen der größte SMI-Gewinner: Gegen 09.14 Uhr notiert das Papier des Elektrotechnik-Konzerns 2,24 Prozent höher bei 66,70 Franken. Schon am Donnerstag hatte ABB 2,97 Prozent gewonnen. Der SMI steigt um 0,29 Prozent auf 14.859,92 Punkte. SMI-Gewinner am Morgen Warum die ABB Aktie weiter steigt Die Risikofreude ist zurück, und Technologiewerte profitieren davon am stärksten. Die Vorgaben sind freundlich. In Tokio gewinnt der Nikkei gut 2 Prozent, und die US-Futures deuten nach der Feiertagspause auf einen klar höheren Start an der Wall Street hin. Laut der Nachrichtenagentur AWP profitiert der Technologiesektor von der wieder steigenden Risikobereitschaft. Die ABB Aktie wurde schon vorbörslich 1,2 Prozent höher gestellt und baute den Gewinn nach Handelsbeginn aus. ABB Aktie am Freitagmorgen, stärkster SMI-Wert +2,24 % Kurs der ABB Aktie um 09.14 Uhr 66,70 CHF Kursgewinn am Donnerstag +2,97 % Schlusskurs vom Mittwoch 63,36 CHF Quelle : comdirect (27.11.2026, 09.14 Uhr), cash.ch ABB Aktie: Gut 5 Prozent in zwei Tagen Seit dem Schlusskurs vom Mittwoch bei 63,36 Franken hat die ABB Aktie 5,3 Prozent gewonnen. Damit sind rund zwei Drittel des Einbruchs vom Dienstag und Mittwoch aufgeholt. Zum Montagsschluss bei 68,32 Franken, dem Niveau nach der Ankündigung der Übernahme von Ziehl-Abegg, fehlen noch 2,4 Prozent. Was die ABB Aktie bremsen kann KI-Zweifel: Die Sorge, dass der Handel mit KI-Profiteuren ausgereizt ist, bleibt laut AWP ein beherrschendes Thema.

Zinsen: Vor dem Entscheid der US-Notenbank im Dezember herrscht Unsicherheit über die Zinsentwicklung bei steigender Inflation.

Ölpreis: Brent ist in drei Handelstagen um rund 8 Prozent gestiegen und notiert bei gut 97 US-Dollar. Ausblick: Wie geht es mit der ABB Aktie weiter? Am Nachmittag öffnet die Wall Street für eine verkürzte Sitzung. Bestätigt sie die freundlichen Futures, kann der SMI-Gewinner ABB die Woche nahe dem Montagsniveau beenden. Nach den heftigen Ausschlägen dieser Woche wäre das ein versöhnlicher Abschluss. Stammdaten der ABB Aktie ABB Ltd: ISIN CH0012221716, WKN 919730, Handelssymbol ABBN (SIX Swiss Exchange), US-Handelssymbol ABBNY (OTC-ADR)

Ziehl-Abegg: nicht börsennotiert

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