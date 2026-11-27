Die ABB Aktie ist am Freitagmorgen der größte SMI-Gewinner: Gegen 09.14 Uhr notiert das Papier des Elektrotechnik-Konzerns 2,24 Prozent höher bei 66,70 Franken. Schon am Donnerstag hatte ABB 2,97 Prozent gewonnen. Der SMI steigt um 0,29 Prozent auf 14.859,92 Punkte.
ABB Aktie: Größter SMI-Gewinner am Morgen – Erholung geht in den zweiten Tag
Die ABB Aktie steigt am Freitagmorgen um 2,24 Prozent auf 66,70 Franken und führt die SMI-Gewinner an. Feste Börsen in Asien und höhere US-Futures treiben den Technologiekonzern weiter nach oben.
SMI-Gewinner am Morgen
Warum die ABB Aktie weiter steigt
Die Risikofreude ist zurück, und Technologiewerte profitieren davon am stärksten.
Die Vorgaben sind freundlich. In Tokio gewinnt der Nikkei gut 2 Prozent, und die US-Futures deuten nach der Feiertagspause auf einen klar höheren Start an der Wall Street hin. Laut der Nachrichtenagentur AWP profitiert der Technologiesektor von der wieder steigenden Risikobereitschaft. Die ABB Aktie wurde schon vorbörslich 1,2 Prozent höher gestellt und baute den Gewinn nach Handelsbeginn aus.
ABB Aktie: Gut 5 Prozent in zwei Tagen
Seit dem Schlusskurs vom Mittwoch bei 63,36 Franken hat die ABB Aktie 5,3 Prozent gewonnen. Damit sind rund zwei Drittel des Einbruchs vom Dienstag und Mittwoch aufgeholt. Zum Montagsschluss bei 68,32 Franken, dem Niveau nach der Ankündigung der Übernahme von Ziehl-Abegg, fehlen noch 2,4 Prozent.
Ausblick: Wie geht es mit der ABB Aktie weiter?
Am Nachmittag öffnet die Wall Street für eine verkürzte Sitzung. Bestätigt sie die freundlichen Futures, kann der SMI-Gewinner ABB die Woche nahe dem Montagsniveau beenden. Nach den heftigen Ausschlägen dieser Woche wäre das ein versöhnlicher Abschluss.
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