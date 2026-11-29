Es sollte der saubere Abschied vom Robotergeschäft werden. Im Oktober 2025 vereinbarte ABB, seine Robotik-Division für einen Unternehmenswert von 5,375 Milliarden Dollar an den japanischen Technologieinvestor SoftBank zu verkaufen. Gut ein Jahr später hängt der Deal fest: China hat sein Veto eingelegt. Die ABB Aktie schloss am Freitag in Zürich bei 65,74 Franken – 26 Prozent unter dem Rekordhoch von 89,14 Franken von Ende Juni.
ABB Aktie: China stoppt den Roboter-Verkauf an SoftBank – kommt jetzt der Börsengang der Robotik-Sparte?
5,4 Milliarden Dollar wollte SoftBank für die Roboter von ABB zahlen. Dann legte China sein Veto ein. Jetzt prüft der Schweizer Konzern laut Reuters einen Börsengang der Sparte – und kauft parallel für Milliarden zu. Die ABB Aktie notiert 26 Prozent unter dem Rekordhoch. Die große Analyse: was aus den ABB-Robotern wird, wie stark das Kerngeschäft läuft und was das für die ABB Aktie bedeutet.
Das Veto
Peking sagt Nein – zum chinesischen Teil des Deals
Am 5. November bestätigte ABB, was die Financial Times zuvor berichtet hatte: Die chinesische Behörde für die Sicherheitsprüfung ausländischer Investitionen hat die Übernahme des China-Geschäfts von ABB Robotics durch SoftBank blockiert. Der Konzern erklärte, man stehe „in engem Austausch“ mit SoftBank, die Zusammenarbeit sei konstruktiv.
Für SoftBank-Chef Masayoshi Son ist das mehr als ein Rückschlag bei einer einzelnen Übernahme. Die rund 7.000 Beschäftigte zählende Sparte sollte das Herzstück seiner Roboterstrategie werden.
Die nächste Grenze für SoftBank ist Physical AI.
Der Plan B
Ohne SoftBank an die Börse?
Am 20. November berichtete die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf zwei informierte Personen, ABB erwäge einen Börsengang der Robotik-Sparte, falls der Verkauf scheitert. Vorrang habe die Rettung des Deals: Beide Seiten arbeiteten an einem Umbau der Transaktion, bei dem das China-Geschäft womöglich herausgelöst wird. Gelingt das nicht, bleiben eine Abspaltung oder der Verkauf an einen anderen Käufer. ABB lehnte eine Stellungnahme ab.
Neu wäre der Gedanke nicht. Vor dem SoftBank-Deal hatte ABB bereits geplant, die Sparte als eigenständiges Unternehmen an die Börse zu bringen. An diesem 20. November verlor die ABB Aktie 4,2 Prozent auf 65,34 Franken. SoftBank gab in Tokio um gut 14 Prozent nach.
Das Kerngeschäft
Strom, Kühlung, Rechenzentren – hier brummt es
Die Roboter sind für ABB längst ein Randthema. Schon beim Verkaufsbeschluss erklärte der Konzern, es gebe nur begrenzte Synergien mit dem Rest. Das Kerngeschäft – Elektrifizierung und Automatisierung – läuft stark: Im dritten Quartal stieg der Auftragseingang um 40 Prozent auf 12,06 Milliarden Dollar.
Und ABB kauft zu. Am 23. November vereinbarte der Konzern die Übernahme des deutschen Ventilatoren- und Motorenherstellers Ziehl-Abegg für einen Unternehmenswert von 2,65 Milliarden Dollar; der Abschluss wird im zweiten Halbjahr 2027 erwartet. Der Zukauf stärkt das Angebot für Kühlung, die in Rechenzentren gebraucht wird. Die ABB Aktie legte an diesem Tag um rund 6 Prozent zu, gab die Gewinne in den Tagen danach aber wieder ab. Analysten bleiben zurückhaltend: Deutsche Bank Research, RBC, UBS und Berenberg stufen den Wert jeweils neutral ein.
Stammdaten: ABB – ISIN CH0012221716, WKN 919730, Handelssymbol ABJ, Zürich-Kürzel ABBN, US-Handelssymbol ABBNY (ADR). SoftBank Group – ISIN JP3436100006, WKN 891624, Handelssymbol SFT, US-Handelssymbol SFTBY.
Häufige Fragen zur ABB Aktie
Warum ist der Verkauf der ABB-Robotik an SoftBank blockiert?
Die chinesische Behörde für die Sicherheitsprüfung ausländischer Investitionen hat die Übernahme des China-Geschäfts von ABB Robotics durch SoftBank untersagt. ABB hat das am 5. November bestätigt.
Geht ABB Robotics an die Börse?
Das ist offen. Laut Reuters prüft ABB einen Börsengang für den Fall, dass der Verkauf an SoftBank scheitert. Bestätigt hat der Konzern das nicht.
Wie wichtig sind Roboter für ABB?
Die Division beschäftigt rund 7.000 Menschen. ABB selbst sieht nur begrenzte Synergien mit dem übrigen Konzern und will sich von ihr trennen.
Was hat ABB mit Ziehl-Abegg vor?
ABB will den Hersteller von Ventilatoren und Motoren für 2,65 Milliarden Dollar Unternehmenswert kaufen und damit sein Kühlungsangebot ausbauen.
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