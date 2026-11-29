Am 5. November bestätigte ABB, was die Financial Times zuvor berichtet hatte: Die chinesische Behörde für die Sicherheitsprüfung ausländischer Investitionen hat die Übernahme des China-Geschäfts von ABB Robotics durch SoftBank blockiert. Der Konzern erklärte, man stehe „in engem Austausch“ mit SoftBank, die Zusammenarbeit sei konstruktiv.

Für SoftBank-Chef Masayoshi Son ist das mehr als ein Rückschlag bei einer einzelnen Übernahme. Die rund 7.000 Beschäftigte zählende Sparte sollte das Herzstück seiner Roboterstrategie werden.