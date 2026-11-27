Die Aalberts-Aktie (ISIN: NL0000852564, WKN: A0MQ1F, Handelssymbol Amsterdam: AALB, US-Handelssymbol: AALBF) steigt am Freitag 1,53 Prozent auf 39,72 Euro und ist AEX Gewinner. Am Morgen lag das Plus bei 1,89 Prozent.
Aalberts-Aktie ist AEX Gewinner: Plus 1,5 Prozent auf 39,72 Euro – Industriewert zieht mit
Die Aalberts-Aktie steigt am Freitag 1,53 Prozent auf 39,72 Euro und ist AEX Gewinner. Der Industriewert aus Utrecht folgt der Erholung der Chipwerte und Zykliker, eine Firmenmeldung gibt es nicht.
Die Gründe
Der Sektor zieht mit
Eine Unternehmensmeldung liegt nicht vor. Aalberts liefert Komponenten für Gebäudetechnik, Industrie und Halbleiterfertigung und profitiert damit vom Rückenwind für Chipwerte und konjunkturabhängige Titel. Der AEX schloss 1,24 Prozent höher.
Zweiter Gewinntag
Nach 3,00 Prozent am Donnerstag legt die Aktie weiter zu.
Zykliker gefragt
Konjunkturwerte profitierten von nachlassenden Sorgen rund um KI.
Dünner Handel
Die Wall Street schloss am Black Friday um 19 Uhr.
Häufige Fragen zur Aalberts-Aktie
Warum ist die Aalberts-Aktie heute AEX Gewinner?
Die Aktie stieg um 1,53 Prozent auf 39,72 Euro und folgte der Erholung der Chip- und Zykliker. Eine Unternehmensmeldung gab es nicht.
Wie lauten ISIN und WKN?
ISIN NL0000852564, WKN A0MQ1F, Symbol AALB.
Was macht Aalberts?
Das Unternehmen entwickelt Technik für Gebäude, Industrie und Halbleiterfertigung.
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