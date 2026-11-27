Warum ist die Aalberts-Aktie heute AEX Gewinner?

Die Aktie stieg um 1,53 Prozent auf 39,72 Euro und folgte der Erholung der Chip- und Zykliker. Eine Unternehmensmeldung gab es nicht.

Wie lauten ISIN und WKN?

ISIN NL0000852564, WKN A0MQ1F, Symbol AALB.

Was macht Aalberts?

Das Unternehmen entwickelt Technik für Gebäude, Industrie und Halbleiterfertigung.