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3M Aktie: PFAS-Einigung macht Hoffnung - Goldman hebt Kursziel auf 225 USD!

aktiencheck.de Redaktion 06.11.2026, 16:24 1 Min. Goldman Sachs

Goldman Sachs hebt das 3M-Kursziel auf 225 USD an, da eine umfassende PFAS-Einigung wesentliche Rechtsunsicherheiten reduziert.

Bild: Jonathan J. Castellon / Unsplash

Die Analysten von Goldman Sachs erhöhen ihr Kursziel für die 3M-Aktie (ISIN: US88579Y1010, WKN: 851745, Ticker: MMM) von 200 auf 225 USD und bestätigen ihre Einstufung mit "buy". Das Unternehmen habe eine umfassende Einigung zu PFAS-bezogenen Personenschadenansprüchen im Zusammenhang mit wasserfilmbildendem Löschschaum angekündigt. Nach dem früheren Vergleich mit öffentlichen Wasserversorgern habe dieser Komplex zu den wesentlichen verbleibenden Rechtsunsicherheiten gehört. Die Analysten würden die Einigung positiv bewerten, da sie einen bedeutenden rechtlichen Belastungsfaktor erheblich reduziere, der auf der Bewertung von 3M gelastet habe. Eine bessere Einschätzbarkeit künftiger Verpflichtungen und Zahlungsströme könne höhere Bewertungsmultiplikatoren unterstützen. Die Analysten von Goldman Sachs bekräftigen daher ihr Rating "buy" für die 3M-Aktie und heben das Kursziel von 200 auf 225 USD an. (Analyse vom 04.11.2026) Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.

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