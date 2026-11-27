3M-Aktie ist Dow Jones Gewinner Nr. 13: Industriekonzern nahe am Hoch

aktiencheck.de Redaktion 27.11.2026, 15:59 2 Min.

Die 3M-Aktie steigt zum US-Handelsstart um 1,15 % auf 192,02 US-Dollar und gehört zu den Dow Jones Gewinnern. Der Kurs nähert sich dem Zwölfmonatshoch von 196,90 US-Dollar.

Die 3M-Aktie (ISIN US88579Y1010, WKN 851745, Symbol MMM, US-Symbol MMM) zählt zum Start der verkürzten Wall-Street-Sitzung zu den Dow Jones Gewinnern. Laut Indikation Société Générale (comdirect, 27.11.2026, 15:32 Uhr) steigt der Industriekonzern um 2,19 US-Dollar beziehungsweise 1,15 % auf 192,02 US-Dollar. Am Mittwoch hatte die Aktie nach Berechnung der Redaktion bei rund 189,83 US-Dollar geschlossen. MMM MMM — 1T 5T 1M 3M 6M YTD 1J 5J 20J 5T · — Chart wird geladen Wertpapier 1 Monat 6 Monate 1 Jahr MMM — — — 3M-Aktie, Dow Jones Gewinner Nr. 13 +1,15 % Kurs um 15:32 Uhr 192,02 USD Zwölfmonatshoch der 3M-Aktie 196,90 USD Zwölfmonatstief der 3M-Aktie 139,34 USD Quelle : comdirect Indikation Société Générale, 27.11.2026, 15:32 Uhr; StockAnalysis Dow Jones Gewinner Nr. 13 Warum die 3M-Aktie zulegt Eine neue Meldung von 3M gibt es nicht. Die 3M-Aktie profitiert von der Stimmung bei Industriewerten. 01 Zykliker gefragt 25 von 30 Dow-Werten liegen im Plus. Industriewerte wie Caterpillar (ISIN US1491231015, WKN 850598, Symbol CAT1, US-Symbol CAT) führen die Liste an. 02 Starker Lauf Am 24. November schloss die Aktie laut StockAnalysis bei 187,14 US-Dollar. Die Spanne der vergangenen zwölf Monate reicht von 139,34 bis 196,90 US-Dollar, der Kurs liegt im oberen Bereich. 03 Dividende Die Dividendenrendite liegt bei rund 1,75 %. Belastend bleiben die Rechtsrisiken des Konzerns. Wichtig für die Einordnung: Am Black Friday endet der Handel in den USA bereits um 19 Uhr MEZ, das Volumen ist dünn. Einordnung Nahe am Hoch, mit Altlasten Die 3M-Aktie liegt nur gut 2 % unter ihrem Zwölfmonatshoch. Ob der Konzern die Marke knackt, hängt an der Industriekonjunktur und daran, ob Altlasten aus Rechtsstreitigkeiten verkraftbar bleiben. Was für die 3M-Aktie spricht Kurs nahe am Zwölfmonatshoch.

Dividendenrendite von rund 1,75 %.

Breite Marktstimmung. Was gegen die 3M-Aktie spricht Rechtliche Altlasten.

Konjunkturabhängiges Geschäft.

Nach starkem Lauf anfällig für Gewinnmitnahmen. FAQ Häufige Fragen zur 3M-Aktie Warum ist die 3M-Aktie Dow Jones Gewinner? Industriewerte profitieren von der breiten Erholung. Eine neue Nachricht von 3M gibt es nicht.

Wie hoch steht die 3M-Aktie? Laut Indikation bei 192,02 US-Dollar, 1,15 % über dem Vortagesschluss.

Welche ISIN und WKN hat die 3M-Aktie? ISIN US88579Y1010, WKN 851745. Handelssymbol in Deutschland und in den USA MMM (NYSE). Steckbrief Unternehmen 3M Company ISIN US88579Y1010 WKN 851745 Handelssymbol MMM US-Handelssymbol MMM (NYSE) Kurs 192,02 US-Dollar (+1,15 %) Rang im Dow Jones Gewinner Nr. 13 am 27.11.2026 (15:32 Uhr) Stand: 27.11.2026, Indikation Société Générale, Stand 15:32 Uhr Fazit: 3M-Aktie als Dow Jones Gewinner nahe dem Hoch Die 3M-Aktie steigt mit dem Markt und nähert sich dem Jahreshoch. Rechtsrisiken bleiben der Dämpfer.

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