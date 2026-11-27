Die 3M-Aktie (ISIN US88579Y1010, WKN 851745, Symbol MMM, US-Symbol MMM) zählt zum Start der verkürzten Wall-Street-Sitzung zu den Dow Jones Gewinnern. Laut Indikation Société Générale (comdirect, 27.11.2026, 15:32 Uhr) steigt der Industriekonzern um 2,19 US-Dollar beziehungsweise 1,15 % auf 192,02 US-Dollar. Am Mittwoch hatte die Aktie nach Berechnung der Redaktion bei rund 189,83 US-Dollar geschlossen.
3M-Aktie ist Dow Jones Gewinner Nr. 13: Industriekonzern nahe am Hoch
Die 3M-Aktie steigt zum US-Handelsstart um 1,15 % auf 192,02 US-Dollar und gehört zu den Dow Jones Gewinnern. Der Kurs nähert sich dem Zwölfmonatshoch von 196,90 US-Dollar.
MMMMMM
|Wertpapier
|1 Monat
|6 Monate
|1 Jahr
|MMM
|—
|—
|—
Dow Jones Gewinner Nr. 13
Warum die 3M-Aktie zulegt
Eine neue Meldung von 3M gibt es nicht. Die 3M-Aktie profitiert von der Stimmung bei Industriewerten.
Zykliker gefragt
25 von 30 Dow-Werten liegen im Plus. Industriewerte wie Caterpillar (ISIN US1491231015, WKN 850598, Symbol CAT1, US-Symbol CAT) führen die Liste an.
Starker Lauf
Am 24. November schloss die Aktie laut StockAnalysis bei 187,14 US-Dollar. Die Spanne der vergangenen zwölf Monate reicht von 139,34 bis 196,90 US-Dollar, der Kurs liegt im oberen Bereich.
Dividende
Die Dividendenrendite liegt bei rund 1,75 %. Belastend bleiben die Rechtsrisiken des Konzerns.
Wichtig für die Einordnung: Am Black Friday endet der Handel in den USA bereits um 19 Uhr MEZ, das Volumen ist dünn.
Einordnung
Nahe am Hoch, mit Altlasten
Die 3M-Aktie liegt nur gut 2 % unter ihrem Zwölfmonatshoch. Ob der Konzern die Marke knackt, hängt an der Industriekonjunktur und daran, ob Altlasten aus Rechtsstreitigkeiten verkraftbar bleiben.
FAQ
Häufige Fragen zur 3M-Aktie
Warum ist die 3M-Aktie Dow Jones Gewinner?
Industriewerte profitieren von der breiten Erholung. Eine neue Nachricht von 3M gibt es nicht.
Wie hoch steht die 3M-Aktie?
Laut Indikation bei 192,02 US-Dollar, 1,15 % über dem Vortagesschluss.
Welche ISIN und WKN hat die 3M-Aktie?
ISIN US88579Y1010, WKN 851745. Handelssymbol in Deutschland und in den USA MMM (NYSE).
Steckbrief
- Unternehmen
- 3M Company
- ISIN
- US88579Y1010
- WKN
- 851745
- Handelssymbol
- MMM
- US-Handelssymbol
- MMM (NYSE)
- Kurs
- 192,02 US-Dollar (+1,15 %)
- Rang im Dow Jones
- Gewinner Nr. 13 am 27.11.2026 (15:32 Uhr)
Stand: 27.11.2026, Indikation Société Générale, Stand 15:32 Uhr
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.