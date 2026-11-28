3M-Aktie ist Dow Jones Gewinner der Woche Nr. 9: Industriewert legt 7,44 Prozent zu

aktiencheck.de Redaktion 28.11.2026, 08:46 2 Min.

Die 3M-Aktie legt in der Woche zum 27. November um 7,44 % zu und ist neuntbester Dow Jones Gewinner der Woche. Auf Monatssicht steht der Konzern bei plus 11,45 %.

Die 3M-Aktie (ISIN US88579Y1010, WKN 851745, US-Symbol MMM) ist mit einem Wochenplus von 7,44 % der neuntbeste Dow Jones Gewinner der Woche. Laut Wochenübersicht der Dow-Werte (Stand 28.11.2026, 8:37 Uhr) steht die Aktie auf Monatssicht bei plus 11,45 %, auf Jahressicht bei plus 11,96 % und auf Fünfjahressicht bei plus 28,97 %. MMM MMM — 1T 5T 1M 3M 6M YTD 1J 5J 20J 5T · — Chart wird geladen Wertpapier 1 Monat 6 Monate 1 Jahr MMM — — — 3M-Aktie, Gewinner der Woche Nr. 9 +7,44 % Bilanz auf Monatssicht +11,45 % Bilanz auf Jahressicht +11,96 % Kurs am Freitag, 27.11. 191,23 USD Quelle : Wochenübersicht Dow-Werte, 28.11.2026, 8:37 Uhr; Dow-Analyse aktiencheck.de Dow Jones Gewinner der Woche Nr. 9 Warum die 3M-Aktie in der Woche zulegt Einen eigenen Wochenauslöser für 3M haben wir nicht gefunden. Die 3M-Aktie setzt ihre Erholung fort. 01 Breite Erholung Der Dow Jones stieg um rund 5 %, 27 von 30 Werten schlossen am Freitag im Plus. 3M gewann am Freitag 0,74 % auf 191,23 US-Dollar. 02 Trend im Monat Mit plus 11,45 % in vier Wochen gehört 3M zu den stärkeren Industriewerten. 03 Industriewerte gefragt Mehrere zyklische Titel im Dow zählen zu den Wochengewinnern. Wichtig für die Einordnung: Die Woche war durch Thanksgiving verkürzt, am Freitag endete der US-Handel schon um 19 Uhr MEZ. Einordnung Erholung ohne Meldung Das Wochenplus kommt aus der Marktstimmung, nicht aus einer 3M-Nachricht. Was für die 3M-Aktie spricht Plus von 11,45 % auf Monatssicht.

Breite Marktstimmung.

Positive Bilanz auf ein und fünf Jahre. Was gegen die 3M-Aktie spricht Kein eigener Auslöser erkennbar.

Konjunkturabhängigkeit.

Mögliche Gewinnmitnahmen. FAQ Häufige Fragen zur 3M-Aktie Warum ist die 3M-Aktie Dow Jones Gewinner der Woche? Die Aktie profitiert von der Erholung bei Industriewerten. Eine neue Nachricht gibt es nicht.

Wie stark ist die 3M-Aktie in der Woche gestiegen? Laut Wochenübersicht um 7,44 %.

Welche ISIN und WKN hat die 3M-Aktie? ISIN US88579Y1010, WKN 851745. US-Symbol MMM (NYSE). Steckbrief Unternehmen 3M Company ISIN US88579Y1010 WKN 851745 US-Handelssymbol MMM (NYSE) Kurs 191,23 Dollar (27.11.) Rang im Dow Jones Gewinner der Woche Nr. 9 (KW 48/2026) Stand: 28.11.2026, Wochenübersicht, Stand 28.11.2026, 8:37 Uhr Fazit: 3M-Aktie als Dow Jones Gewinner der Woche Die 3M-Aktie steigt mit dem Markt. Ein eigener Impuls fehlt in dieser Woche.

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