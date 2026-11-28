Die 3M-Aktie (ISIN US88579Y1010, WKN 851745, US-Symbol MMM) ist mit einem Wochenplus von 7,44 % der neuntbeste Dow Jones Gewinner der Woche. Laut Wochenübersicht der Dow-Werte (Stand 28.11.2026, 8:37 Uhr) steht die Aktie auf Monatssicht bei plus 11,45 %, auf Jahressicht bei plus 11,96 % und auf Fünfjahressicht bei plus 28,97 %.
3M-Aktie ist Dow Jones Gewinner der Woche Nr. 9: Industriewert legt 7,44 Prozent zu
Die 3M-Aktie legt in der Woche zum 27. November um 7,44 % zu und ist neuntbester Dow Jones Gewinner der Woche. Auf Monatssicht steht der Konzern bei plus 11,45 %.
MMMMMM
|Wertpapier
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Dow Jones Gewinner der Woche Nr. 9
Warum die 3M-Aktie in der Woche zulegt
Einen eigenen Wochenauslöser für 3M haben wir nicht gefunden. Die 3M-Aktie setzt ihre Erholung fort.
Breite Erholung
Der Dow Jones stieg um rund 5 %, 27 von 30 Werten schlossen am Freitag im Plus. 3M gewann am Freitag 0,74 % auf 191,23 US-Dollar.
Trend im Monat
Mit plus 11,45 % in vier Wochen gehört 3M zu den stärkeren Industriewerten.
Industriewerte gefragt
Mehrere zyklische Titel im Dow zählen zu den Wochengewinnern.
Wichtig für die Einordnung: Die Woche war durch Thanksgiving verkürzt, am Freitag endete der US-Handel schon um 19 Uhr MEZ.
Einordnung
Erholung ohne Meldung
Das Wochenplus kommt aus der Marktstimmung, nicht aus einer 3M-Nachricht.
FAQ
Häufige Fragen zur 3M-Aktie
Warum ist die 3M-Aktie Dow Jones Gewinner der Woche?
Die Aktie profitiert von der Erholung bei Industriewerten. Eine neue Nachricht gibt es nicht.
Wie stark ist die 3M-Aktie in der Woche gestiegen?
Laut Wochenübersicht um 7,44 %.
Welche ISIN und WKN hat die 3M-Aktie?
ISIN US88579Y1010, WKN 851745. US-Symbol MMM (NYSE).
Steckbrief
- Unternehmen
- 3M Company
- ISIN
- US88579Y1010
- WKN
- 851745
- US-Handelssymbol
- MMM (NYSE)
- Kurs
- 191,23 Dollar (27.11.)
- Rang im Dow Jones
- Gewinner der Woche Nr. 9 (KW 48/2026)
Stand: 28.11.2026, Wochenübersicht, Stand 28.11.2026, 8:37 Uhr
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