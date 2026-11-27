Kaum ein deutscher Nebenwert hat 2026 so viele Aufträge gesammelt wie 2G Energy. Im dritten Quartal bestellten Kunden Neuanlagen für 406,5 Millionen Euro, nach 59,3 Millionen im Vorjahr. Treiber sind Kraftwerke für Rechenzentren in Nordamerika, erste Einheiten werden bereits ausgeliefert. Nach neun Monaten summiert sich der Auftragseingang auf 885,9 Millionen Euro.

Die Börse zweifelt dennoch. Das erste Halbjahr brachte einen Umsatzrückgang, die Umstellung des Softwaresystems kostete Zeit und Geld. Für 2026 peilt 2G rund 490 Millionen Euro Umsatz bei einer operativen Marge von 9,5 bis 10,5 Prozent an. Das zweite Halbjahr muss also liefern. Hofelichs Kauf sagt: Der Chef glaubt daran.