Der Kurs halbiert, der Chef kauft. Pablo Hofelich, Vorstandsvorsitzender von 2G Energy, hat am 24. November 500 Aktien zu 41,50 Euro über Tradegate erworben, zusammen 20.750 Euro. Der Kauf kam einen Tag nach der Veröffentlichung von Umsatz und Ergebnis für das dritte Quartal. Das 52-Wochen-Hoch der 2G Energy Aktie liegt bei 76,95 Euro. Hofelich kaufte also rund 46 Prozent darunter (eigene Rechnung).
2G Energy Aktie: Der Chef kauft bei 41,50 Euro – 46 Prozent unter dem Jahreshoch
Rekordaufträge aus Rechenzentren, aber ein Kurs im freien Fall: Die 2G Energy Aktie hat fast die Hälfte ihres Werts verloren. Am Tag nach den Quartalszahlen kaufte Vorstandschef Pablo Hofelich zu. Es ist nicht sein erster Kauf, und nicht der einzige aus der Führung. Was hinter den Insider Trades steckt.
Die Stammdaten: Die 2G Energy Aktie trägt die ISIN DE000A0HL8N9 und die WKN A0HL8N. Das Handelssymbol lautet 2GB.
Die Insider Trades
Die Führung kauft seit September
Pablo Hofelich, 29. September
Kauf zu 58,70 Euro, rund 19.400 Euro.
Friedrich Pehle, Vorstand, 13. Oktober
100 Aktien zu 56,00 Euro über Xetra.
Gesellschaft aus dem Umfeld des Aufsichtsratschefs, 16. Oktober
Käufe für rund 51.400 Euro zu Kursen um 47 bis 49 Euro.
Pablo Hofelich, 24. November
500 Aktien zu 41,50 Euro, rund 20.750 Euro.
Die Reihe zeigt zweierlei: Die Führung kauft regelmäßig, und jeder Kauf lag bisher unter dem vorherigen. Hofelichs erster Kauf im September liegt rund 29 Prozent im Minus (eigene Rechnung).
Der Widerspruch
Rekordaufträge, fallender Kurs
Kaum ein deutscher Nebenwert hat 2026 so viele Aufträge gesammelt wie 2G Energy. Im dritten Quartal bestellten Kunden Neuanlagen für 406,5 Millionen Euro, nach 59,3 Millionen im Vorjahr. Treiber sind Kraftwerke für Rechenzentren in Nordamerika, erste Einheiten werden bereits ausgeliefert. Nach neun Monaten summiert sich der Auftragseingang auf 885,9 Millionen Euro.
Die Börse zweifelt dennoch. Das erste Halbjahr brachte einen Umsatzrückgang, die Umstellung des Softwaresystems kostete Zeit und Geld. Für 2026 peilt 2G rund 490 Millionen Euro Umsatz bei einer operativen Marge von 9,5 bis 10,5 Prozent an. Das zweite Halbjahr muss also liefern. Hofelichs Kauf sagt: Der Chef glaubt daran.
Häufige Fragen zum Insiderkauf bei 2G Energy
Wer hat 2G-Energy-Aktien gekauft?
Vorstandschef Pablo Hofelich am 24. November 2026.
Wie viel hat er investiert?
20.750 Euro für 500 Aktien zu 41,50 Euro.
Haben auch andere Insider gekauft?
Ja, Hofelich bereits im September, Vorstand Friedrich Pehle im Oktober und eine Gesellschaft aus dem Umfeld des Aufsichtsratschefs ebenfalls im Oktober.
Welche ISIN und WKN hat die 2G Energy Aktie?
ISIN DE000A0HL8N9, WKN A0HL8N, Handelssymbol 2GB.
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