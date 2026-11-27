Der Kurs hat sich verdreifacht, und die Chefetage verkauft. Serge Saxonov, Mitgründer und Vorstandschef von 10x Genomics, gab am 23. November 30.674 Aktien zu durchschnittlich 57,30 Dollar ab. Finanzchef Adam Taich verkaufte am selben Tag 28.702 Aktien zu 57,11 Dollar. Zusammen sind das rund 3,4 Millionen Dollar. Für die 10x Genomics Aktie ist die Entwicklung der Verkaufspreise besonders aufschlussreich.
10x Genomics Aktie: Chef und Finanzchef verkaufen für 3,4 Millionen Dollar – zum dreifachen Preis vom März
10x-Genomics-Chef Serge Saxonov und Finanzchef Adam Taich haben laut SEC-Meldungen am 23. November zusammen knapp 59.400 Aktien für rund 3,4 Millionen Dollar verkauft. Im März verkaufte Saxonov noch zu 19 Dollar, jetzt zu 57 Dollar. Was die Insider Trades über die Rally verraten.
Steckbrief
- Unternehmen
- 10x Genomics, Inc.
- Sitz
- Pleasanton, Kalifornien
- US-Handelssymbol
- TXG (Nasdaq)
- Vorstandschef
- Serge Saxonov
- Geschäft
- Geräte für Einzelzell- und Raumgenomik
Stand: 27.11.2026, Transaktionen laut SEC-Meldungen
Die Stammdaten für Anleger: Die 10x-Genomics-Aktie wird in den USA unter dem Kürzel TXG an der Nasdaq gehandelt.
Die Meldungen
Zwei Verkäufe am selben Tag
Laut der Übersicht der Pflichtmeldungen verkaufte Saxonov am 23. November 30.674 Aktien für rund 1,76 Millionen Dollar, Taich 28.702 Aktien für rund 1,64 Millionen Dollar. Beide verkauften bereits in den Vormonaten über vorab festgelegte Handelspläne, Saxonov über einen Plan vom 29. November 2025. Ein Teil seiner Verkäufe diente dabei der Steuerzahlung bei fällig gewordenen Aktienzusagen.
Am 10. November hatte Saxonov zudem 31.000 Aktien in einen sogenannten Exchange Fund eingebracht. Dabei tauscht ein Aktionär eine Einzelposition gegen Anteile an einem breit gestreuten Fonds, ohne sofort Steuern auf den Gewinn zu zahlen. Bewertet wurden die Aktien mit 62,90 Dollar.
Das Muster
Von 19 auf 57 Dollar: die Verkaufskurse 2026
Serge Saxonov: Verkaufskurse 2026
Dollar
Quelle: SEC, Form 4 von März bis November 2026
Daten als Tabelle
|Verkauf
|Kurs
|23. März
|19,13
|26. Mai
|24,71
|23. November
|57,30
Im März verkaufte Saxonov Aktien noch zu gut 19 Dollar, im Mai um 25 Dollar. Finanzchef Taich verkaufte im September bereits zu durchschnittlich 64,57 Dollar. Seit dem Frühjahr hat sich der Kurs damit etwa verdreifacht.
Häufige Fragen zu den Insiderverkäufen bei 10x Genomics
Wer hat verkauft?
Vorstandschef Serge Saxonov und Finanzchef Adam Taich, beide am 23. November 2026.
Wie viel wurde verkauft?
Zusammen knapp 59.400 Aktien für rund 3,4 Millionen Dollar.
Was ist ein Exchange Fund?
Ein Fonds, in den Großaktionäre Einzelpositionen einbringen und dafür breit gestreute Fondsanteile erhalten.
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