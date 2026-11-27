Wer hat verkauft?

Vorstandschef Serge Saxonov und Finanzchef Adam Taich, beide am 23. November 2026.

Wie viel wurde verkauft?

Zusammen knapp 59.400 Aktien für rund 3,4 Millionen Dollar.

Was ist ein Exchange Fund?

Ein Fonds, in den Großaktionäre Einzelpositionen einbringen und dafür breit gestreute Fondsanteile erhalten.