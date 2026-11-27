Die Zurich Insurance Aktie zählt am Freitagabend zu den SMI-Gewinnern: Das Papier des größten Schweizer Versicherers schließt 0,71 Prozent höher bei 649,80 Franken. Es ist der dritte Gewinntag in Folge nach plus 0,19 Prozent am Mittwoch und plus 1,22 Prozent am Donnerstag. Der SMI gewinnt 0,42 Prozent auf 14.879,97 Punkte.
Zurich Insurance Aktie: SMI-Gewinner am Abend – fester gegen den Trend der Versicherer
Die Zurich Insurance Aktie schließt am Freitag 0,71 Prozent höher bei 649,80 Franken und zählt zu den SMI-Gewinnern. Während andere Versicherer nach einer Branchenstudie nachgeben, legt Zurich den dritten Tag in Folge zu.
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SMI-Gewinner am Abend
Warum die Zurich Insurance Aktie gestiegen ist
Die Versicherer gingen am Freitag getrennte Wege. Zurich stand auf der Gewinnerseite.
Im Blick der Anleger stand laut der Nachrichtenagentur AWP eine Branchenstudie der US-Bank JPMorgan zu den Versicherern. Die Kurse entwickelten sich danach uneinheitlich: Swiss Re verlor 0,61 Prozent und war der schwächste SMI-Wert, Swiss Life schloss kaum verändert. Die Zurich Insurance Aktie legte dagegen zu, cash.ch spricht von einem Anstieg gegen den Versicherungstrend. Am Vormittag hatte das Plus erst bei 0,3 bis 0,4 Prozent gelegen.
Zurich Insurance Aktie: 1,9 Prozent in zwei Tagen
Seit dem Schlusskurs vom Mittwoch bei 637,40 Franken hat die Zurich Insurance Aktie 1,9 Prozent gewonnen. Das Fundament ist das Geschäft: In den ersten neun Monaten 2026 stiegen die Bruttoprämien in der Schaden- und Unfallversicherung auf vergleichbarer Basis um 7 Prozent auf den Rekordwert von 42,1 Milliarden US-Dollar. Zurich zeigte sich zuversichtlich, alle Ziele des bis 2027 laufenden Dreijahresprogramms zu übertreffen.
Ausblick: Wie geht es mit der Zurich Insurance Aktie weiter?
Der SMI-Gewinner Zurich hat in dieser Woche an guten wie an schlechten Börsentagen zugelegt. Entscheidend für die Zurich Insurance Aktie wird, wie reibungslos die Integration von Beazley gelingt.
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