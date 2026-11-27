Zurich Insurance Aktie: SMI-Gewinner am Abend – fester gegen den Trend der Versicherer

aktiencheck.de Redaktion 27.11.2026, 18:14 2 Min.

Die Zurich Insurance Aktie schließt am Freitag 0,71 Prozent höher bei 649,80 Franken und zählt zu den SMI-Gewinnern. Während andere Versicherer nach einer Branchenstudie nachgeben, legt Zurich den dritten Tag in Folge zu.

Die Zurich Insurance Aktie zählt am Freitagabend zu den SMI-Gewinnern: Das Papier des größten Schweizer Versicherers schließt 0,71 Prozent höher bei 649,80 Franken. Es ist der dritte Gewinntag in Folge nach plus 0,19 Prozent am Mittwoch und plus 1,22 Prozent am Donnerstag. Der SMI gewinnt 0,42 Prozent auf 14.879,97 Punkte. ZFIN ZFIN — 1T 5T 1M 3M 6M YTD 1J 5J 20J 5T · — Chart wird geladen Wertpapier 1 Monat 6 Monate 1 Jahr ZFIN — — — SMI-Gewinner am Abend Warum die Zurich Insurance Aktie gestiegen ist Die Versicherer gingen am Freitag getrennte Wege. Zurich stand auf der Gewinnerseite. Im Blick der Anleger stand laut der Nachrichtenagentur AWP eine Branchenstudie der US-Bank JPMorgan zu den Versicherern. Die Kurse entwickelten sich danach uneinheitlich: Swiss Re verlor 0,61 Prozent und war der schwächste SMI-Wert, Swiss Life schloss kaum verändert. Die Zurich Insurance Aktie legte dagegen zu, cash.ch spricht von einem Anstieg gegen den Versicherungstrend. Am Vormittag hatte das Plus erst bei 0,3 bis 0,4 Prozent gelegen. Zurich Insurance Aktie am Freitag +0,71 % Schlusskurs der Zurich Insurance Aktie 649,80 CHF Swiss Re am Freitag zum Vergleich -0,61 % Bruttoprämien Schaden und Unfall nach neun Monaten 42,1 Mrd. USD Quelle : comdirect (27.11.2026, 17.31 Uhr), Zurich Insurance Zurich Insurance Aktie: 1,9 Prozent in zwei Tagen Seit dem Schlusskurs vom Mittwoch bei 637,40 Franken hat die Zurich Insurance Aktie 1,9 Prozent gewonnen. Das Fundament ist das Geschäft: In den ersten neun Monaten 2026 stiegen die Bruttoprämien in der Schaden- und Unfallversicherung auf vergleichbarer Basis um 7 Prozent auf den Rekordwert von 42,1 Milliarden US-Dollar. Zurich zeigte sich zuversichtlich, alle Ziele des bis 2027 laufenden Dreijahresprogramms zu übertreffen. Was die Zurich Insurance Aktie bremsen kann Unwetter: Die Katastrophenschadenquote stieg in den ersten neun Monaten auf 3,2 Prozent nach 1,4 Prozent im Vorjahr.

Kapital: Die Übernahme des britischen Spezialversicherers Beazley dürfte die Solvenzquote nach Unternehmensangaben um etwa 30 Prozentpunkte senken.

Preise: In Teilen der Versicherungsbranche lässt der Preisauftrieb nach. Ausblick: Wie geht es mit der Zurich Insurance Aktie weiter? Der SMI-Gewinner Zurich hat in dieser Woche an guten wie an schlechten Börsentagen zugelegt. Entscheidend für die Zurich Insurance Aktie wird, wie reibungslos die Integration von Beazley gelingt. Stammdaten der genannten Unternehmen Zurich Insurance Group AG: ISIN CH0011075394, WKN 579919, Handelssymbol ZURN (SIX Swiss Exchange), US-Handelssymbol ZURVY (OTC-ADR)

Swiss Re AG: ISIN CH0126881561, WKN A1H81M, Handelssymbol SREN (SIX Swiss Exchange), US-Handelssymbol SSREY (OTC-ADR)

Swiss Life Holding AG: ISIN CH0014852781, WKN 778237, Handelssymbol SLHN (SIX Swiss Exchange), US-Handelssymbol SZLMY (OTC-ADR)

Beazley: von Zurich übernommen

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