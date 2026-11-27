Der Bundestag stimmt heute abschließend über den Bundeshaushalt 2027 und das Haushaltsbegleitgesetz ab. Für Anleger steckt im Kleingedruckten ein Thema, das über Kernhaushalt und Schulden hinausgeht: Die Zuckersteuer kommt, gestaffelt mit 25, 30 oder 35 Cent je Liter, allerdings erst ab 2028. Spirituosen wie Rum, Wodka und Korn werden je Satz um 20 Prozent höher besteuert, und die Alkopopsteuer reicht künftig bis 15 statt 10 Volumenprozent. Was das für Getränkeaktien, Spirituosenwerte und den DAX bedeutet.
Zuckersteuer: 25 bis 35 Cent je Liter ab 2028, Spirituosen plus 20 Prozent - wen trifft das Haushaltsbegleitgesetz an der Börse?
Der Bundestag stimmt heute über den Haushalt 2027 und das Begleitgesetz ab. Darin stecken eine Zuckersteuer ab 2028, eine höhere Branntweinsteuer und eine ausgeweitete Alkopopsteuer. Was die Pläne für Getränkehersteller, Spirituosenaktien und den Konsum bedeuten.
Die Beschlusslage
Was steht im Haushaltsbegleitgesetz zur Zuckersteuer?
Nach dem dpa-AFX-Bericht vom Freitagmorgen (27.11.2026, 07:35 Uhr) wird die Zuckerabgabe jetzt beschlossen, greift aber erst 2028. Sie gilt für Getränke mit mindestens 5 Gramm Zucker je 100 Milliliter und ist in drei Stufen gestaffelt: 25 Cent je Liter bei 5 bis 7 Gramm, 30 Cent bei 7 bis 9 Gramm und 35 Cent bei mehr als 9 Gramm. Ausgenommen sind laut Bericht alkoholhaltige Getränke, alkoholfreies Bier, reine Frucht- und Gemüsesäfte, ungesüßte Schorlen und Zero-Getränke mit Süßungsmitteln. Auch kleine unabhängige Produzenten sollen nicht erfasst werden; die genaue Abgrenzung nennt der Bericht nicht.
Wichtig für die Einordnung: Die Zuckersteuer ist keine neue Nachricht, sondern wurde bereits Mitte November als Teil des Haushaltspakets auf 2028 verschoben. Neu ist der Beschluss selbst. Einnahmen aus der Abgabe nennt die Quelle nicht, und auch zur Reaktion der Hersteller liegt im berichteten Material keine ausführliche Stellungnahme vor.
|Zuckergehalt je 100 ml
|Abgabe je Liter
|5 bis 7 g
|25 Cent
|7 bis 9 g
|30 Cent
|mehr als 9 g
|35 Cent
Zero-Getränke mit Süßungsmitteln, Säfte ohne Zuckerzusatz und alkoholhaltige Getränke sind laut Bericht ausgenommen.
Quelle: dpa-AFX/ariva.de, 27.11.2026
Der Aktienbezug
Welche Getränkeaktien könnten betroffen sein?
Eine Abgabe, die sich am Zuckergehalt je Liter bemisst, trifft zuerst Hersteller und Abfüller klassischer Limonaden und Colagetränke. Dazu zählen Konzerne wie die Coca-Cola Aktie und die Coca-Cola Europacific Partners Aktie, die in Deutschland als Abfüller auftritt. Wie stark einzelne Konzerne tatsächlich betroffen sind, hängt davon ab, wie viele ihrer Getränke in die Stufen fallen und ob sie Rezepturen anpassen. Die Quelle nennt dazu keine Unternehmensangaben; eine Auswirkung auf Gewinne lässt sich deshalb nicht beziffern.
Hersteller von Energy Drinks, etwa die Monster Beverage Aktie, führen zuckerhaltige und zuckerfreie Varianten. Auch hier entscheidet die Produktpalette. Für Anleger gilt als Beobachtungspunkt, ob Konzerne frühzeitig auf Süßungsmittel umstellen, denn Zero-Getränke sind ausgenommen.
Die Spirituosen
Was bedeutet die höhere Branntweinsteuer für Spirituosenwerte?
Spirituosen wie Rum, Wodka und Korn werden je Satz um 20 Prozent höher besteuert. Wein und Bier bleiben unberührt, und die zunächst geplante Erhöhung bei Schaumwein wurde laut Bericht zurückgenommen, aus Rücksicht auf deutsche Winzer. Bei der Alkopopsteuer wird der Geltungsbereich auf Mischgetränke bis 15 statt 10 Volumenprozent ausgeweitet; der Steuersatz sinkt leicht. Die Ernährungsindustrie rechnet dennoch mit rund einem Euro Preisaufschlag je Dose, so der dpa-AFX-Bericht.
Börsennotierte Hersteller von Spirituosen und Mischgetränken, etwa die Berentzen-Gruppe Aktie oder internationale Konzerne wie die Diageo Aktie und die Pernod Ricard Aktie, sind damit Branchenbeispiele. Ob die höhere Steuer an Verbraucher weitergegeben wird oder auf die Margen drückt, ist offen. Eine Einschätzung der Redaktion: Bei Spirituosen dürfte die Steuererhöhung am Regal sichtbar werden, ihr Anteil am Gesamtumsatz internationaler Konzerne ist aber überschaubar.
Das große Bild
Was heißt das für Haushalt, Konsum und DAX?
Die Abgaben sind Teil eines Pakets, das den Bundeshaushalt 2027 mit rund 556 Milliarden Euro Ausgaben stützt. 123 Milliarden Euro davon werden über Schulden finanziert; zu Beginn der Planung klaffte laut Finanzminister Lars Klingbeil (SPD) eine Lücke von 34 Milliarden Euro. Neben den Verbrauchsteuern sieht das Begleitgesetz eine Stromsteuersenkung um rund 2,3 Cent je Kilowattstunde vor, die rund 5 Milliarden Euro kostet und nur für 2027 finanziert ist. Die Einkommensteuerreform mit höherem Kindergeld und Grundfreibetrag ist dagegen noch nicht beschlossen, weil Union und SPD streiten.
Für die Börse ist das Signal gemischt: Entlastung bei Strom steht gegen Belastung bei Genussmitteln, und beides ist zeitlich versetzt. Der DAX schloss am Donnerstag bei 25.215,52 Punkten, ein Plus von 2,08 Prozent, nachdem er am Mittwoch unter 25.000 Punkte gefallen war. Der Broker IG taxierte den Index am Freitagmorgen bei rund 25.397 Punkten (laut DAX-FLASH, 07:15 Uhr). Ein Abstimmungsergebnis lag bei Redaktionsschluss noch nicht vor.
Der Ausblick
Was sollten Anleger jetzt beobachten?
Das Abstimmungsergebnis im Bundestag heute und die weiteren parlamentarischen Schritte; einen Zeitplan nennt die Quelle nicht.
Ob Getränkekonzerne vor 2028 auf zuckerfreie Varianten umstellen und das in Quartalszahlen sichtbar machen.
Die Einkommensteuerreform: Sie entscheidet, ob Haushalte 2027 mehr Spielraum für Konsum haben.
Die Preisentwicklung bei Spirituosen und Mischgetränken im Handel.
FAQ
Häufige Fragen zur Zuckersteuer?
Ab wann gilt die Zuckersteuer? Nach dem Haushaltsbegleitgesetz ab 2028. Beschlossen werden soll sie nach Bericht von dpa-AFX bereits jetzt.
Wie hoch ist die Zuckersteuer je Liter? 25 Cent bei 5 bis 7 Gramm Zucker je 100 Milliliter, 30 Cent bei 7 bis 9 Gramm und 35 Cent bei mehr als 9 Gramm.
Welche Getränke sind ausgenommen? Laut Bericht alkoholhaltige Getränke, alkoholfreies Bier, reine Frucht- und Gemüsesäfte, ungesüßte Schorlen und Zero-Getränke mit Süßungsmitteln.
Was ändert sich bei Spirituosen und Alkopops? Die Steuer auf Spirituosen wie Rum, Wodka und Korn steigt je Satz um 20 Prozent; die Alkopopsteuer gilt künftig für Mischgetränke bis 15 Volumenprozent.
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