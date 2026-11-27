Zuckersteuer je Liter ab 2028, gestaffelt nach Zuckergehalt (ab 5 g je 100 ml) 25 bis 35 Cent

höhere Steuer je Satz auf Spirituosen wie Rum, Wodka und Korn +20 %

neue Obergrenze der Alkopopsteuer (bisher 10 Vol.-%) bis 15 Vol.-%