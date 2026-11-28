Zscaler Aktie: 34 Prozent Prämie auf dem Papier – was die Aktionäre von CrowdStrike am Ende wirklich bekommen

aktiencheck.de Redaktion 28.11.2026, 18:45 3 Min.

CrowdStrike bietet 1,135 eigene Aktien je Zscaler-Aktie. Der Wert schwankt täglich mit dem Kurs des Käufers. Der Abschluss ist erst für die zweite Hälfte des Geschäftsjahres 2028 geplant.

KI-generierte Illustration Bild: KI-generiert / eigene Grafik aktiencheck.de (Claude)

Eine Prämie von 34 Prozent klingt nach einem klaren Geschäft. Bei Zscaler steht sie unter Vorbehalt – denn bezahlt wird nicht in bar, sondern in Aktien des Käufers. Je Zscaler-Aktie gibt es 1,135 Aktien von CrowdStrike. Beim CrowdStrike-Schlusskurs vom Freitag, 27. November 2026, von 217,20 US-Dollar entspricht das rund 246,50 US-Dollar. Bei der Ankündigung waren es noch 260,41 US-Dollar. Zscaler, Inc. · ISIN: US98980G1022 · WKN: A2JF28 · Handelssymbol: 0ZC · US-Handelssymbol: ZS CrowdStrike Holdings, Inc. · ISIN: US22788C1053 · WKN: A2PK2R · Handelssymbol: 45C · US-Handelssymbol: CRWD CrowdStrike-Aktien je Zscaler-Aktie 1,135 rechnerischer Angebotswert am 27. November rund 246,50 $ Angebotswert bei Festlegung am 20. November 260,41 $ Unternehmenswert der Transaktion rund 43,9 Mrd. $ Quelle : CrowdStrike und Zscaler, Mitteilungen vom 23. November 2026 (SEC); eigene Berechnung Das Angebot Der größte Deal der Cyberbranche Die Verwaltungsräte beider Unternehmen haben der Übernahme einstimmig zugestimmt. Sie bewertet Zscaler mit einem Unternehmenswert von rund 43,9 Milliarden US-Dollar und ist damit nach Darstellung von Beobachtern die größte Transaktion in der Geschichte der IT-Sicherheit. Das Umtauschverhältnis entsprach am 20. November einem Aufschlag von rund 34 Prozent auf den Zscaler-Schlusskurs. Gründer Jay Chaudhry soll das Geschäft mit seinem Führungsteam weiter leiten. CrowdStrike verspricht sich viel: Umsatzsynergien, die binnen 30 Monaten nach Vollzug auf rund eine Milliarde US-Dollar jährlich anwachsen sollen, und Kosteneinsparungen von 500 Millionen US-Dollar innerhalb von 18 bis 24 Monaten. Rund 8.000 Zscaler-Kunden sind bislang keine Kunden von CrowdStrike. Die Rechnung Was der Tausch heute wert ist Weil CrowdStrike nach der Ankündigung nachgab, ist der rechnerische Wert des Angebots um gut fünf Prozent gesunken. Das ist die Besonderheit eines reinen Aktientauschs: Der Preis ist kein fester Betrag, sondern ein Verhältnis. Steigt CrowdStrike, steigt das Angebot. Fällt die Aktie, schrumpft es. Hinzu kommt die Wartezeit. Der Abschluss wird für die zweite Hälfte des Geschäftsjahres 2028 von CrowdStrike erwartet. Nötig sind die Zustimmung der Zscaler-Aktionäre und die Freigaben der Wettbewerbsbehörden. Bis dahin handelt die Zscaler Aktie üblicherweise mit einem Abschlag auf den rechnerischen Angebotswert, der Zeit und Risiko widerspiegelt. Was für die Zscaler Aktie spricht Einstimmig beschlossene Übernahme, deutliche Prämie, strategisch passender Käufer und Beteiligung am gemeinsamen Unternehmen. Was dagegen spricht Schwankender Angebotswert, lange Wartezeit, ausstehende Kartellfreigaben und Abhängigkeit vom Kurs des Käufers. Häufige Fragen zur Zscaler Aktie Was bekommen Zscaler-Aktionäre?

1,135 CrowdStrike-Aktien je Zscaler-Aktie. Wie viel ist das wert?

Beim CrowdStrike-Schlusskurs vom 27. November 2026 rund 246,50 US-Dollar; bei Ankündigung waren es 260,41 US-Dollar. Wann soll die Übernahme abgeschlossen sein?

In der zweiten Hälfte des Geschäftsjahres 2028 von CrowdStrike, vorbehaltlich der Genehmigungen. Fazit: Eine Prämie mit Verfallsdatum Die Zscaler Aktie ist zum Derivat auf CrowdStrike geworden. Wer sie hält, hält faktisch den Käufer – mit Abschlag und Wartezeit. Über den endgültigen Wert entscheiden die Kartellbehörden und der Kurs von CrowdStrike.

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