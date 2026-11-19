Der US-Staat zahlt zurück, was er an Zöllen kassiert hat – und die Händler verbuchen es als Gewinn: Bei Target (ISIN: US87612E1064, FSE: DYH, NYSE: TGT) entfielen im dritten Quartal 0,50 US-Dollar vom bereinigten Gewinn je Aktie von 2,65 US-Dollar auf Zollerstattungen, rund 19 Prozent. Die Target Aktie legte am 18. November um 4,0 Prozent zu, der Umsatz stieg um 7,1 Prozent auf 27,1 Milliarden US-Dollar. Die Quelle der Rückflüsse ist ein Urteil: Der Supreme Court hatte am 20. Februar 2026 entschieden, dass das Notstandsgesetz IEEPA keine Rechtsgrundlage für Zölle ist.
Zollrückerstattungen: 106,6 Milliarden Dollar zurück an US-Importeure - Target-Gewinn zu einem Fünftel vom Fiskus - Wie belastbar ist das?
Nach dem Supreme-Court-Urteil gegen die IEEPA-Zölle fließen Milliarden an Händler zurück. Bei Target stammen 0,50 Dollar vom Gewinn je Aktie von 2,65 Dollar aus Erstattungen. Was das für die Target Aktie, Walmart und den US-Einzelhandel bedeutet.
Steckbrief
- Unternehmen
- Target Corporation
- Ticker
- TGT (NYSE)
- Quartalsumsatz Q3
- 27,1 Mrd. $ (+7,1%)
- Gewinn je Aktie Q3
- 2,65 $, davon 0,50 $ Zollerstattung
Stand: 18.11.2026, Kursveränderung vom Handelstag 18.11.2026 laut StockTitan; keine aktuelle Intraday-Notierung
Das Thema reicht weit über einen Einzelhändler hinaus. Es betrifft die Qualität der Gewinne im S&P 500, die Preise für US-Verbraucher und den Bundeshaushalt in Washington.
Hintergrund
Wie viel Geld fließt nach dem IEEPA-Urteil an Importeure zurück?
Insgesamt hatten die IEEPA-Zölle laut Douana und Forbes rund 166 Milliarden US-Dollar eingebracht, verteilt auf etwa 53 Millionen Zolleinträge von mehr als 330.000 Importeuren. Die US-Zollbehörde CBP startete im April 2026 das Rückerstattungssystem CAPE. Nach einer Gerichtsunterlage waren bis zum 21. August 2026 rund 106,6 Milliarden US-Dollar bearbeitet und zur Auszahlung freigegeben; Forbes nennt unter Berufung auf eine Unterlage vom August rund 100 Milliarden US-Dollar. Die Abweichung dürfte vom Stichtag abhängen. Wie viel inzwischen ausgezahlt wurde, ist in den ausgewerteten Quellen nicht ausgewiesen.
Nach dem Urteil folgten laut Forbes zunächst pauschale Zölle von 10 Prozent und danach neue Abgaben von 10 bis 12,5 Prozent auf Waren aus 60 Ländern. Die Zollpolitik ist also nicht beendet, sondern auf andere Rechtsgrundlagen umgestellt.
|Unternehmen
|Erstattung
|Verwendung laut Bericht
|Walmart
|2,9 Mrd. $
|Preissenkungen, vor allem Lebensmittel und Waren des täglichen Bedarfs
|Target
|rund 994 Mio. $
|Minderung der Warenkosten
|Home Depot
|730 Mio. $
|Puffer für Treibstoff-, Energie- und Materialkosten
|TJX
|331 Mio. $
|davon 112 Mio. $ für Vergütung und Boni
|Ross Stores
|253 Mio. $
|–
|Lowe's
|80 Mio. $
|Abfederung von Treibstoff- und Transportkosten
Beträge laut Unternehmensangaben, wie von Forbes und Supply Chain Dive berichtet. Target: etwa 994 Mio. US-Dollar als Minderung der Warenkosten.
Quelle: Forbes (29.08.2026), Supply Chain Dive (26.08.2026)
Wie stark prägen Zollerstattungen die Gewinne von Target, TJX und Lowe's?
Die Quartalszahlen vom 18. November machen den Effekt sichtbar. Target meldete bereinigt 2,65 US-Dollar je Aktie, davon 0,50 US-Dollar aus Erstattungen; ohne Sondereffekt wären es 2,15 US-Dollar gewesen (eigene Rechnung). Bei Lowe's lag der Gewinn je Aktie bei 2,98 US-Dollar, davon 0,34 US-Dollar Erstattungen. TJX meldete 1,39 US-Dollar je Aktie, ohne Erstattungen 1,34 US-Dollar; die TJX Aktie stieg laut StockTitan um 8,1 Prozent. Investing.com berichtet, die Lowe's Aktie hätte ohne die Rückerstattung einen Gewinnrückgang von fast 10 Prozent verzeichnet.
Für Anleger heißt das: Erstattungen sind Einmaleffekte aus der Vergangenheit, kein wiederkehrendes Geschäft. Ob die Händler die Gelder an Kunden weitergeben, in Margen behalten oder in Kosten stecken, ist unterschiedlich. Walmart betont Preissenkungen, Target lässt laut Forbes offen, ob die Rückerstattung in die Preise fließt, Best Buy und Costco haben eine teilweise Weitergabe signalisiert.
Was bedeutet das für die Walmart Aktie und den S&P 500?
Heute um 13:00 Uhr MEZ (7:00 Uhr New Yorker Zeit) legt Walmart Zahlen vor. Die Walmart Aktie gilt wegen der Erstattung von 2,9 Milliarden US-Dollar als Testfall dafür, wie viel Preisführerschaft die Rückflüsse tatsächlich kaufen. Der S&P 500 schloss am Mittwoch bei 7.323,63 Punkten (minus 0,2 Prozent) und damit den fünften Tag in Folge im Minus – die längste Verlustserie seit Juni. Der Nasdaq Composite legte um 0,4 Prozent zu, der Dow Jones verlor 1,1 Prozent (Quelle: CNBC via StockTitan).
Politisch ist das Thema umkämpft. Finanzminister Scott Bessent verweist laut Forbes auf demokratische Generalstaatsanwälte, die für die Rückzahlungen verantwortlich seien; Senatorin Elizabeth Warren verlangte von Firmen im August Offenlegung. Gegen einzelne Händler wie Costco laufen Verbraucher-Sammelklagen, die noch nicht entschieden sind. Eine Wertung nimmt aktiencheck.de dazu nicht vor.
Was Anleger jetzt beobachten
Heute, 13:00 Uhr MEZ: Walmart-Quartalszahlen mit Aussagen zur Zollerstattung.
Weitere Händlerzahlen: Macy's, Dollar General, Dollar Tree, Kohl's und Dick's standen laut Forbes noch aus.
8. und 9. Dezember: Fed-Sitzung; Fed-Gouverneur Christopher Waller hält laut CNBC (via StockTitan) eine Anhebung um einen halben Punkt für möglich.
FAQ
Häufige Fragen zu den Zollrückerstattungen
Warum zahlt der US-Staat Zölle zurück? Der Supreme Court erklärte am 20. Februar 2026 die auf IEEPA gestützten Zölle für unzulässig; Importeure können Erstattungen beantragen.
Wie viel Geld wurde bisher zurückgezahlt? Laut Gerichtsunterlage rund 106,6 Milliarden US-Dollar bearbeitet bis 21. August 2026 von insgesamt rund 166 Milliarden US-Dollar IEEPA-Zöllen.
Wie stark profitiert die Target Aktie? Im dritten Quartal entfielen 0,50 US-Dollar des Gewinns je Aktie von 2,65 US-Dollar auf Erstattungen.
Sind die Zölle jetzt weg? Nein; laut Forbes gelten neue Abgaben von 10 bis 12,5 Prozent auf Waren aus 60 Ländern.
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