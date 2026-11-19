Insgesamt hatten die IEEPA-Zölle laut Douana und Forbes rund 166 Milliarden US-Dollar eingebracht, verteilt auf etwa 53 Millionen Zolleinträge von mehr als 330.000 Importeuren. Die US-Zollbehörde CBP startete im April 2026 das Rückerstattungssystem CAPE. Nach einer Gerichtsunterlage waren bis zum 21. August 2026 rund 106,6 Milliarden US-Dollar bearbeitet und zur Auszahlung freigegeben; Forbes nennt unter Berufung auf eine Unterlage vom August rund 100 Milliarden US-Dollar. Die Abweichung dürfte vom Stichtag abhängen. Wie viel inzwischen ausgezahlt wurde, ist in den ausgewerteten Quellen nicht ausgewiesen.

Nach dem Urteil folgten laut Forbes zunächst pauschale Zölle von 10 Prozent und danach neue Abgaben von 10 bis 12,5 Prozent auf Waren aus 60 Ländern. Die Zollpolitik ist also nicht beendet, sondern auf andere Rechtsgrundlagen umgestellt.