Wie viel hat Brian Cornell verkauft?

25.000 Aktien zu durchschnittlich 175,51 Dollar, zusammen rund 4,4 Millionen Dollar.

Welche Rolle hat Cornell heute?

Er ist seit Februar 2026 geschäftsführender Vorsitzender des Verwaltungsrats. Vorstandschef ist Michael Fiddelke.

Lief der Verkauf über einen Plan?

In der Meldung ist kein 10b5-1-Plan angegeben.