Brian Cornell führte Target mehr als elf Jahre als Vorstandschef, seit Februar ist er geschäftsführender Vorsitzender des Verwaltungsrats. Am 24. November verkaufte er über einen Treuhandfonds 25.000 Aktien zu durchschnittlich 175,51 Dollar, zusammen rund 4,4 Millionen Dollar. Für die Target Aktie ist bemerkenswert, wie sich die Verkaufspreise des Ex-Chefs im Laufe des Jahres entwickelt haben.
Target Aktie: Ex-Chef Cornell verkauft zum dritten Mal in diesem Jahr – diesmal 44 Prozent teurer als im März
Target-Verwaltungsratschef Brian Cornell hat laut SEC-Meldung am 24. November 25.000 Aktien für rund 4,4 Millionen Dollar verkauft. Es ist sein dritter großer Verkauf 2026, und jeder erzielte einen höheren Preis. Was der Insiderverkauf über die Erholung der Target Aktie verrät.
Steckbrief
- Unternehmen
- Target Corporation
- Sitz
- Minneapolis, Minnesota
- ISIN
- US87612E1064
- WKN
- 856243
- US-Handelssymbol
- TGT (NYSE)
- Vorstandschef
- Michael Fiddelke
Stand: 26.11.2026, Transaktion laut SEC-Meldung
Die Stammdaten für Anleger: Die Target-Aktie trägt die ISIN US87612E1064 und die WKN 856243. In den USA wird sie unter dem Kürzel TGT an der New York Stock Exchange gehandelt.
Die Meldung
25.000 Aktien, kein Plan angegeben
Laut der Pflichtmeldung an die SEC verkaufte Cornells Trust die Aktien zu Kursen zwischen 175,17 und 175,90 Dollar. Der Trust hält danach 118.270 Aktien. Direkt besitzt Cornell weitere 135.694 Aktien, dazu kommt ein kleiner Bestand im Betriebsrentenplan. Ein Hinweis auf einen vorab festgelegten 10b5-1-Handelsplan findet sich in der Meldung nicht. Der Zeitpunkt war also eine aktuelle Entscheidung.
Das Muster
März, August, November: drei Verkäufe, drei Preise
Brian Cornell: Verkaufskurse 2026
Dollar
Quelle: SEC, Form 4 vom März, August und November 2026
Daten als Tabelle
|Verkauf
|Kurs
|10. März 2026
|121,76
|25. August 2026
|163,56
|24. November 2026
|175,51
Im März verkaufte Cornell 50.000 Aktien zu 121,76 Dollar, im August weitere 50.000 zu 163,56 Dollar. Der jüngste Verkauf erzielte rund 44 Prozent mehr als der vom März. Ein Insider, der in eine steigende Aktie hinein schrittweise verkauft, nimmt Gewinne mit. Er setzt aber nicht auf einen Kurseinbruch.
Häufige Fragen zum Insiderverkauf bei Target
Wie viel hat Brian Cornell verkauft?
25.000 Aktien zu durchschnittlich 175,51 Dollar, zusammen rund 4,4 Millionen Dollar.
Welche Rolle hat Cornell heute?
Er ist seit Februar 2026 geschäftsführender Vorsitzender des Verwaltungsrats. Vorstandschef ist Michael Fiddelke.
Lief der Verkauf über einen Plan?
In der Meldung ist kein 10b5-1-Plan angegeben.
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