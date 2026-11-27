Wer vor einem Jahr zehnjährige Staatsanleihen gekauft hätte, bekommt heute bei jeder großen Anleihe mehr Rendite geboten – aber sehr unterschiedlich viel mehr. Nach Daten von Trading Economics vom 27. November 2026 rentiert die zehnjährige Bundesanleihe mit 3,27 Prozent, rund 58 Basispunkte über dem Vorjahr. Italiens zehnjährige Anleihe (BTP) liegt bei 4,32 Prozent (plus 92), Frankreichs OAT bei 4,71 Prozent (plus 129), die britische Gilt bei 5,19 Prozent (plus 75), die japanische Staatsanleihe bei 2,65 Prozent (plus 85) und die US-Treasury bei 4,94 Prozent (plus 92). Ein Basispunkt ist ein Hundertstel Prozentpunkt.
Zehnjährige Staatsanleihen im Jahresvergleich: Bund plus 58, Italien plus 92, Frankreich plus 129 Basispunkte – wer zahlt für ein Jahr Zinsangst am meisten?
Ein Jahr nach den Tiefständen rentiert die zehnjährige Bundesanleihe mit 3,27 Prozent, Italien mit 4,32, Frankreich mit 4,71, Großbritannien mit 5,19 und die US-Treasury mit 4,94 Prozent. Der Jahresvergleich zeigt: Am stärksten stieg die Rendite in Frankreich – und der Abstand zum Bund hat sich verdoppelt.
Der Vergleich
Wie hoch sind die Renditen der wichtigsten Staatsanleihen im Überblick?
|Land
|Rendite
|Tag
|Monat
|Jahr
|Abstand zum Bund
|Deutschland
|3,27 %
|+1
|−11
|+58
|–
|Italien
|4,32 %
|−1
|−20
|+92
|rund 105
|Frankreich
|4,71 %
|−4
|−24
|+129
|rund 144
|Großbritannien
|5,19 %
|+4
|−16
|+75
|rund 192
|Japan
|2,65 %
|+2
|−18
|+85
|–
|USA
|4,94 %
|+7
|−8
|+92
|rund 167
Veränderungen in Basispunkten laut Trading-Economics-Tabelle (auf ganze Punkte gerundet). Die Vorjahresrendite ist von uns aus Rendite minus Jahresveränderung abgeleitet, nicht von der Quelle genannt. Abstand zum Bund = Rendite minus 3,27 Prozent.
Quelle: Trading Economics, Tagesstand 27.11.2026 (ohne Uhrzeit)
Auffällig ist die Rangfolge der Jahresveränderung: Frankreich steht mit plus 129 Basispunkten an der Spitze, Deutschland mit plus 58 am Ende. Daraus folgt eine deutliche Verschiebung der Abstände. Vor einem Jahr lag der Abstand zwischen französischer OAT und Bund nach unserer Rechnung bei rund 72 Basispunkten, heute sind es rund 144. Italiens Abstand stieg im selben Zeitraum von rund 71 auf rund 105 Basispunkte.
Warum die Unterschiede
Warum stieg die Rendite in Frankreich so viel stärker als im Bund?
Der Spread, also der Renditeabstand zum Bund, ist die Risikoprämie, die Anleger für höhere Schulden oder politische Unsicherheit verlangen. Für Frankreich nennt Trading Economics mehrere Faktoren: Die Anleger warten auf eine Prüfung der Ratingagentur S&P am Freitag, das Bruttoinlandsprodukt schrumpfte im dritten Quartal um 0,2 Prozent, und die Inflation ging zuletzt auf 3,2 Prozent zurück. Das Ergebnis der S&P-Prüfung lag uns zum Redaktionsschluss nicht vor.
Für Italien verweist die Quelle auf die Erwartung, dass die EU temporäre Abzüge für Verteidigungs- und Energieausgaben zulässt, was Roms Defizitverfahren im kommenden Jahr beenden könnte, wenn das Defizit unter drei Prozent der Wirtschaftsleistung bleibt. In Großbritannien hatte BoE-Ratsmitglied Megan Greene laut Quelle gewarnt, die Zinsen müssten schneller steigen, falls der Nahost-Konflikt andauert; die Inflation liegt bei 3,6 Prozent, ein Einjahreshoch, und die Energiepreisobergrenze steigt im Januar um 26 Prozent.
Japan ist ein Sonderfall: Die Rendite stieg auf 2,65 Prozent, weil Anleger auf eine Zinserhöhung der Bank of Japan im Dezember setzen. BoJ-Ratsmitglied Naoki Tamura hatte laut Trading Economics gesagt, die Geldpolitik solle bald in Richtung neutral gehen.
Das große Bild
Warum fallen die Renditen im November, obwohl die Zinsen steigen?
Seit Monatsanfang sind die Renditen aller sechs Märkte gefallen, am stärksten in Frankreich (minus 24 Basispunkte) und Italien (minus 20). Gleichzeitig erwarten die Märkte in Europa, den USA und Großbritannien weitere Zinserhöhungen. Das erklärt sich auch aus der Risikoscheu der letzten Tage, in denen Anleger Aktien verkauften und in Staatsanleihen flüchteten. Mit der Erholung der Tech-Aktien am Freitag ließ diese Nachfrage nach, die Renditen zogen in den USA und Großbritannien wieder an.
Für Sparer und Anleger bedeutet das: Die Renditen sind im Jahresvergleich spürbar höher, schwanken aber im Monatsverlauf stark. Wer Anleihen verschiedener Länder vergleicht, sollte neben der Rendite auch die Währung, die Kreditqualität und die Laufzeit beachten.
Häufige Fragen
FAQ zu Staatsanleihen und Renditen
Welche Staatsanleihe rentiert am höchsten? Von den sechs verglichenen Märkten die britische Gilt mit 5,19 Prozent, gefolgt von der US-Treasury mit 4,94 und der französischen OAT mit 4,71 Prozent.
Was bedeutet der Spread zum Bund? Der Spread ist der Renditeabstand zur zehnjährigen Bundesanleihe, die als Maßstab im Euroraum gilt, und gilt als Risikoaufschlag.
Warum ist Japans Rendite niedriger? Japans Leitzins ist niedrig (laut Trading Economics 1,25 Prozent), wird aber voraussichtlich angehoben; die Rendite steigt entsprechend.
Wann gibt es die nächsten Zinsentscheide? Die Märkte erwarten die EZB, die Fed und die Bank of Japan im Dezember.
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