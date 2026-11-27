Der Spread, also der Renditeabstand zum Bund, ist die Risikoprämie, die Anleger für höhere Schulden oder politische Unsicherheit verlangen. Für Frankreich nennt Trading Economics mehrere Faktoren: Die Anleger warten auf eine Prüfung der Ratingagentur S&P am Freitag, das Bruttoinlandsprodukt schrumpfte im dritten Quartal um 0,2 Prozent, und die Inflation ging zuletzt auf 3,2 Prozent zurück. Das Ergebnis der S&P-Prüfung lag uns zum Redaktionsschluss nicht vor.

Für Italien verweist die Quelle auf die Erwartung, dass die EU temporäre Abzüge für Verteidigungs- und Energieausgaben zulässt, was Roms Defizitverfahren im kommenden Jahr beenden könnte, wenn das Defizit unter drei Prozent der Wirtschaftsleistung bleibt. In Großbritannien hatte BoE-Ratsmitglied Megan Greene laut Quelle gewarnt, die Zinsen müssten schneller steigen, falls der Nahost-Konflikt andauert; die Inflation liegt bei 3,6 Prozent, ein Einjahreshoch, und die Energiepreisobergrenze steigt im Januar um 26 Prozent.

Japan ist ein Sonderfall: Die Rendite stieg auf 2,65 Prozent, weil Anleger auf eine Zinserhöhung der Bank of Japan im Dezember setzen. BoJ-Ratsmitglied Naoki Tamura hatte laut Trading Economics gesagt, die Geldpolitik solle bald in Richtung neutral gehen.