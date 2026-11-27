Wie stark wächst das B2B-Geschäft von Zalando?

Der B2B-Umsatz stieg im dritten Quartal um 28 Prozent auf 354 Millionen Euro.

Welche Prognose gilt für 2026?

Wachstum von Bruttowarenvolumen und Umsatz in der unteren Hälfte der Spanne von 12 bis 17 Prozent.

Wann legt Zalando die Jahreszahlen vor?

Der Bericht zum Geschäftsjahr 2026 ist für den 11. März 2027 angekündigt.