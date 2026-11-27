Black Friday ist für Zalando, was Weihnachten für den Einzelhandel ist: die Woche, in der sich das Jahr entscheidet. Die Zalando Aktie geht mit Rückenwind in den Endspurt – das Plattformgeschäft wächst zweistellig, die Jahresprognose steht. Doch unter dem Strich schrieb der Modehändler im dritten Quartal rote Zahlen, und ein Vorstandsmitglied hat Aktien verkauft.
Zalando Aktie vor Black Friday: B2B-Turbo +28 Prozent, Vorstand verkauft – was jetzt zählt
Das Schlussquartal entscheidet über das Zalando-Jahr. Das Plattformgeschäft wächst rasant, die Prognose steht, doch ein Vorstand hat Aktien verkauft. Die Zalando Aktie vor ihrer wichtigsten Woche.
Zalando SE · ISIN: DE000ZAL1111 · WKN: ZAL111 · Handelssymbol: ZAL · US-Handelssymbol: ZLNDY
Die Zahlen
Plattform wächst, Nettogewinn fehlt
Im dritten Quartal 2026 steigerte Zalando den Umsatz um 5,1 Prozent auf 3,17 Milliarden Euro, das Bruttowarenvolumen wuchs um 7,5 Prozent auf 4,54 Milliarden Euro. Das bereinigte EBIT legte um 10,6 Prozent auf 107 Millionen Euro zu. Der Star war das B2B-Geschäft: Der Umsatz mit Logistik- und Softwarediensten für andere Händler sprang um 28 Prozent auf 354 Millionen Euro. Unter dem Strich stand dennoch ein Nettoverlust von 18 Millionen Euro nach einem Gewinn im Vorjahr – laut Analysten vor allem wegen Restrukturierungs- und Akquisitionskosten.
Zalando wandelt sich vom Modehändler zur Handelsplattform. Für die Zalando Aktie ist das B2B-Geschäft der Hebel für höhere Margen – und Black Friday der Test für das Kerngeschäft.
Der Ausblick
Das Schlussquartal muss liefern
Für 2026 erwartet Zalando beim Bruttowarenvolumen und Umsatz weiterhin ein Wachstum in der unteren Hälfte der Spanne von 12 bis 17 Prozent. Für das vierte Quartal stellt das Management eine Verbesserung der Bruttomarge in Aussicht. Ende September verfügte Zalando über rund 1,2 Milliarden Euro an liquiden Mitteln.
Ein Signal, das Anleger beachten: Vorstandsmitglied Rubin Ritter verkaufte am 17. und 18. November laut Pflichtmitteilung insgesamt 102.850 Zalando-Aktien zu Kursen um 31,68 Euro.
Häufige Fragen zur Zalando Aktie
Wie stark wächst das B2B-Geschäft von Zalando?
Der B2B-Umsatz stieg im dritten Quartal um 28 Prozent auf 354 Millionen Euro.
Welche Prognose gilt für 2026?
Wachstum von Bruttowarenvolumen und Umsatz in der unteren Hälfte der Spanne von 12 bis 17 Prozent.
Wann legt Zalando die Jahreszahlen vor?
Der Bericht zum Geschäftsjahr 2026 ist für den 11. März 2027 angekündigt.
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