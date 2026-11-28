Anfang November strafte die Börse Zalando für seine Quartalszahlen ab – seitdem geht es steil bergauf. Am Freitag stieg die Zalando Aktie um 1,70 Prozent auf 29,83 Euro und gehörte zu den stärksten DAX-Werten. Gegenüber dem Schlusskurs vom Zahlentag steht ein Plus von rund 18 Prozent. Mit dem Cyber Monday beginnt nun die wichtigste Verkaufsphase des Jahres.
Zalando Aktie: Plus 18 Prozent seit dem Zahlen-Tief – zündet am Cyber Monday die nächste Stufe?
Nach dem Kursrutsch Anfang November hat sich die Zalando Aktie kräftig erholt. Das Plattformgeschäft wächst um 28 Prozent, ein KI-Agent soll ab 2027 Bestellungen abwickeln. Was jetzt zählt.
Zalando SE · ISIN: DE000ZAL1111 · WKN: ZAL111 · Handelssymbol: ZAL · US-Handelssymbol: ZLNDY
Die Zahlen
Solide, aber mit Nettoverlust
Im dritten Quartal 2026 steigerte Zalando den Umsatz um rund fünf Prozent auf 3,2 Milliarden Euro. Das Geschäft mit Endkunden wuchs um 2,8 Prozent auf 2,829 Milliarden Euro, das B2B-Geschäft um 27,8 Prozent auf 354,4 Millionen Euro. Das bereinigte operative Ergebnis lag knapp über den Schätzungen, unter dem Strich stand jedoch ein Verlust. Für 2026 erwartet Zalando weiterhin ein Wachstum in der unteren Hälfte der Spanne von 12 bis 17 Prozent und ein bereinigtes EBIT von 680 bis 720 Millionen Euro.
Zalando will vom Modehändler zur Handelsplattform werden. Für die Zalando Aktie ist das margenstarke Plattform- und Logistikgeschäft der wichtigste Hebel.
Die Strategie
Ein KI-Agent für fremde Shops
Unter dem Namen „Zalando Extended“ will der Konzern Produkte externer Onlineshops in die eigene Plattform integrieren. Ab 2027 soll ein KI-Agent Bestellungen bei Partnern direkt aus der Zalando-App abwickeln. Die Bilanz gilt als solide: Ende September verfügte Zalando über rund 1,2 Milliarden Euro liquide Mittel.
Häufige Fragen zur Zalando Aktie
Wie schloss die Zalando Aktie am Freitag?
Bei 29,83 Euro, ein Plus von 1,70 Prozent.
Wie stark wächst das B2B-Geschäft?
Im dritten Quartal um 27,8 Prozent auf 354,4 Millionen Euro.
Was ist Zalando Extended?
Ein Angebot, das Produkte externer Onlineshops in die Zalando-Plattform integriert.
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