Wie schloss die Zalando Aktie am Freitag?

Bei 29,83 Euro, ein Plus von 1,70 Prozent.

Wie stark wächst das B2B-Geschäft?

Im dritten Quartal um 27,8 Prozent auf 354,4 Millionen Euro.

Was ist Zalando Extended?

Ein Angebot, das Produkte externer Onlineshops in die Zalando-Plattform integriert.