Die Zalando Aktie geht mit Schwung in den Black Friday. Am Donnerstag stieg sie um 3 Prozent auf 29,33 Euro und gehörte zu den zehn stärksten Werten im DAX. Damit fehlen nur noch rund 4 Prozent bis zum 52-Wochen-Hoch bei 30,43 Euro vom Juli. Vom Jahrestief bei 18,62 Euro im Mai hat sich das Papier um mehr als die Hälfte erholt.
Zalando Aktie: Großaktionär kauft erneut, Kurs nahe dem Jahreshoch – wird der Black Friday zum Sprungbrett über 30 Euro?
Plus 3 Prozent am Vorabend des Black Friday, neue Insiderkäufe aus dem Umfeld von Anders Holch Povlsen, 18 Kaufempfehlungen: Die Zalando Aktie läuft dem Weihnachtsgeschäft entgegen. Die große Analyse: was für den Ausbruch spricht und wo die Schwächen liegen.
Die Stammdaten: Die Zalando Aktie trägt die ISIN DE000ZAL1111 und die WKN ZAL111. In Deutschland lautet das Handelssymbol ZAL, in den USA wird ein Hinterlegungsschein außerbörslich unter dem US-Handelssymbol ZLNDY gehandelt.
Die Käufer
Das Povlsen-Umfeld kauft weiter
Am Mittwoch veröffentlichte Zalando neue Pflichtmeldungen über Käufe der dänischen Gesellschaft Aktieselskabet af 1.2.2017, die in enger Beziehung zu Aufsichtsratsmitglied Anders Holch Povlsen steht. Nach Angaben von Investing.com geht es um Aktien für rund 5,2 Millionen Euro. Bereits Mitte November hatte die Gesellschaft in ähnlichem Umfang zugekauft. Für die Zalando Aktie ist das ein Vertrauenssignal aus dem Kreis der wichtigsten Aktionäre.
Wenn ein Großaktionär vor dem wichtigsten Verkaufswochenende nachlegt, ist das kein Beweis, aber ein Signal.
Der Test
Black Friday und Schlussquartal
Für Zalando entscheidet das Schlussquartal über das Jahr. Der Konzern peilt für 2026 ein bereinigtes EBIT von 680 bis 720 Millionen Euro an. Im dritten Quartal stieg der Umsatz um 5,1 Prozent auf 3,17 Milliarden Euro. Das Geschäft mit Firmenkunden wuchs um rund 28 Prozent, im Endkundengeschäft sank das bereinigte EBIT dagegen um fast 16 Prozent. Der Black Friday ist deshalb der erste große Test für das Kerngeschäft.
Von 24 Analysten raten 18 zum Kauf, sechs zum Halten und keiner zum Verkauf. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei rund 35,50 Euro, die DZ Bank sieht den fairen Wert bei 38 Euro. Das sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Häufige Fragen zur Zalando Aktie
Wer kauft Zalando-Aktien?
Die Gesellschaft Aktieselskabet af 1.2.2017, die in enger Beziehung zu Aufsichtsratsmitglied Anders Holch Povlsen steht.
Wie hoch ist das Gewinnziel für 2026?
Zalando peilt ein bereinigtes EBIT von 680 bis 720 Millionen Euro an.
Was sagen Analysten?
18 von 24 raten zum Kauf, das durchschnittliche Kursziel liegt bei rund 35,50 Euro. Das sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Welche ISIN und WKN hat die Zalando Aktie?
ISIN DE000ZAL1111, WKN ZAL111, Handelssymbol ZAL, US-Handelssymbol ZLNDY.
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