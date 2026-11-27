Wer kauft Zalando-Aktien?

Die Gesellschaft Aktieselskabet af 1.2.2017, die in enger Beziehung zu Aufsichtsratsmitglied Anders Holch Povlsen steht.

Wie hoch ist das Gewinnziel für 2026?

Zalando peilt ein bereinigtes EBIT von 680 bis 720 Millionen Euro an.

Was sagen Analysten?

18 von 24 raten zum Kauf, das durchschnittliche Kursziel liegt bei rund 35,50 Euro. Das sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion.

Welche ISIN und WKN hat die Zalando Aktie?

ISIN DE000ZAL1111, WKN ZAL111, Handelssymbol ZAL, US-Handelssymbol ZLNDY.