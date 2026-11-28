Warum ist die Zalando Aktie DAX Gewinner der Woche?

Großaktionär Povlsen kaufte nach, und Anleger setzten auf ein starkes Black-Friday-Geschäft.

Welche ISIN und WKN hat die Zalando Aktie?

Die ISIN lautet DE000ZAL1111, die WKN ZAL111, das Handelssymbol ZAL. In den USA wird ein ADR außerbörslich unter ZLNDY gehandelt.

Welchen Gewinn erwartet Zalando für 2026?

Ein bereinigtes EBIT von 680 bis 720 Millionen Euro.