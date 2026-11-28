Die Zalando Aktie (ISIN: DE000ZAL1111, WKN: ZAL111, Handelssymbol: ZAL, US-Handelssymbol: ZLNDY) hat eine starke Woche hinter sich. Sie gewann 5,63 Prozent und schloss am Black Friday bei 29,83 Euro. Damit ist der Berliner Online-Modehändler der achtgrößte DAX Gewinner der Woche. Auf Jahressicht liegt die Zalando-Aktie rund 29 Prozent im Plus.
Zalando Aktie: DAX Gewinner der Woche – Povlsen kauft, Black Friday lockt, plus 5,6 Prozent, knackt der Modehändler jetzt die 30 Euro?
Die Zalando Aktie gehört zu den DAX Gewinnern der Woche: Plus 5,63 Prozent auf 29,83 Euro. Zukäufe des Großaktionärs und die Hoffnung auf ein starkes Black-Friday-Geschäft trieben den Berliner Online-Modehändler. Unsere Wochenanalyse zeigt die Gründe und die Risiken.
Wochenanalyse
Starker Start, starkes Ende: so lief die Woche der Zalando Aktie
Ein Großaktionär, der nachkauft, und der wichtigste Verkaufstag des Jahres – mehr Rückenwind geht kaum.
Schon am Montag sprang die Zalando Aktie um fast 4 Prozent. Am Dienstag legte sie weiter zu, nachdem bekannt wurde, dass eine Beteiligungsgesellschaft von Großaktionär Anders Holch Povlsen Aktien nachgekauft hatte. Zur Wochenmitte schwankte die Aktie mit dem Gesamtmarkt. Am Black Friday kam ein Plus von 1,70 Prozent dazu, die Aktie schloss knapp unter der Marke von 30 Euro.
Die Gründe
Großaktionär und Black Friday: was den Wochengewinner antrieb
Der Kauf durch den Großaktionär gilt an der Börse als starkes Vertrauenssignal. Hinzu kam die Vorfreude auf den Black Friday am 27. November: Auf Zalando.de lief eine Black Friday Week mit Rabatten von bis zu 70 Prozent. Der Handelsverband HDE erwartet an Black Friday und Cyber Monday in Deutschland 6,2 Milliarden Euro Umsatz. Laut dpa-AFX gelten die Black-Friday-Zahlen als Test für eine Weihnachtsrally.
Povlsen kauft
Der Großaktionär stockt seine Beteiligung auf.
Black Friday
Der wichtigste Verkaufstag des Jahres lief.
Prognose bestätigt
Das bereinigte EBIT soll 680 bis 720 Millionen Euro erreichen.
Cyber Monday
Am 30. November folgt der nächste Härtetest.
Einordnung
Das vierte Quartal muss liefern
Um die Prognose zu erreichen, muss das vierte Quartal mehr als 300 Millionen Euro zum operativen Ergebnis beisteuern. Eigene Black-Friday-Zahlen veröffentlicht Zalando nicht, harte Daten kommen erst mit dem Jahresabschluss am 11. März 2027. Hohe Rabatte können zudem die Marge belasten. Am 3. Dezember steht die Überprüfung der DAX-Zusammensetzung an.
Häufige Fragen zur Zalando Aktie
Warum ist die Zalando Aktie DAX Gewinner der Woche?
Großaktionär Povlsen kaufte nach, und Anleger setzten auf ein starkes Black-Friday-Geschäft.
Welche ISIN und WKN hat die Zalando Aktie?
Die ISIN lautet DE000ZAL1111, die WKN ZAL111, das Handelssymbol ZAL. In den USA wird ein ADR außerbörslich unter ZLNDY gehandelt.
Welchen Gewinn erwartet Zalando für 2026?
Ein bereinigtes EBIT von 680 bis 720 Millionen Euro.
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