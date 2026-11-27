Die Zalando Aktie (ISIN: DE000ZAL1111, WKN: ZAL111, Handelssymbol: ZAL, US-Handelssymbol: ZLNDY) legt am Black Friday zu. Am Freitagabend steht das Papier des Berliner Online-Modehändlers bei 29,83 Euro, ein Plus von 1,70 Prozent. Damit gehört Zalando zu den DAX Gewinnern am Abend. Die Zalando-Aktie nähert sich damit wieder der Marke von 30 Euro.
Zalando Aktie: DAX Gewinner am Abend – Black Friday, Rabatte bis 70 Prozent, Povlsen an Bord, klingeln jetzt die Kassen für den Modehändler?
Die Zalando Aktie gehört am Freitagabend zu den DAX Gewinnern: Plus 1,70 Prozent auf 29,83 Euro. Am wichtigsten Verkaufstag des Jahres setzen Anleger auf ein starkes Geschäft des Berliner Online-Modehändlers. Was hinter dem Anstieg der Zalando Aktie steckt.
Der Auslöser
Der wichtigste Tag des Jahres: warum die Zalando Aktie steigt
Am Black Friday entscheidet sich ein großer Teil des Weihnachtsgeschäfts – und Anleger wetten auf volle Warenkörbe.
Der 27. November ist Black Friday, für Zalando einer der wichtigsten Verkaufstage des Jahres. Auf Zalando.de läuft eine Black Friday Week mit Rabatten von bis zu 70 Prozent. Der Handelsverband HDE erwartet an Black Friday und Cyber Monday in Deutschland 6,2 Milliarden Euro Umsatz. Rückenwind gibt zudem der Kauf weiterer Aktien durch eine Beteiligungsgesellschaft von Großaktionär Anders Holch Povlsen. Laut dpa-AFX gelten die Verkaufszahlen des Black Friday, die in der kommenden Woche erwartet werden, als Test für eine Weihnachtsrally. Konkrete eigene Zahlen veröffentlicht Zalando dazu nicht.
Black Friday
Der wichtigste Verkaufstag des Jahres läuft.
Großaktionär kauft
Povlsen stockt seine Beteiligung auf.
Prognose bestätigt
Das bereinigte EBIT soll 680 bis 720 Millionen Euro erreichen.
Cyber Monday
Am 30. November folgt der nächste Härtetest.
Die Fundamentaldaten
Das vierte Quartal muss liefern: die Rechnung hinter der Prognose
Zalando hat die Prognose für ein bereinigtes operatives Ergebnis von 680 bis 720 Millionen Euro bestätigt. Um sie zu erreichen, muss das vierte Quartal mehr als 300 Millionen Euro beisteuern, eine hohe Hürde. Das Weihnachtsgeschäft wird damit zum entscheidenden Faktor. Harte Zahlen kommen erst mit dem Jahresabschluss am 11. März 2027. Am 3. Dezember steht zudem die Überprüfung der DAX-Zusammensetzung an.
Die Marken
Zalando Aktie: 30 Euro als Signal
Charttechnisch steht die Zalando Aktie direkt vor der runden Marke von 30 Euro. Ein Schlusskurs darüber wäre ein Signal für einen neuen Anlauf auf das Hoch seit Ende August. Nach unten bildet der Bereich um 29 Euro die erste Unterstützung.
Häufige Fragen zur Zalando Aktie
Warum ist die Zalando Aktie heute DAX Gewinner?
Anleger setzen am Black Friday auf ein starkes Weihnachtsgeschäft, zudem kauft Großaktionär Povlsen zu.
Welche ISIN und WKN hat die Zalando Aktie?
Die ISIN lautet DE000ZAL1111, die WKN ZAL111, das Handelssymbol ZAL. In den USA wird ein ADR außerbörslich unter ZLNDY gehandelt.
Welchen Gewinn erwartet Zalando für 2026?
Ein bereinigtes EBIT von 680 bis 720 Millionen Euro.
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