Jens Klatt, Marktanalyst bei XTB, nimmt die Aktie der Zalando SE (ISIN: DE000ZAL1111, WKN: ZAL111, Ticker-Symbol: ZAL) in einer aktuellen Marktanalyse unter die Lupe.
Zalando Aktie: DAX Gewinner am 05. November - Vom Jahrestief zur Erholungsrally
Zalando Aktie mit kräftigem Kurssprung! Ein Tagesplus von 4,21% macht den E-Commerce-Titel zum größten Xetra-Gewinner des Handelstages
Die Zalando Aktie habe gestern per Xetra Schluss 4,21 Prozent gewonnen und sei damit die Aktie mit dem größten Tagesgewinn gewesen.
Chartcheck: Zalando Aktie im Tageschart (Daily)
Die Zalando Aktie habe gestern ein deutliches Ausrufezeichen im Parketthandel gesetzt: Mit einem Schlusskursgewinn von 4,21 Prozent via Xetra sei der E-Commerce-Titel zum stärksten Wert des Handelstages avanciert. Aus technischer Sicht gewinne die Erholungsbewegung damit entscheidend an Dynamik.
Der Blick auf das übergeordnete Tageschart verdeutliche die Ausgangslage:
Bisheriger Verlauf: Das Jahreshoch im Januar habe Marktteilnehmern zunächst für deutliche Abgaben gedient. Die Erholung nach dem März-Tief sei bereits an der 24-Euro-Marke gescheitert. Erst nach Ausbildung des Jahrestiefs Mitte Mai hätten signifikante Käufe eingesetzt, die den Titel dynamisch über die SMA200 (aktuell bei 23,35 EUR) geführt hätten.
Jüngste Kursmuster: Nach Gewinnmitnahmen am Juli-Hoch und einem markanten Down-Gap habe sich die Aktie erneut im Bereich der SMA200 gefangen und Anfang November die SMA20 (aktuell bei 25,73 EUR) getestet. Entscheidend: Die Lunte der damaligen Tageskerze habe zwar ein kurzzeitiges Intraday-Tief unter dem Durchschnitt markiert, der Kerzenkörper habe jedoch sauber darüber geschlossen.
Charttechnisches Szenario:
Das Tageschart sei übergeordnet bullisch. Werde der gestrige Tagesschluss im heutigen Handel bestätigt, rücke direkt das offene Gap bei 29,05 EUR in den Fokus. Oberhalb dieser Marke würden sich mittelfristige Projektionsziele bei 30,41 EUR sowie im Bereich von 34,10 EUR eröffnen.
Sollte es hingegen zu Intraday-Konsolidierungen kommen, biete die SMA20 (25,73 EUR) einen soliden Puffer. Solange diese Durchschnittslinie per Tagesschluss verteidigt werde, bleibe das bullische Setup intakt.
Übergeordnete Einschätzung Daily: Bullisch
Chartcheck: Betrachtung im 4-Stunden-Chart (4h)
Auch auf der untergeordneten Zeitebene spiegele sich die wiedergewonnene Stärke wider. Nachdem das Wertpapier zeitweise unter die 4h-SMA200 (aktuell bei 23,89 EUR) gerutscht sei, habe das Kreuzungsumfeld aus SMA20 (26,80 EUR) und SMA50 (26,62 EUR) als tragfähiges Fundament fungiert.
Ein kurzer dynamischer Rutsch unter diese Durchschnitte sei von den Bullen postwendend absorbiert worden. Mit dem Wiederanstieg über die SMA20 habe sich das Papier stabilisiert und generiere ein klares Trendfolgesignal.
Support-Cluster: Rücksetzer sollten idealerweise bereits an der SMA20 (26,80 EUR) bzw. spätestens an der SMA50 (26,62 EUR) gestoppt werden. Deutlich tiefere Notierungen würden das kurzfristige Momentum neutralisieren.
Tagesprognose: Aufwärts gerichtet.
Übergeordnete Einschätzung 4h-Chart: Bullisch
Relevante Chartmarken im Überblick
Widerstände: 34,10 EUR (Mittelfristiges Ziel), 32,42 EUR, 30,41 EUR / 30,18 EUR, 29,05 EUR (Gap-Kante)
Unterstützungen: 27,89 EUR (Intraday-Halt), 26,81 EUR / 26,80 EUR (SMA20 im 4h), 26,62 EUR (SMA50 im 4h), 25,73 EUR (SMA20 im Daily), 23,89 EUR / 23,35 EUR (SMA200 4h / Daily), 20,67 EUR (Untergeordnetes Gap)
(Analyse vom 06.11.2026)
Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.