Zalando Aktie: DAX Gewinner am 05. November - Vom Jahrestief zur Erholungsrally

Bisheriger Verlauf: Das Jahreshoch im Januar habe Marktteilnehmern zunächst für deutliche Abgaben gedient. Die Erholung nach dem März-Tief sei bereits an der 24-Euro-Marke gescheitert. Erst nach Ausbildung des Jahrestiefs Mitte Mai hätten signifikante Käufe eingesetzt, die den Titel dynamisch über die SMA200 (aktuell bei 23,35 EUR) geführt hätten.

Jüngste Kursmuster: Nach Gewinnmitnahmen am Juli-Hoch und einem markanten Down-Gap habe sich die Aktie erneut im Bereich der SMA200 gefangen und Anfang November die SMA20 (aktuell bei 25,73 EUR) getestet. Entscheidend: Die Lunte der damaligen Tageskerze habe zwar ein kurzzeitiges Intraday-Tief unter dem Durchschnitt markiert, der Kerzenkörper habe jedoch sauber darüber geschlossen.