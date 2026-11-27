Kleine Beträge können große Aussagen haben. Justin Skala, Mitglied im Verwaltungsrat von Yum Brands, hat am 24. November 16.456 Aktien zu je 165,94 Dollar verkauft, zusammen rund 2,7 Millionen Dollar. Danach hält er noch 1.185 Aktien. Damit hat er auf einen Schlag rund 93 Prozent seines direkt gehaltenen Bestands abgegeben. Für die Yum Brands Aktie ist das einer der auffälligsten Insiderverkäufe der Woche.
Yum Brands Aktie: Verwaltungsrat verkauft 93 Prozent seiner Aktien – auf einen Schlag, ohne Plan
Beim KFC-, Taco-Bell- und Pizza-Hut-Konzern Yum Brands hat Verwaltungsrat Justin Skala laut SEC-Meldung am 24. November 16.456 Aktien für rund 2,7 Millionen Dollar verkauft. Übrig bleiben ihm 1.185 Stück. Was der Insiderverkauf für die Yum Brands Aktie bedeutet.
YUMYUM
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Steckbrief
- Unternehmen
- Yum! Brands, Inc.
- Sitz
- Louisville, Kentucky
- ISIN
- US9884981013
- WKN
- 909190
- US-Handelssymbol
- YUM (NYSE)
- Marken
- KFC, Taco Bell, Pizza Hut, Habit Burger
Stand: 26.11.2026, Transaktion laut SEC-Meldung
Die Stammdaten für Anleger: Die Yum-Brands-Aktie trägt die ISIN US9884981013 und die WKN 909190. In den USA wird sie unter dem Kürzel YUM an der New York Stock Exchange gehandelt.
Die Meldung
Ein Verkauf, ein Preis: was im Form 4 steht
Die Meldung ist kurz: ein einziger Verkauf von 16.456 Stammaktien zu 165,94 Dollar am 24. November, eingereicht noch am selben Tag. Ein Hinweis auf einen vorab festgelegten 10b5-1-Handelsplan findet sich nicht. Als Geschäftsadresse gibt Skala den Konsumgüterkonzern Colgate-Palmolive in New York an, wo er hauptberuflich tätig ist.
Verwaltungsräte erhalten einen Teil ihrer Vergütung in Aktien. Wer diese über Jahre ansammelt und dann fast vollständig verkauft, schichtet meist Vermögen um. Die Meldung nennt keinen Grund.
Das Umfeld
Nicht der einzige Verkäufer im November
Am selben Tag verkaufte Controller David Russell 4.000 Aktien für rund 663.000 Dollar. Anfang November hatte Tracy Skeans, operative Chefin und Personalchefin, nach der Ausübung von Optionen 26.660 Aktien für rund 4,3 Millionen Dollar verkauft. Käufe von Yum-Insidern am offenen Markt sind im November nicht gemeldet.
Häufige Fragen zum Insiderverkauf bei Yum Brands
Wer hat bei Yum Brands Aktien verkauft?
Verwaltungsrat Justin Skala, der hauptberuflich bei Colgate-Palmolive tätig ist.
Wie viel hat er verkauft?
16.456 Aktien zu 165,94 Dollar, zusammen rund 2,7 Millionen Dollar.
Wie viele Aktien hält er noch?
Laut Meldung 1.185 Aktien direkt.
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