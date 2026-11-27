Wer hat bei Yum Brands Aktien verkauft?

Verwaltungsrat Justin Skala, der hauptberuflich bei Colgate-Palmolive tätig ist.

Wie viel hat er verkauft?

16.456 Aktien zu 165,94 Dollar, zusammen rund 2,7 Millionen Dollar.

Wie viele Aktien hält er noch?

Laut Meldung 1.185 Aktien direkt.