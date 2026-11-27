Warum ist die Youngwire-Aktie heute ein KOSPI Composite Index Gewinner?

Die Youngwire-Aktie stieg um 26,65 Prozent auf 1.920 Won. Eine Unternehmensmeldung gab es nicht, der Anstieg folgt dem starken Gesamtmarkt und spekulativen Käufen.

Wie stark ist die Youngwire-Aktie in zwei Tagen gestiegen?

Vom Mittwochsschluss bis Freitag legte sie rechnerisch rund 48 Prozent zu.