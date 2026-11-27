Die Youngwire-Aktie (ISIN: KR7012160008, KRX-Kürzel: 012160) ist am Freitag, 27. November 2026, der größte KOSPI Composite Index Gewinner unter den regulär gehandelten Titeln. Das Papier des Stahldrahtherstellers, der in Korea unter dem Namen Young Heung firmiert, schloss in Seoul bei 1.920 Won und damit 26,65 Prozent über dem Vortag. Schon am Donnerstag war die Aktie um knapp 17 Prozent gestiegen.
Youngwire-Aktie KOSPI Composite Index Gewinner: Plus 26,65 Prozent – zweiter Kurssprung in Folge ohne Unternehmensmeldung
Die Youngwire-Aktie ist am Freitag der größte KOSPI Composite Index Gewinner unter den gehandelten Werten: Der Stahldrahthersteller legt um 26,65 Prozent auf 1.920 Won zu. Eine Unternehmensmeldung fehlt, die Börse hatte den Titel zuletzt unter Beobachtung gestellt. Wir zeigen die Gründe für den Kursgewinn und die Risiken.
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Marktumfeld
Seoul erholt sich kräftig: Ausländer kaufen für über eine Billion Won
Der KOSPI Composite Index schloss mit einem Plus von 4,34 Prozent bei 4.915,68 Punkten und eroberte die Marke von 4.900 Punkten zurück. Ausländische Investoren kauften netto Aktien für rund 1,13 Billionen Won, Privatanleger verkauften für 1,77 Billionen Won. Getragen wurde die Erholung von der Hoffnung auf eine Ausweitung des staatlichen Marktstabilisierungsfonds und von festeren US-Futures. Trotz des Kurssprungs liegt der Index weit unter dem Rekordschluss von 9.114,55 Punkten vom 22. Juni.
Die Gründe für den Kursgewinn
Warum der KOSPI Composite Index Gewinner Youngwire so stark steigt
Eine Unternehmensmeldung, die den Kurssprung erklärt, haben wir nicht gefunden. Die Bewegung trägt die Züge eines spekulativen Nebenwerte-Handels: Die Aktie kostet wenig, der Börsenwert ist klein, und nach zwei Tagen summiert sich das Plus auf rund 48 Prozent. Die koreanische Börse hatte den Titel bereits am 17. November wegen auffälliger Konzentration des Handels auf wenige Konten als Beobachtungswert eingestuft. Rückenwind kam vom Gesamtmarkt und von gefragten Metall- und Zulieferwerten.
Zweiter Kurssprung in Folge
Nach knapp 17 Prozent am Donnerstag folgten 26,65 Prozent am Freitag.
Starker Gesamtmarkt
Der KOSPI Composite Index gewann 4,34 Prozent, fast alle Branchen legten zu.
Keine eigene Nachricht
Ein Auftrag, Zahlen oder eine Pflichtmitteilung als Auslöser sind nicht bekannt.
Häufige Fragen zur Youngwire-Aktie
Warum ist die Youngwire-Aktie heute ein KOSPI Composite Index Gewinner?
Die Youngwire-Aktie stieg um 26,65 Prozent auf 1.920 Won. Eine Unternehmensmeldung gab es nicht, der Anstieg folgt dem starken Gesamtmarkt und spekulativen Käufen.
Wie stark ist die Youngwire-Aktie in zwei Tagen gestiegen?
Vom Mittwochsschluss bis Freitag legte sie rechnerisch rund 48 Prozent zu.
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