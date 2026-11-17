Der Yen steht erneut an der Schmerzgrenze: Am Dienstag kostete ein US-Dollar um 15:00 Uhr Tokioter Zeit (07:00 Uhr MEZ) rund 159,09 Yen, nachdem der Kurs in der Vorwoche mit 160,03 erstmals seit Anfang September wieder über die 160er-Marke gestiegen war. Japans Finanzministerin Satsuki Katayama warnt vor einseitigen und schnellen Bewegungen – und betont die enge Abstimmung mit dem US-Finanzministerium. Für Anleger in Toyota Aktie (NYSE-ADR: TM), Nikkei und weltweiten Technologiewerten ist das ein Warnsignal, denn eine Intervention oder eine Zinserhöhung der Bank of Japan kann Kapitalströme schlagartig umlenken.

Die Lage erinnert an den Sommer: Ende Juli war der Yen auf 163,99 je Dollar gefallen, den schwächsten Stand seit 1986. Tokio griff daraufhin mit einer Rekordsumme ein – und am 31. Juli kauften erstmals seit 1998 auch die USA Yen. Die Frage ist nun, ob sich die Geschichte wiederholt.