Wie viel verdiente Toyota im ersten Halbjahr?

Der Nettogewinn stieg um rund 26 Prozent auf 2,24 Billionen Yen.

Was erwartet Toyota für das Gesamtjahr?

Einen operativen Gewinn von 3,9 Billionen Yen und einen Nettogewinn von 3,57 Billionen Yen.

Wann endet das Geschäftsjahr?

Am 31. März 2027.