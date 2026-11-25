Die Toyota Aktie zeigt, dass es in der Autobranche auch anders geht. Im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres steigerte der japanische Konzern den Umsatz um 9,5 Prozent auf knapp 27 Billionen Yen, der Nettogewinn kletterte um rund 26 Prozent auf 2,24 Billionen Yen. Und das, obwohl Toyota mit rund 4,76 Millionen Fahrzeugen sogar etwas weniger Autos verkaufte als im Vorjahr.
Toyota Aktie: Gewinn plus 26 Prozent, Prognose auf 3,9 Billionen Yen erhöht – fährt der Weltmarktführer allen davon?
Toyota verkauft weniger Autos, verdient aber deutlich mehr und hebt die Jahresziele kräftig an. Warum die Toyota Aktie zum Gegenentwurf der kriselnden Autobranche wird – und wo die Risiken lauern.
Die Prognose
Ziele kräftig nach oben
Für das gesamte Geschäftsjahr bis Ende März 2027 rechnet Toyota nun mit einem operativen Gewinn von 3,9 Billionen Yen statt bisher 3,4 Billionen Yen. Der erwartete Nettogewinn steigt auf 3,57 Billionen Yen. Rückenwind kommen vom schwachen Yen, der starken Nachfrage nach Hybridautos und einem wieder profitablen Nordamerika-Geschäft. Die Dividende soll auf 100 Yen je Aktie steigen.
Die Kehrseite
Währung als Unsicherheitsfaktor
Allerdings sank der operative Gewinn allein im zweiten Quartal um knapp 9 Prozent. Zudem beruht die Prognose auf einem Wechselkurs von 157 Yen je Dollar – ein stärkerer Yen würde die Gewinne schmälern. Für Aktionäre hat Konzernchef Kenta Kon dennoch große Pläne: Bis 2031 sollen bis zu 14 Billionen Yen an die Anteilseigner fließen.
Die Toyota Aktie profitiert von einer Strategie, die lange belächelt wurde: Hybride statt reiner Elektroautos. Solange der Yen schwach bleibt, sprudeln die Gewinne – das Währungsrisiko bleibt der Joker.
Häufige Fragen zur Toyota Aktie
Wie viel verdiente Toyota im ersten Halbjahr?
Der Nettogewinn stieg um rund 26 Prozent auf 2,24 Billionen Yen.
Was erwartet Toyota für das Gesamtjahr?
Einen operativen Gewinn von 3,9 Billionen Yen und einen Nettogewinn von 3,57 Billionen Yen.
Wann endet das Geschäftsjahr?
Am 31. März 2027.
Die Stammdaten dienen der eindeutigen Zuordnung des Wertpapiers.
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